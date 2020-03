Coronavirus: Mann im Landkreis Freising infiziert - Kindergarten geschlossen

Im Landkreis Freising hat sich eine Person mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt das Landratsamt Freising mit.

Das weltweit grassierende Coronavirus * hat auch Bayern erreicht.

* hat auch erreicht. Mittlerweile wurde der erste Infizierte im Landkreis Freising bestätigt.

bestätigt. Auf einer Pressekonferenz werden Einzelheiten zum Fall erläutert.

werden Einzelheiten zum Fall erläutert. Der Kindergarten „Kleine Strolche“ in Zolling wird vorerst fünf Tage geschlossen.

Eine Erzieherin der Kita ist mit dem infizierten Mann verheiratet.

Freising - Im Landkreis Freising hat sich eine Person mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt das Landratsamt Freising mit. „Ein Mann aus dem Landkreis Freising ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Noch in der Nacht zum Sonntag ist er ins Klinikum Freising gebracht und dort isoliert untergebracht worden“, schreibt Pressesprecher Robert Stangl am Sonntagnachmittag.

Pressekonferenz am Sonntag um 17 Uhr

Einzelheiten zu dem Fall wurden in einer eiligst einberufenen Pressekonferenz des Landratsamtes am Sonntag um 17 Uhr bekannt gegeben. Auswirkungen hat der erste Corona-Fall im Landkreis Freising vor allem auf den Kindergarten „Kleine Strolche“ in Zolling. Wie Landrat Josef Hauer mitteilt, wird die Kita vorsorglich für die kommenden fünf Tage geschlossen.

+ Das Coronavirus ist im Landkreis Freising angekommen: Ein Mann ist infiziert. © Symbolbild dpa / Christophe Gateau

Hintergrund: Die Ehefrau des Infizierten arbeitet als Erzieherin in dem Kindergarten. Die Testergebnisse der Frau liegen noch nicht vor. Die Familie bleibt in häuslicher Quarantäne.

Weitere Informationen folgen.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem Landkreis Freising - inklusive aller Entwicklungen rund um die Kommunalwahlen auf Gemeinde- und Kreisebene. Melden Sie sich hier an.

Auf viele Schüler in Bayern wartet wegen der Epidemie ein längerer „Zwangsurlaub“. Auch im Landkreis Ebersberg wurde der erste Coronavirus-Fall entdeckt.*

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.