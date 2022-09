Die Welle nach der Freisinger Wiesn: Corona-Zahlen schießen nach Volksfest nach oben

Von: Manuel Eser

Teilen

Seit dem Volksfest schießen die positiven Corona-Tests in die Höhe. © Matthias Balk/Collage: Forster

Nach dem Freisinger Volksfest schießen die Corona-Zahlen nach oben. Für den Ärztesprecher war es dennoch richtig, die Großveranstaltung durchzuführen.

Freising – Erst Viva Colonia, dann Viva Corona: Wie in anderen Landkreisen, etwa Erding und Rosenheim, auch sind in Freising nach Abschluss des Volksfestes die Infektionszahlen nach oben geschnellt. Das Klinikum Freising ist davon gleich doppelt betroffen.

„Bei den Mitarbeitern haben wir bereits einzelne positiv bei uns getestete Fälle, die laut eigener Aussage in direkter Verbindung mit dem Volksfestbesuch stehen“, teilt Sascha Alexander, Sprecher des Klinikums Freising, auf FT-Nachfrage mit. Fehlendes Personal auf der einen Seite, zunehmende Corona-Zahlen auf der anderen. Zwar sei die Zahl der positiv getesteten Patienten stabil, liege seit einigen Wochen immer etwa bei rund zehn Patienten, berichtet Alexander. Aber: „Insgesamt erwarten wir einen weiteren Anstieg des Infektionsgeschehens im Landkreis Freising.“

Ärztesprecher: „Wir müssen lernen, mit der Krankheit zu leben

War es also aus medizinischer Sicht ein Fehler, das Volksfest stattfinden zu lassen? Nein, betont der Freisinger Ärztesprecher Georg Miedl. „Wir müssen lernen, mit der Krankheit zu leben. Das ist der richtige Weg. Dazu gehört es, dass sich Menschen wieder treffen und gemeinsam feiern können – zum Beispiel auf dem Volksfest.“

Ärztesprecher Georg Miedl: „Wir müssen lernen, mit der Krankheit zu leben.“ © FT-Archiv

Die Durchführung der Freisinger Wiesn war für Miedl „verantwortbar“, und das aus mehreren Gründen: Die derzeit grassierende Omikron-Variante sei zwar im Vergleich etwa zu Delta deutlich ansteckender, weise aber eine viel geringere Pathogenität auf – sorge also für mildere Krankheitsverläufe. Zweitens seien inzwischen rund 75 Prozent der Menschen im Landkreis geimpft. „Und drittens kann ja jeder selbst entscheiden, ob er hingehen möchte oder nicht.“

Statistiken spiegelten die Corona-Wirklichkeit nicht wider

Dass jeder, der aufs Volksfest geht, mit einer Ansteckung rechnen muss, war für Miedl im Vorfeld klar. „Wenn Menschen ohne Masken und Abstand Spaß haben, auf den Bierbänken tanzen und laut singen, ist klar, dass Viren und Bakterien ausgetauscht werden.“ Darum seien jetzt mehrere Tage nach dem Fest nicht nur mehr Menschen an Covid erkrankt, sondern sei auch die Zahl bakterieller Infektionen gestiegen, etwa durch Streptokokken.

Allerdings weist Miedl auch darauf hin, dass die Statistiken in den vergangen Wochen nicht die ganze Corona-Wirklichkeit widergespiegelt haben. „Da PCR-Tests nicht mehr so leicht verfügbar und nicht mehr durchgehend kostenlos zu bekommen sind, waren die Zahlen in den vergangenen Wochen mit Sicherheit zu niedrig“, betont Miedl. „Es ist wahrscheinlich, dass Menschen, die jetzt nach dem Volksfest erkrankt sind, eher einen PCR-Test machen.“

Krankenstand beim Personal bereitet Freisinger Klinik Sorgen

Im Krankenhaus fühlt man sich auf die sich anbahnende Herbst-Welle gut vorbereitet. „Das Klinikum Freising hat viel Routine und Erfahrung bei der Versorgung von Corona-Patienten gesammelt“, betont Alexander. „Auch haben wir die Zwischenzeit genutzt, um uns mit genügend Material auszustatten.“

Man stehe im Austausch mit allen betroffenen Akteuren im Landkreis und mit den benachbarten Kliniken, teilt der Sprecher mit. Hinzu kämen intern regelmäßige Lagebesprechungen zu Corona. „Ab Oktober greift ja dann das neue Infektionsschutzgesetz und FFP-2-Masken werden in Kliniken und Pflegeheimen wieder zur Pflicht. Ebenso wird unsere Einlasskontrolle verstärkt – zur Überprüfung der tagesaktuellen Tests, die wie bisher für alle Besucher verbindlich sind.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Als größte Sorge des Klinikums nennt Alexander den nicht nur Corona-bedingten Krankenstand beim Personal. „Vor allem die Notaufnahme ist sehr stark belastet“, betont er. „Wir möchten daher an die Bevölkerung appellieren, wirklich nur in Notfällen ins Klinikum zu kommen –nicht, weil der Haus- oder Facharzt keinen Termin hatte.“ Er verweist auf den Ärztlichen Bereitschaftsdienst, der außerhalb der Praxis-Zeiten zur Verfügung steht.