„Fantasieaussagen“: Nach hitziger Debatte nimmt Radschnellweg Freising - Garching die erste Hürde

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Mit dem Rad statt mit dem Auto nach München: Ein Radschnellweg würde das für einige Pendler attraktiv machen. Für einen klareren Umriss des Projekts wurde jetzt ein Planungsauftrag erteilt. archiv: Wilms © Wilms

Es war eine hitzige Debatte, die der geplante Radweg Freising - Garching im Kreistag ausgelöst hat. Streit gab es vor allem über das weitere Vorgehen.

Landkreis – Einen Radschnellweg von Freising nach Garching wollen alle. Zumindest der Landrat, alle Kreisräte und die Gemeinden Freising, Neufahrn, Eching und Hallbergmoos. Weil aber ein möglicher Zuschuss des Freistaats von bis zu 90 Prozent derzeit nicht in Aussicht steht und man sich mit rund 40 Prozent Förderung zufriedengeben müsste, ist man sich im Kreistag über das weitere Prozedere uneinig.

Eine Stunde lang wurde am Mittwoch im Kreistag heftig diskutiert, warf man sich gegenseitig „Fantasieaussagen“ und Niveaulosigkeit vor. Am Ende wurde mit 35:21 Stimmen beschlossen, zumindest einmal 70 000 Euro für eine Planung auszugeben, um zu erfahren, über welche Summen man wirklich rede. Derzeit schwanken die Angaben nämlich je nach Trassenvariante zwischen elf und 20 Millionen Euro.

Sinnvolle Investition oder rausgeschmissenes Geld?

Schon im Kreisausschuss wurde beredet, wie man weiter vorgehen soll, nachdem zuvor vom Bayerischen Bauministerium deutlich gemacht worden war, dass man nicht in den Genuss einer 90-Prozent-Förderung komme. Im Kreisausschuss hatte man mit knapper Mehrheit (7:5) beschlossen, das Mega-Projekt nicht auf Landkreiskosten zu realisieren, aber zumindest 70 000 Euro für eine detailliertere Planung und Trassenuntersuchung auszugeben. Für die einen Kreisräte ist das eine sinnvolle und notwendige Basis, um überhaupt zu wissen, um welche Beträge es geht. Andere Kreisräte halten die Summe für rausgeschmissenes Geld, für das man keine aussagekräftigen Unterlagen bekomme. Geld, das eigentlich der Freistaat ausgeben müsse und das den Einstieg in das Millionenprojekt bedeute, aus dem man dann möglicherweise nicht mehr herauskomme.

Gleich die ersten beiden Wortmeldungen gaben die unterschiedlichen Richtungen vor: Johann Stegmair (CSU) sagte, die Planung sei „der erste Schritt zum Bau“ – einen Bau, den sich der Landkreis angesichts laufender Projekte wie Berufsschulneubau (angeblich 160 Millionen Euro), JoHo-Übernahme sowie Wohnungsbau & Co. nicht leisten könne. Fraktionskollegin Anita Meinelt legte nach: Die CSU sei nicht gegen den Radweg, betonte sie, aber das sei Sache des Freistaats. Und wer glaube, dass man für 70 000 Euro mehr als „einen Strich“ bekomme, der sei „blauäugig“. Uwe Gerlsbeck (ebenfalls CSU) prophezeite, die Planung werde doppelt so teuer werden wie jetzt geschätzt. Und der Landkreis solle Geld dafür ausgeben, wofür er auch zuständig sei.

Grüne bezichtigen CSU, das Projekt „sterben“ zu lassen

Ganz anders sahen das Johannes Becher, Michael Stanglmaier und die Grünen: Es sei bedauerlich, dass die CSU „das Projekt sterben lassen will“, sagte Becher, sei es doch genau eines von den Vorhaben, die die für die Energiewende notwendige Mobilitätswende bedeute. Becher sagte, auf Landes- und Bundesebene sei gerade „viel Dynamik drin“. Im Klartext: Sicherlich werde es demnächst weitere Förderpakete geben. Das Argument Stegmairs, es gebe ja den Isarradweg, konterte Stanglmaier so: Das wäre, als würde man sagen „Wozu brauchen wir eine Autobahn? Da ist doch schon ein Kiesweg.“

Ein verbales Scharmützel lieferten sich Franz Heilmeier (Grüne) und Karl Ecker (FW): In der Welt, so Ecker, „bricht gerade alles zusammen“, und da solle dann der Landkreis für den Freistaat ein Projekt übernehmen, der dessen Bedeutung nicht erkenne. 70 000 Euro dafür auszugeben, dass man dann wahrscheinlich über 20 Millionen Euro berappen müsse, sei „nicht vermittelbar“.

„Fantasieaussagen“: Verbales Scharmützel zwischen zwei Räten

Vorrangig sei, an 90 Prozent Zuschüsse heranzukommen. Heilmeier bezeichnete die Zahlen, die Ecker angeführt hatte, als „Fantasieaussagen“ – was ja beweise, dass man eben eine Planung für die Grundlagenermittlung benötige. Ihm zu unterstellen, er sei „ein Fantast“, bezeichnete Ecker wiederum als „niveaulos“, zumal er ja „sonst gute Arbeit“ leiste.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Sebastian Thaler (SPD) wiederum sprach von einem „Leuchtturmprojekt“ – sogar für ganz Bayern und den Freistaat. Trotzdem plädierte er dafür, die Planungskosten zu bewilligen, um dann „noch einmal die Fördertrommel zu rühren“. Auch die FSM schloss sich an und votierte für den Planungsauftrag, für Tobias Weiskopf (FDP) bedeutete der Planungsauftrag, dass man die Weichen stelle, „damit die Mühlen schneller mahlen“. Und so ging es am Ende mit 35:21 Stimmen pro Planungsauftrag aus.