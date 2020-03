Coronavirus: Mittlerweile 14 Fälle in Freising - Apothekerin gibt wichtige Tipps zum Schutz

Im Kreis Freising haben sich mittlerweile 14 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Ein Bürgermeisterkandidat befindet sich in Quarantäne. Ein Kindergarten bleibt geschlossen.

14 Menschen im Kreis Freising haben sich mittlerweile mit dem Coronavirus * infiziert.

haben sich mittlerweile mit dem * infiziert. 13 davon sind klinisch stabil , ein Fall ist noch abzuklären.

, ein Fall ist noch abzuklären. Der Kindergarten „Kleine Strolche“ in Zolling wird vorerst fünf Tage geschlossen .

„Kleine Strolche“ in Zolling wird vorerst fünf Tage . Der Auer CSU-Bürgermeisterkandidat Michael Hillebrand befindet sich in Quarantäne.

Zahl der Infizierten im Kreis Freising auf 14 gestiegen

Update 15.13 Uhr: Wie das Landratsamt Freising berichtet, hat sich die Zahl der Coronavirus-Fälle im Landkreis Freising am Mittwochmorgen auf insgesamt 14 erhöht. Wie die bisher Erkrankten sind auch die sieben neuen Fälle im Freisinger Klinikum aufgenommen worden und dort isoliert. 13 Coronavirus-Patienten sind klinisch stabil, ein Fall ist noch medizinisch abzuklären.

Für die Bürger gibt es folgende Hinweise und Empfehlungen:

Wer entsprechende Symptome bei sich beobachtet, sollte sich zunächst telefonisch beim Hausarzt oder beim ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116-117) melden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und zahlreichen Anrufe darf man es auch gern wiederholt versuchen.

oder beim ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116-117) melden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und zahlreichen Anrufe darf man es auch gern wiederholt versuchen. Wer zu den Kontaktpersonen eines Infizierten zählt, wird vom Gesundheitsamt angerufen . Die Liste der Kontaktpersonen wird vom Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit den Infizierten laufend aktualisiert, priorisiert und nacheinander abgefragt.

. Die Liste der Kontaktpersonen wird vom Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit den Infizierten laufend aktualisiert, priorisiert und nacheinander abgefragt. Wer Fragen zum Thema COVID-19 im Landkreis Freising hat, kann sich an das Bürgertelefon wenden. Das Bürgertelefon am Landratsamt ist weiterhin von 10 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 08161 600-601 erreichbar. Wegen der hohen Nachfrage kann es zu Verzögerungen und Wartezeiten kommen. Das Landratsamt bittet um Verständnis.

Wegen der hohen Nachfrage kann es zu Verzögerungen und Wartezeiten kommen. Das Landratsamt bittet um Verständnis. Umfassende Informationen zu COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) bieten außerdem die Webseiten des Robert Koch-Instituts und des Bayerischen Gesundheitsministeriums.

Für Großveranstaltungen gilt bisher, dass die Durchführung oder Absage im Ermessen des Veranstalters liegt.

CSU-Bürgermeisterkandidat: Testergebnis negativ

Update 11.39: Gute Nachrichten für Michael Hillebrand: Der erste Corona-Test für den unter Infektionsgefahr stehenden CSU-Bürgermeisterkandidaten aus Au ist negativ. Die Quarantäne bleibt bestehen, weil die mögliche Inkubationszeit für den Coronavirus noch nicht verstrichen ist.

Update 9.57 Uhr: Am Landratsamt Freising wurde ein Bürgertelefon eingerichtet, an das sich besorgte Bürger wenden können. Es ist von 10 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 08161/600-601 erreichbar.

