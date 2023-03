Ein Zettel zu viel: Bei der CSU-Wahl kommt es zu einem Kuriosum

Panne gut gemeistert: (v. l.) Wahlleiterin Tanja Knieler, Digitalbeauftragter Armin Hölzl, Kassier Florian Huber, die stellvertretenden Vorsitzenden Christian Strohschneider, Vize-Vorsitzende Rudolf Schwaiger und Lisa Schelzel, Vorsitzender Jürgen Mieskes sowie (vorne) Schriftführerin Kerstin Schulz. © lehmann

Bei der Jahreshauptversammlung der CSU Freising ist es zu einer Wahlpanne gekommen. Nicht der einzige Aufreger des Abends.

Freising – Die Prognose von Jürgen Mieskes, „Heute könnt es schon etwas länger dauern“, war rückblickend durchaus treffend: Über drei Stunden dauerte die Jahreshauptversammlung der Freisinger CSU am Freitag im Hofbrauhauskeller. Die Gründe: ein Florian Herrmann, der das Klinikum Freising mit „Zähnen und Klauen“ verteidigen möchte, ein Erich Irlstorfer, der eine Entscheidung aus Berlin nicht fassen konnte – und ein Wahlzettel, der einer zu viel war.

Die Vorstandsneuwahlen selbst wären grundsätzlich ruckzuck über die Bühne gegangen, auch weil der CSU-Ortsverband Freising laut Mieskes auf ein Motto setze, nämlich auf „Never change a winning team“. Heißt im Klartext: Mieskes wurde als Ortsvorsitzender zum dritten Mal bestätigt, als seine Stellvertreter Lisa Schelzel, Rudolf Schwaiger und Christian Strohschneider. Weiterhin die Kasse im Auge behalten wird Florian Huber.

Den einzigen Wechsel gab es beim Amt des Schriftführers, hier übernimmt Kerstin Schulz, bekannt von der Agenda21-Gruppe „Menschen mit Behinderung“ die Aufgaben von Katharina Helmke. Aber warum hat die Wahl dann doch eine ganze Weile gedauert?

Bei der Auszählung der Stimmzettel für die Stellvertretenden kam es nämlich zu einem Kuriosum: 44 Stimmberechtigte hatten 45 Wahlzettel abgegeben. Weil das freilich nicht stimmten konnte, entschied sich Wahlleiterin Tanja Knieler zur Fehlersuche und zur Wiederholung der Wahl. Durch Aufrufen der einzelnen Anwesenden wurde schnell klar: Hier wurde ein CSU-Mitglied übersehen, das scheinbar im ersten Wahlgang keinen Zettel in die Urne geworfen hatte, weshalb es erst später auffiel. Weil aber in der Zwischenzeit wohl zwei nach Hause gegangen waren, belief sich die endgültige Zahl der Stimmberechtigten dann auf 43.

Weit zügiger ging es voran mit der Jahresrückschau von Mieskes: Der Ortsverband Freising stehe gut da, finanziell und auch in puncto Mitgliederzahlen – aktuell sind es 302. Neben den Ortsverbandsveranstaltungen wie dem Wirtschaftssommer, dem Volksfestbesuch und einer Mammut-Ehrung von über 90 Mitgliedern wollte Mieskes nochmal an die große Ukraine-Spendensammlung der CSU Freising erinnern, bei der 1300 Euro zusammengekommen waren. Mit dem Geld sei Mieskes zum Großeinkauf gefahren, und das alles ohne großes „Tamtam“ und Presserummel. Für ihn sei nämlich klar: „Am Marienplatz herumstehen und Fähnchen schwenken, das hilft den Leuten in der Ukraine nix!“

Was auch wieder beim Ortsverband eingeführt wurde: die monatlichen Stammtische, damit der politische Diskurs, ganz nah bei den Leuten, wieder Fahrt aufnimmt. „Das war es schon – 2022 war es halt ein wenig dünn“, so Mieskes. Allerdings will der Ortsverband heuer wieder richtig durchstarten, unter anderem mit zahlreichen Veranstaltungen.

Genau das sei das Erfolgsgeheimnis der CSU, meinte Staatsminister Florian Herrmann: nämlich dass die CSU immer ihr Ohr am Bürger habe. Was ihm nicht gefällt, ist die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach angestrebte Krankenhausreform, weil die auch dem Klinikum Freising schaden könnte. Deutliche Kritik zur Wahlrechtsreform äußerte MdB Erich Irlstorfer: „Da werden Mehrheiten gegen uns gebildet. Eine Armee aus jahrzehntelangen Verlierern verbündet sich. Wir müssen den Kampfanzug anziehen.“ (Richard Lorenz)

