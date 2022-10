49-Euro-Ticket: Steigen die Freisinger auf die Bahn um?

Jährliche Ersparnis bis zu 1300 Euro möglich

Bei Einführung des 49-Euro-Tickets wäre für Freisinger Landkreisbürger eine jährliche Ersparnis bis zu 1300 Euro möglich. Rechenbeispiele und ein Stimmungsbild:

Landkreis – Auch wenn die Finanzierung noch nicht gesichert ist: Das 49-Euro-Ticket wird wohl kommen – und löst das bisherige 9-Euro-Monatsticket ab. Würde sich das für die Bahnfahrer im Landkreis lohnen? Würden sie dann vom Auto auf die Bahn umsteigen? Das fragten wir ganz unterschiedliche Bürger. Zuvor aber einige Rechenbeispiele:

Ein Jahr regional Bahn fahren würde mit dem neuen Sonder-Ticket per anno 588 Euro kosten (zwölfmal 49 Euro). Ein Pendler aus Moosburg, der für sein IsarCard-Jahresabo derzeit 1905 Euro berappen muss, würde sich also 1317 Euro sparen, ein kleines Vermögen. Wer dagegen einmal pro Woche von Freising nach München fährt und dafür jeweils ein Tagesticket löst, für den wäre das eine Nullsummenrechnung: Er läge mit seinen vier Tagestickets pro Monat exakt beim 49-Euro-Ticket. In Freising kostet die Wochenkarte aktuell schon mehr als das 49-Euro-Ticket, das einen Monat gilt.

Aber was sagen nun die Freisinger dazu? Steigen sie auf die Bahn um?

+ Für die Tochter wäre es ideal: Ingrid Beer selbst wird aber ihr Fahrverhalten kaum ändern. © Lehmann

Für die Tochter würde es ganz gut passen

Ingrid Beer (63), Sparkassen Angestellte aus Attaching, kritisiert erst einmal die „Grundvoraussetzungen bei der Bahn“. Die ließen sehr zu wünschen übrig. „Ich nutze die Bahn kaum und werde auch mein Fahrverhalten kaum ändern“, sagt die Attachingerin. „Für meine studierende Tochter wäre das aber optimal. Auch für Pendler bieten sich dadurch erhebliche Ersparnisse. Vielleicht sollte man den Preis noch etwas drücken.“ Noch sei die Finanzierung ja noch nicht ganz durch.

+ Er bleibt beim Auto: Peter Langenfeld schrecken die „katastrophalen Zustände“ bei der Bahn ab. © Lehmann

Zustände bei der Bahn schrecken ab

Auch Peter Langenfeld (56), Bürokaufmann aus Freising, sieht im 49-Euro-Ticket ein „gutes Nachfolgemodell des 9-Euro- Tickets“. Aber: „Allein schon wegen der katastrophalen Zustände bei der Bahn werde ich kaum von meinem Auto abrücken. Vielleicht würde ich im Sommer mal ein Ticket lösen, um mit der Familie Tagesausflüge zu unternehmen. Aber bei jungen Leuten mit weniger Geld schaut’s ganz anders aus: da ist das eine gute Lösung.“

Für viele Studenten würde es sich rechnen

Valerie Stefan (21) ist Studentin und kommt aus Freising. Sie ist gerade beim Durchrechnen, ob sich der Kauf eines 49-Euro-Tickets lohnen würde. Sie hat bereits mehrere monatliche Fahrten mit dem Auto nach München gestrichen und durch Bahnfahrten ersetzt. Der Sprung von 9 Euro auf 49 Euro ist ihrer Meinung nach aber schon zu groß. „Für viele Studenten, die häufig im bayerischen Raum unterwegs sind, wäre das Ticket aber ein großer Vorteil.“

+ Er hätte es gerne noch etwas günstiger: Lukas Metzger würde bei einem 29-Euro-Ticket aufs Auto verzichten. © Lehmann

29 oder 39 Euro wären für Studenten besser

Auch Lukas Metzger (29), Doktorand an der TUM Weihenstephan, überlegt: „Ich komme aus Rosenheim und hätte mit dem Ticket schon einen eventuellen Vorteil. Ich müsste das aber natürlich mit dem Semesterticket gegenrechnen – und da bleibt kaum eine Unterschied.“ Besser wäre ein Preis zwischen 29 und 39 Euro. „Dann könnte ich ganz auf das Auto verzichten“. Auch er hofft, dass es für Studenten noch einen Abschlag beim Ticketpreis gibt: „Die Finanzierungsfrage zwischen Bund und Länder ist ja noch nicht ganz abgeschlossen.“

Rainer Lehmann, Helmut Hobmaier

Das kostet Bahnfahren aktuell

Hier eine Übersicht zu den aktuellen Ticketpreisen des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV):



Moosburg (Zone 5) - München Hauptbahnhof (Zone M): Einzelfahrt: 12,30 Euro, Single-Tageskarte: 13,70 Euro, IsarCard-Woche: 63,10 Euro - IsarCard-Monat: 200,80 Euro, IsarCard Abo für ein Jahr: 1905 Euro.

Einzelfahrt: 12,30 Euro, Single-Tageskarte: 13,70 Euro, IsarCard-Woche: 63,10 Euro - IsarCard-Monat: 200,80 Euro, IsarCard Abo für ein Jahr: 1905 Euro. Freising (Zone 4) - München Hauptbahnhof (Zone M): Einzelfahrt: 10,50 Euro, Single-Tageskarte: 12,40 Euro, IsarCard-Woche: 54,70 Euro, IsarCard-Monat: 173,90 Euro und IsarCard Abo für ein Jahr: 1650 Euro.

Einzelfahrt: 10,50 Euro, Single-Tageskarte: 12,40 Euro, IsarCard-Woche: 54,70 Euro, IsarCard-Monat: 173,90 Euro und IsarCard Abo für ein Jahr: 1650 Euro. Neufahrn (Zone 3) - München Hauptbahnhof (Zone M): Einzelfahrt: 8,80 Euro, Single-Tageskarte: 11,20 Euro, IsarCard-Woche: 46,40 Euro, IsarCard-Monat: 147,70 Euro und IsarCard Abo für ein Jahr: 1401 Euro.