Apothekensprecherin warnt vor Panik und gibt Tipps

Update 9.11 Uhr: Bei vielen Kunden der Engelapotheke in Freising-Lerchenfeld herrsche Panik, sagt Inhaberin und Apothekensprecherin Ingrid Kaiser. „Manche kaufen alles, was ein bisschen nach Desinfektionsschutz aussieht.“ Wunddesinfektionsmittel beispielsweise helfe aber gar nicht, weil es weniger als 60 Prozent Alkohol enthält. Apotheken könnten Desinfektionsmittel zwar selbst herstellen. Derzeit fehlt dazu jedoch eine wichtige Zutat:„Der Isopropylalkohol ist ausverkauft.“ Was Kaiser am meisten ärgert: „Manche haben regelrecht die Regale leergeräumt und so viel eingekauft, dass für diejenigen, die wirklich schwer krank sind, nichts mehr übrig ist.“ Dazu zählen zum Beispiel Menschen mit Lungenerkrankungen wie COPD, Dialyse-Patienten oder transplantierte Menschen.

Was Kaiser auch wundert: „Alle fragen nach Desinfektionsmittel. Dabei haben wir auch ein Immunsystem, das unseren Körper schützt. Wie man das unterstützen kann, fragt aber niemand.“ Dabei gelinge das leicht: „Wichtig sind eine vernünftige Lebensweise, genügend Schlaf, kein Sport, wenn man sich krank fühlt und eine ausgewogene Ernährung.“ Zudem gebe es Präparate, um das körpereigene Abwehrsystem zu unterstützen. Das Wichtigste sei nach wie vor das Händewaschen: mit herkömmlicher Seife und mindestens 30 Sekunden lang. „Das Abtrocknen mit Einmalhandtüchern nicht vergessen“, betont Kaiser. „Auf nassen Händen halten sich Viren länger – und zwar um den Faktor 1000.“ In der Engel-Apotheke versuchen Kaiser und ihre sechs Kolleginnen, die Kunden zu beruhigen. „Wir wollen nichts schönreden, man muss aber vernünftig sein“, erklärt die Sprecherin. „Gesunde Vorsicht ist angebracht, aber keine Panik.“ Die sorge für Ausschüttung des Stresshormons – und das schwäche die Abwehrkräfte.

Stadtwerke weiterhin geschlossen

Update 8.09 Uhr: Wie berichtet handelt es sich bei dem Erstinfizierten um einen Mitarbeiter der Freisinger Stadtwerke. Weil sich dort laut Geschäftsführer Dominik Schwegler zwei weitere Verdachtsfälle bestätigt haben, wird der Kundenverkehr bis einschließlich Freitag, 6. März, eingestellt. Das verbleibende Personal wurde „rein vorsorglich“ auf wenige notwendige Stellen reduziert. Stand jetzt sind sieben infizierte Personen im Landkreis bekannt.

Alle Infizierten im Klinikum Freising

Update 18.37 Uhr: Bei den Infizierten im Landkreis handelt es sich laut Alexander um sechs Erwachsene und ein Kind. Bei allen verlaufe die Infektion bislang leicht, sagt Alexander. Die sieben befinden sich derzeit im Klinikum Freising. Dort wurde ein eigener Flügel als Isolierstation eingerichtet. Die Zimmer würden nur noch vom Pflegepersonal betreten – und das nur im äußersten Bedarfsfall und mit entsprechender Schutzausrüstung. Mahlzeiten und Getränke würden ins Zimmer geschoben. „Die Menschen sind alle freiwillig hier und harren der Dinge“, berichtet Alexander.

Coronavirus im Kreis Freising: Warten auf Testergebnisse

Eine ganze Reihe von Testergebnissen werde derzeit noch erwartet. „Der Kontaktkreis um die Infizierten herum war ja noch um einiges größer.“ Derzeit würden noch weitere Zimmer freigemacht. „Wir haben noch Kapazitäten“, sagt Alexander. Auch was die Versorgung des Personals mit Schutzanzügen, Masken und Desinfektionsmitteln angeht, sei das Klinikum derzeit noch gut aufgestellt. „Aber die qualitativ besonders hochwertigen FSP-Masken müssen wir sorgfältig einsetzen, denn der Markt ist momentan ziemlich leergefegt“, erklärt der Klinikumssprecher. Man müsse einfach gut haushalten. „Wir wissen nicht, was noch kommt.

