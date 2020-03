„Wir versuchen, zu überleben“: Hotels und Gastronomen wegen Coronavirus schwer gebeutelt

Das Coronavirus in Freising: Gastronomen, Hoteliers, Reisebüro-Besitzer erhalten quasi minütlich Absagen. Für sie steht schon jetzt fest: Es wird ein rabenschwarzes Jahr.

Der Gastronom

Es gibt keine Nacht mehr, in der Thierry Willems (Weihenstephaner Bräustüberl) durchschläft. „Spätestens um 4 Uhr in der Früh lieg ich wach. Dann rattert und rattert es in meinem Gehirn.“ In seinem langen Berufsleben hat der 58-jährige Gastronom schon viel erlebt. Während der Finanzkrise etwa gab es etliche Absagen von Firmen, weil die Budgets gekürzt wurden. Aber der Coronavirus trifft Willems viel härter. „1500 Stornierungen habe ich in drei Tagen bekommen“, berichtet er dem FT. Quasi minütlich werden Konferenzen, Meetings und Betriebsveranstaltungen abgesagt. „Selbst für Mai habe ich schon Stornierungen erhalten.“ Willems spricht von einer „Katastrophe“. Vor allem, weil nicht absehbar ist, wie lange die Krise noch dauert.

Schlimm auch für den Gastronomen, dass der Virus grassiert, wo die Saison gerade erst beginnt – und Willems große Investitionen getätigt hat. So habe er etwa für Personal Wohnungen gekauft und herrichten lassen. Jetzt hätten seine Mitarbeiter Angst, dass sie den Job nicht behalten können, wenn das Geschäft weiter einbricht. Entlassungen aber soll es nicht geben. „Erstens weiß ich nicht, ob derjenige, den ich jetzt ausstelle, je wieder zurückkommt“, betont Willems. „Zweitens dürfen wir jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken, und werden deshalb unsere geplanten Aktionen auch durchführen.“

Was ihm Hoffnung macht: dass die Wirtschaft am Wochenende gut besucht war. „Die Freisinger wollen ihr Leben weiterführen“, betont der Gastronom. Und damit sie das auch in Zeiten von Corona mit möglichst gutem Gefühl tun können, hat Willems die Hygienestandards nochmals erhöht und Desinfektionsspender installiert.

Hotel-Betreiber

Auch die Hotels spüren die Auswirkungen des Virus „maximal“, berichtet Lisa Franke von der Rezeption des AchatHotels (Corbin) in Freising. Abgesagte Events in München und dem Landkreis Freising sorgen neben der Angst vor einer Infektion für immer höhere Ausfälle. „Die Hotels sind von allen Vorsichtsmaßnahmen gegen das Virus direkt betroffen.“

Viele Airlines wie die Lufthansa streichen einen großen Anteil ihrer geplanten Flüge. Das Resultat: noch weniger Gäste.„Wir haben einige Informationen des Robert-Koch-Instituts bekommen, an die wir uns halten“, berichtet Franke von hohen Standards in ihrem Haus. „Sollte sich bei uns ein Gast infizieren, haben wir auch einen Notfallplan Wir hoffen aber, dass es bald wieder bergauf geht.“

Das Reisebüro

„2020 wird ein rabenschwarzes Jahr für die ganze Reisebranche“. Das Tagesgeschäft von Ali Tiryakioglu, Geschäftsführer von Atalya Reisen in Freising, sind in diesen Tagen Stornierungen und Anfragen verunsicherter Kunden. Bei Neubuchungen sieht es dagegen düster aus: „Im Vergleich zum Vorjahr habe ich einen Rückgang von 80 Prozent. Naher und Ferner Osten, China, Thailand – das alles funktioniert nicht mehr.“ Seine Kunden hätten Angst, sich dort anzustecken und dann nicht mehr nach Hause zu kommen.

So hat etwa vor einem Monat eine 30-köpfige Reisegruppe einen Trip nach Istanbul gebucht. In einer Woche geht’s los – möglicherweise. Denn immer häufiger stellen sich Teilnehmer der Reise die Frage, ob man nicht in Istanbul dauerhaft hängenbleiben könnte. Die Möglichkeit, in der Türkei in Quarantäne zu kommen, ist wenig verlockend. Also stornieren und auf viel Geld verzichten?

Laut Tiryakioglu verhalten sich die meisten der Airlines inzwischen kulant und erstatten in den meisten Fällen den bereits bezahlten Flugpreis. Bei Pauschalreisen sei das anders, aber auch hier könne man in der Regel bis 14 Tage vor Reiseantritt kostenlos absagen. „Die Allgemeinen Geschäftsbedingen wurden gelockert“, berichtet der Chef des Atalya-Reisebüros. Gerade musste er eine Reise von sechs Personen nach Israel stornieren – das Land lässt Deutsche nicht mehr einreisen. „Die Airline erstattete den Betrag. Da gab es keine Probleme“. Das ist erfreulich für die Kunden – Tiryakioglu aber beklagt beim Neugeschäft eine gewaltige Flaute: „Das Problem ist die Unsicherheit. Kein Mensch weiß, wie es weitergeht, und ob er in drei, vier Monaten verreisen kann.“ Alle würden abwarten. Tiryakioglus Ausblick für die nächsten Monate: „Wir versuchen, zu überleben.“ mes/mr/hob

Gut zu wissen

Wer Corona-Symptome, Hals- und Kopfschmerzen, Fieber, Husten etc. bei sich beobachtet, sollte sich zunächst beim Hausarzt oder ärztlichen Bereitschaftsdienst, Tel. 116-117, melden. Wer Fragen zu COVID-19 hat, kann sich von 10 bis 15 Uhr ans Bürgertelefon wenden: (0 81 61) 600 601.

Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Landkreis Freising lesen Sie immer aktuell hier.