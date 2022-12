„Damals ist einfach Scheiße gebaut worden“: Kreis-SPD zieht Bilanz und fordert, an Bildung nicht zu sparen

Wer an zweckdienlichen Schulen spart, spart am falschen Fleck, sagt SPD-Kreisrat Helmut Bengler. © Caroline Seidel / picture alliance

Die Schulsanierungen werden Investitions-Thema der kommenden Jahre sein. Da sind sich Freisings Landkreis-Genossen sicher. Aber es gibt noch weitere Themen.

Freising – Es waren die großen Themen, denen sich die SPD-Kreistagsfraktion in ihrer Jahrespressekonferenz im Jagdstüberl vom Lindenkeller nochmal ausführlich widmete: das Klinikum Freising, der dringend nötige Radschnellweg, die leidige Causa Schulgebäude-Diskussion und wie am besten die Energiewende über die Bühne gehen könnte. Zum Gespräch geladen hatten dafür die Kreisräte Helmut Bengler, Peter Warlimont und Sebastian Thaler.

Eines ist für Thaler völlig klar: „Schulsanierungen werden das Investitions-Thema der kommenden Jahre sein.“ Dass das Josef-Hofmiller-Gymnasium nun als letzte Schule vom Landkreis übernommen werde, sei sehr zu begrüßen und eine „vernünftige Lösung“. Ganz und gar nicht vernünftig, sondern „jenseits von Gut und Böse“ befand hingegen Bengler die letztendlich abgeschmetterte Grundsatzdiskussion, ob die Freisinger Berufsschule nicht doch lieber saniert werden sollte, anstatt sie neu zu bauen. Alleine darüber nachzudenken, sei laut Bengler „dreist“, da nämlich ständig über fehlende Auszubildende gejammert werde, aber er beim besten Willen nicht glauben könne, dass junge Leute gern in diese baulich „abgefuckte Schule“ gehen wollen.

„Der Freistaat lässt seine Krankenhäuser im Stich“

An der Bildung dürfe seiner Meinung nach einfach nicht gespart werden und eben auch nicht an zweckdienlichen Schulen. Wenn am „falschen Fleck“ gespart werde, kommen später einfach unglaublich hohe Sanierungskosten auf die Stadt zu – eben wie bei der Meichelbeck-Schule, die jetzt schon mit 20 Millionen zu Buche schlagen.

Der Grund sei laut Bengler ein einfacher: „Damals ist einfach Scheiße gebaut worden. Man hat damals halt auch gespart und was dabei rauskommt, sieht man heute.“ Der Wunsch der SPD, den Bengler dann auch ausformulierte: „Die Schule muss gebaut werden, ob es nun gefällt oder nicht.“

Was Bengler auch klarstellen wollte: „Das Klinikum Freising selbst macht nicht viele Fehler.“ Hinaus wollte er dabei auf das kürzlich im Kreistag von Geschäftsführerin Maren Kreuzer vorgestellte Jahresdefizit vom Klinikum Freising – nämlich rund fünf Millionen Euro. Ein Grund des Minus-Betrags sei laut Bengler unter anderem ein schlecht umgesetztes und nicht erfülltes Krankenhausfinanzierungsgesetz, das die finanzielle Deckung von Klinikum-Investitionen vorgibt. „Der Freistaat lässt seine Krankenhäuser aber im Stich und zahlt im Schnitt nur 60 Prozent“, rechnete Bengler vor. Heißt im Klartext: Wird ein neues und teures MRT angeschafft, zahlt Bayern nur knapp über die Hälfte, obwohl sie das Gerät finanzieren müssten. Was dabei herauskomme, sei laut Bengler ein Defizit bei den Häusern.

Zum Thema Geriatrie im Klinikum Freising hatte er hingegen beste Nachrichten: „Die geht im kommenden Jahr in Betrieb – und auch an einer Pädiatrie werde laut Bengler fleißig gearbeitet. Eines wollte Bengler auch noch loswerden: „Man kann nur den Hut ziehen vor allen Leuten, die im Klinikum arbeiten.“

„Viele Flächen, die für Windkraftanlagen gut geeignet sind“

„Der Schlüssel zur Energiewende sind regenerative Energieformen, das ist völlig klar“, führte anschließend Warlimont aus. Über die relativ neue HSWT-Pfiffig-Studie samt Atlas für den Landkreis sei er überaus froh, denn damit könnten auch Vorrangflächen nicht nur gefunden, sondern alte auch wiederbelebt werden. Eines stehe für ihn aber auch völlig außer Frage: „Kommunen, die keine oder wenig Windkraftanlagen bauen können, müssen mit Freiflächen-Photovoltaikanlagen ihren Beitrag leisten.“ Die SPD habe laut Warlimont per se „ein Auge drauf“, dass es zügig weitergeht, denn ohne Öko-Strom werde der ganze Wandel einfach nicht funktionieren können. „Der Landkreis Freising hat viele Flächen, die für Windkraftanlagen sehr gut geeignet sind“, betonte auch Thaler, der die Angst, dass dadurch die Landschaft „entstellt“ werde, nicht nachvollziehen könne. „Wir bauen ja keine direkt vor dem Schloss Neuschwanstein“, so Thaler.

Was auch noch auf der Agenda stand: der Radschnellweg von Freising nach Garching. Diesbezüglich, so Thaler, sollte der Freistaat in puncto Förderungen deutlich mehr in die Pflicht genommen werden, denn 3000 Radler pro Tag seien halt schon „sehr relevant“. „Mit 40 Prozent Förderung sollten wir uns einfach nicht abspeisen lassen“, erklärte Thaler, der auch hofft, dass vom Landkreis jetzt einfach „mehr Geld in die Hand genommen“ werde. Eingespart, das merkte Warlimont noch an, könne hingegen ganz einfach woanders werden – etwa bei einer für ihn unnötigen vierspurigen Schlüterbrücke.

Richard Lorenz