Coronavirus im Landkreis: Klare Richtlinie für alle Bürger

Die größte Gefahr gehe derzeit von Personen aus, die mit Husten, Schnupfen et cetera auf eigene Initiative ins Krankenhaus kommen. „Wer Symptome hat oder in Risikogebieten war, sollte erst den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder abends den ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116-117) anrufen und abklären, wie es weitergeht. Alexander betont: „Bitte nicht einfach ins Krankenhaus marschieren, bloß weil man beim Hausarzt telefonisch nicht durchkommt!“ Das Klinikum sei für akute Fälle da. Vom Robert-Koch-Institut gebe es eine klare offizielle Richtlinie. „Das ist keine nette Empfehlung, sondern wirklich verbindlich“, sagt Alexander. Daran müssten sich nicht nur die Einrichtungen im Gesundheitswesen, sondern auch die Bürger halten. „Nur so können wir die Infektionsketten stören.“ Die Informationen sind unter www.rki.de abrufbar.

Stadt Freising stellt Parteiverkehr ein

Update 12.23 Uhr: Wegen eines Corona-Verdachtsfalles im städtischen Umfeld wird der Parteiverkehr im Verwaltungsgebäude an der Amtsgerichtsgasse 6 (VGA 6) ab Mittwoch, 4. März, bis auf Weiters vorsorglich eingestellt. Das teilt die Stadt Freising mit. Die Mitarbeiter „können selbstverständlich telefonisch und per E-Mail erreicht werden“.

In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Die Stadtverwaltung empfiehlt, Anliegen derzeit nach Möglichkeit grundsätzlich über Telefon- und Internet-/E-Mail-Kontakte statt in persönlichen Vorsprachen in den Amtsgebäuden zu klären.“

Coronavirus-Verdacht in Freising: Bürgermeisterkandidat in Quarantäne

Update Dienstag, 3. März, 10.47 Uhr: Im Landkreis Freising gibt es nach aktuellem Stand sieben Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Bei allen Betroffenen handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Freising um Kontaktpersonen zum Erstinfizierten.

In Quarantäne befindet sich der Auer Bürgermeisterkandidat Michael Hillebrand (CSU). Er berichtete dem FT, dass bei ihm ein Abstrich gemacht wurde. Das Ergebnis steht noch aus. Er fühle sich gesund. Hillebrand saß dem Erstinfizierten beim Politischen Aschermittwoch gegenüber.

Für Hillebrand ist der Wahlkampf wohl vorbei. Auch bei negativer Testung muss er aufgrund der möglichen Inkubationszeit bis mindestens 11. März in Quarantäne bleiben.

Sechs neue Corona-Fälle in Bayern - fünf davon in Freising

Update 21.05 Uhr: In Bayern gibt es sechs neue bestätigte Coronavirus-Fälle. Einer der Betroffenen stammt aus München, die anderen fünf aus dem Landkreis Freising. Das teilte das Gesundheitsministerium am Montagabend unter Berufung auf das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in München mit.

Die Fälle im Landkreis Freising stünden im Zusammenhang mit dem Ehemann einer Erzieherin, der ebenfalls positiv auf den Erreger getestet wurde.

Coronavirus in Freising: Kindergarten Montag ganztägig geschlossen

Update 17.24 Uhr: Da der Infizierte aus dem Markt Au stammt und sein Kind den dortigen Kindergarten Am Vogelhölzl besucht, hatten Marktverwaltung und Einrichtungsleitung beschlossen, den Kindergarten am Montag ganztägig zu schließen, berichtet Bürgermeister Karl Ecker. Es habe sich um eine „reine Vorsichtsmaßnahme“ gehandelt. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt soll die Einrichtung ab morgen, Dienstag, wieder geöffnet haben.

