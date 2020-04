„Niemand ist schutzlos ausgeliefert“: Entspannungstherapeutin gibt Tipps, um Krise zu bewältigen

In Zeiten von Corona sind viele Menschen von Ängsten geplagt, leiden unter dem Mangel an körperlicher Nähe und Vereinsamung. Entspannungstherapeutin Herta Pflügler hat Tipps und Tricks dagegen.

Freising – Die Welt steckt in einer Krise. Jeder hat dabei mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Menschen sind auf der Suche nach dem bestmöglichen Rüstzeug, um diese Zeit zu meistern. Das Freisinger Tagblatt hat mit der Freisinger Psychotherapeutin nach Heilpraktikergesetz und Entspannungstherapeutin Herta Pflügler (59) über den Umgang mit Ängsten, den Mangel an körperlicher Nähe und Vereinsamung gesprochen. Sie sieht in der Krise auch eine große Chance.

Frau Pflügler, wie wichtig ist es in diesen Zeiten der Ungewissheit, in der auch viele Ängste den Alltag begleiten, das richtige „Werkzeug“ in der Tasche zu haben?

Gerade in Zeiten der Ungewissheit, in der Ängste im Vordergrund stehen, ist es wichtig, auf vertraute Dinge zurückgreifen zu können. Eine feste Alltagsstruktur, ein stabiles soziales Umfeld, aber zum Beispiel auch der Glaube bieten Halt in Krisenzeiten.

„Entspannungstechniken sind ein hilfreiches Argument“

Wenn ich mich noch nie mit den Themen Entspannungstechniken und Ängste befasst habe: Bin ich der Situation jetzt schutzlos ausgeliefert?

Niemand ist schutzlos der Situation ausgeliefert. Denn jeder Mensch entwickelt im Laufe seines Lebens Strategien zur Bewältigung von Krisen. Entspannungstechniken wie Autogenes Training, Meditation oder Progressive Muskelentspannung führen jedoch – bei regelmäßiger Anwendung – zu einer Stabilisierung der Persönlichkeit, zu mehr Ruhe und Ausgeglichenheit. Sie sind deshalb bei Stress, Ängsten und Schlaflosigkeit ein sehr hilfreiches Instrument.

Was ist die einfachste, schnellste und effektivste Art, sich aus einer Situation, die einem zu viel wird, herauszunehmen? Wie bekomme ich den Blick schnell wieder klar?

Haben Sie das Gefühl, sich in einer Situation zu befinden, die überfordert, halten Sie erst inne. Lassen Sie sich nicht antreiben, sondern treten Sie beiseite und nehmen sich die notwendige Zeit, um die Situation von allen Seiten zu reflektieren.

„Panik ist in keiner Situation hilfreich“

Angst ist schlecht fürs Immunsystem: Leben diejenigen, die die Gefahr, die von diesem Virus ausgeht, nicht so ernst nehmen, gesünder?

Ein sorgloser Umgang mit dem Virus ist nicht vertretbar. Angst hat ja an sich eine wichtige Funktion in unserem Dasein. Übersteigerte Angst jedoch kann zu gesundheitlichen Einschränkungen auf physischer und psychischer Ebene führen. Hier ist es sinnvoll, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Wo liegt also der gesunde Mittelweg zwischen Panik und reflektiertem Handeln?

Panik ist in keiner Situation hilfreich. Das reflektierte Handeln sollte unser Ansporn sein. Dazu bekommen wir zu der momentan vorherrschenden Lage von Fachleuten die bestmöglichen Handlungsanweisungen, wie beispielsweise die tägliche Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts.

Menschen, die sich jetzt hilfesuchend an Sie wenden, worum geht es denen in erster Linie? Sind die Themen in dieser Krise andere als zuvor?

Im Wesentlichen sind die Themen gleich geblieben. Die Unsicherheit in der Corona-Krise gibt jedoch nochmal einen anderen Blickwinkel auf vorhandene Probleme. Prioritäten verschieben sich und Erwartungen werden neu überdacht. Das gilt genauso für das Zusammenleben wie auch das Zusammenarbeiten.

„Eine Werteverschiebung ist bereits festzustellen“

Wo sehen Sie die Chance in der aktuellen Situation?

Jede Krise beinhaltet eine große Chance. Eine Werteverschiebung ist ja bereits festzustellen. Ich persönlich würde mir wünschen, dass das Miteinander und Füreinander, das vielerorts stattfindet, auch nach dieser schwierigen Zeit Bestand hat. Dass sich die Menschen besinnen, was wirklich wichtig ist, und Gesundheit nicht als selbstverständliches Gut ansehen. Dass sie anfangen, bewusster zu leben.

Haben Sie einen konkreten Rat für all diejenigen, die gerade in einer zwischenmenschlich schwierigen Lage mit ihrem Partner womöglich auf engstem Raum in der Wohnung ausharren müssen?

Trotz räumlicher Beengtheit, in der sich momentan viele Menschen befinden, ist die Möglichkeit auf Rückzug enorm wichtig. Darüber hinaus sollten die Partner im Gespräch miteinander bleiben, ihre Bedürfnisse in Ich-Botschaften kommunizieren. Und: Gehen Sie auf Entdeckungsreise nach neuen Gemeinsamkeiten!

Sie bieten ja seit Kurzem Youtube-Videos mit Entspannungstechniken und Achtsamkeitsübungen auf. Mit welcher Intention haben Sie Ihre Telepraxis ins Leben gerufen?

Meine erste Intuition war, dass ich die Menschen, mit denen ich im Coaching oder in der Gruppe arbeite, weiterhin erreiche. Ihnen Werkzeug in Form von Übungen zu Entspannung und Achtsamkeitstraining zur Verfügung stelle. Zusätzlich können natürlich alle Interessierten auf dieses Medium zugreifen.

„Vereinsamung ist auch ohne Corona-Krise ein allgegenwärtiges Problem“

Der Mangel an körperlicher Nähe macht vielen zu schaffen. Wie kann das Bedürfnis nach Nähe dennoch gestillt werden?

Neben der körperlichen Nähe gibt es ja eine Verbundenheit auf anderer Ebene. Man kann jemandem auch nahe sein, indem man an ihn denkt, in Gedanken umarmt, etwas Nettes sagt oder kleine Botschaften schickt.

Stichwort Vereinsamung: Wie können Menschen, die alleine leben, sich emotional selbst optimal versorgen, um nicht in ein tiefes Loch zu fallen?

Das Thema der Vereinsamung ist auch ohne Corona-Krise ein allgegenwärtiges Problem. Natürlich ist es durch die Kontakteinschränkung mehr in den Fokus gerückt. Alleinstehende Personen können dem entgegenwirken, indem sie aktiv auf andere zugehen. Derzeit bieten uns leider nur die Telekommunikationsmittel die Möglichkeit dazu. Man kann Freundschaften wieder aufleben lassen, anrufen, schreiben. Jeder freut sich über Kontakte. Mit genügend Abstand ist auch ein Plausch mit den Nachbarn möglich.

Gut zu wissen