+ Der Kindergarten Am Vogelhölzl im Markt Au blieb am Montag vorsorglich geschlossen. © Screenshot Homepage Markt Au/Hallertau

Zweiter Coronavirus-Fall im Landkreis Freising bestätigt

Update 14.38 Uhr: Das Landratsamt Freising bestätigt einen zweiten Coronavirus-Fall im Landkreis Freising. „Bei dem zweiten Coronavirus-Fall im Landkreis handelt es sich um ein Familienmitglied des infizierten Mannes, der seit Samstagabend im Klinikum Freising isoliert ist. Die Ehefrau des Infizierten, die im Zollinger Kindergarten „Kleine Strolche“ arbeitet, ist hingegen negativ getestet worden. Dem infizierten Mann geht es nach wie vor relativ gut“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisbehörde.

Gesundheitsamt besetzt Bereitschaftsdienst

Das Landratsamt teilt weiter mit: „Um die Persönlichkeitsrechte betroffener Menschen und die ärztliche Schweigepflicht zu wahren, können keine weiteren Informationen über Kontaktpersonen der Infizierten gegeben werden – ebenso wie über Personen, die sich in Quarantäne befinden. Seit Samstagabend werden die Kontaktpersonen des Erkrankten ermittelt, kategorisiert, priorisiert und gegebenenfalls getestet. Das Gesundheitsamt ist derzeit in voller Aktion.“

Das Gesundheitsamt Freising stehe hinter den Empfehlungen des Kultusministeriums für Schüler, die sich in den Ferien in Risikogebieten aufgehalten haben. Wie lange diese Schüler nun zu Hause bleiben sollen, müsse das Kultusministerium entscheiden.

Hinweis: In einer früheren Version des Artikels wurde fälschlicherweise von zwei neuen Coronavirus-Fällen im Landkreis Freising berichtet. Diese Meldung wurde korrigiert.

Podiumsdiskussionen abgesagt – Video geplant

Update 14.20 Uhr: Die Podiumsdiskussionen des Freisinger Tagblatts am Dienstag, 3. März, und Donnerstag, 5. März, in Zolling sind abgesagt. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen in Bezug auf das Coronavirus in der Gemeinde Zolling hat sich das FT dazu entschieden, die beiden geplanten Podiumsdiskussionen zur Landrats- und Zollinger Bürgermeisterwahl in dieser Woche abzusagen. Die Landratskandidaten-Debatte wird ohne Publikum in unseren Redaktionsräumen stattfinden und im Nachgang als Video veröffentlicht. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mitarbeiter der Freisinger Stadtwerke infiziert

Update Montag, 12.41 Uhr: Bei dem Mann, der sich im Landkreis Freising als Erster mit dem Coronavirus infiziert hat, handelt es sich um einen Mitarbeiter der Freisinger Stadtwerke. Das teilten die Stadtwerke am Montagmittag mit. „Noch am gestrigen Sonntag wurden die Kollegen, die in direktem Kontakt zu dem Infizierten gestanden haben, durch das Gesundheitsamt informiert. Sie wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Tests dieser Personen laufen bereits, die Ergebnisse liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kundenverkehr eingestellt

Aus „rein vorsorglichen“ Gründen haben die Freisinger Stadtwerke den Kundenverkehr zunächst bis einschließlich Dienstag eingestellt. Die Kundeninformation in der Wippenhauser Straße ist geschlossen, planmäßige Arbeiten beim Kunden durch die Techniker und Monteure sind ausgesetzt. „Wir nehmen den Vorfall außerordentlich ernst und ergreifen vorsorglich diese Maßnahmen“, so Dominik Schwegler, Geschäftsführer der Freisinger Stadtwerke. Für diese Vorsichtsmaßnahme gibt es keine Anweisung des Gesundheitsamtes. Die Freisinger Stadtwerke sind sowohl telefonisch als auch über das Internet weiterhin für ihre Kundinnen und Kunden erreichbar. Störungsfälle werden selbstverständlich wie gewohnt behoben, der Störungs- und Bereitschaftsdienst ist gewährleistet.

Update Montag, 2. März 2020: Weitere Person im Landkreis infiziert

Wie das Gesundheitsministerium am Montagmorgen mitteilt, gibt es im Landkreis Freising einen neuen Coronavirus-Fall. Dabei handelt es sich um eine Kontaktperson des Mannes, der am Sonntag als erster Infizierter im Landkreis Freising galt.

Sonntag, 1. März 2020: Erster Infizierter im Landkreis Freising

Freising – Im Landkreis Freising hat sich eine Person mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt das Landratsamt Freising mit. „Ein Mann aus dem Landkreis Freising ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Noch in der Nacht zum Sonntag ist er ins Klinikum Freising gebracht und dort isoliert untergebracht worden“, schreibt Pressesprecher Robert Stangl am Sonntagnachmittag.

Einzelheiten dazu gaben Landrat Josef Hauner, Christine Setzepfandt, Leiterin des Gesundheitsamts Freising, sowie der ärztliche Direktor des Klinikums Freising, Dr. Markus Neumaier, am frühen Sonntagabend in einer Pressekonferenz bekannt.

Coronavirus: Der Betroffene ist Familienvater

Der „Familienvater mittleren Alters“, so Setzepfandt, sei zum Arzt gegangen, weil er „schon länger unspezifische Symptome wie leichten Husten, Halskratzen und Kopfschmerzen“ gehabt habe und die Beschwerden in Form von leichtem Durchfall zugenommen hätten.

+ Den ersten Corona-Fall im Landkreis Freising meldeten (v.l.) Christine Setzepfandt, Leiterin des Gesundheitsamtes Freising, Landrat Josef Hauner und Dr. Markus Neumaier, Ärztlicher Direktor des Klinikums Freising im Rahmen einer Pressekonferenz. © Lehmann

In der Praxis sei er durch einen „gesonderten Eingang“ in einen „gesonderten Raum“ gebracht worden – und habe somit keinen Kontakt zu anderen Patienten gehabt. Am späten Samstagabend stellte sich heraus, dass der Abstrich positiv ausgefallen sei. Sofort sei der Mann ins Klinikum gebracht worden und werde dort „bewacht und isoliert“.

„Kleine Strolche“: Kindergarten vorsorglich geschlossen

Noch in der Nacht zum Sonntag seien Mitarbeiter des Gesundheitsamts zur Familie des Infizierten gefahren, um die Angehörigen zu testen – die Ergebnisse standen bis Redaktionsschluss noch aus. Da die Frau als Erzieherin im Kindergarten „Kleine Strolche“ in Zolling arbeitet, wird die Einrichtung „vorsorglich für eine Woche geschlossen“, kündigte Setzepfandt an. Aktuell würden 30 Personen ausfindig gemacht, die mit dem Mann in Kontakt standen.

+ Ein Zettel am Eingang der Kita „Kleine Strolche“ in Zolling weist darauf hin, dass die Einrichtung vorerst geschlossen bleibt. Die Stadtwerke Freising haben den Kundenverkehr ebenfalls eingestellt. © Lehmann

Die Quelle der Infektion zu ermitteln, seit laut Mitteilung der Leiterin des Gesundheitsamts „relativ kompliziert“. Vor dem Faschingswochenende sei der Mann in Köln beim Karneval gewesen und habe „engen Kontakt mit einer Person in Nordrhein-Westfalen“ gehabt. „Momentan gehen wir davon aus, dass das die Infektionsquelle sein könnte. Aber das ist nur eine Vermutung.“

Gesundheitsamt spricht von einem „milden Verlauf“

Dem Corona-Patienten geht es laut Setzepfandt „nicht wirklich schlecht“ – sie sprach von einem „milden Verlauf“. Auch Dr. Neumaier geht von einem „leichten Fall aus“, der vermutlich „keine größeren Probleme“ bereiten wird. Der Mann werde dennoch bewacht und isoliert, es werden regelmäßig Proben genommen, und wenn er mindestens zwei Tage fieberfrei sei, und man zwei negative Rachenabstriche habe, könnte er entlassen werden. Jetzt in Panik zu verfallen, davon rät der Landrat ab. Und auch Dr. Neumaier betonte, dass „wir aktuell mehr Influenza-Fälle habe. Die Influenza zeigt schwerere Verläufe.“

+ Das Coronavirus ist im Landkreis Freising angekommen: Ein Mann ist infiziert. © Symbolbild dp a / Christophe Gateau

