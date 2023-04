„Decken ein breites Spektrum an relevanten Themen ab“: Das neue Trio im Freisinger Schulamt ist komplett

Ein „glückliches Händchen“ wünschte Landrat Helmut Petz (r.) dem neuen Trio im Schulamt (v. l.) Thomas Dittmeyer, Petra Maier-Handhammer und Sigrid Heck. © landratsamt

Neue Gesichter in der Führungsriege des Staatlichen Schulamts im Kreis Freising: Direktorin Sigrid Heck freut sich über Stellvertretungen mit ganz unterschiedlicher beruflicher Vergangenheit.

Landkreis – Die Führungsriege des Staatlichen Schulamts im Landkreis ist wieder komplett: Mit Petra Maier-Hundhammer und Thomas Dittmeyer hat Direktorin Sigrid Heck seit kurzem „zwei erfahrene und kompetente Pädagogen an ihrer Seite“, meldet das Landratsamt. Während Dittmeyer die Schullandschaft im Landkreis seit Jahrzehnten prägt, kommt die neue Schulrätin als Rückkehrerin frisch aus dem Kulturministerium.

Heck als Nachfolgerin von Wienerl

Auch Sigrid Heck ist noch ziemlich neu in Amt und Würden: Sie löste in der zweiten Jahreshälfte 2022 Irmingard Wienerl ab. Landrat Helmut Petz wünschte den Neuzugängen „viel Glück und allzeit ein glückliches Händchen“.

Dr. Petra Maier-Hundhammer wechselte nach ihrem Referendariat im Landkreis Rosenheim im Jahr 2007 als Klassenlehrkraft an die Mittelschule Nandlstadt und anschließend an die Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn. Ab 2011 war sie zudem als qualifizierte Beratungslehrkraft im Landkreis Freising tätig. 2015 übernahm sie die Stelle der Konrektorin an der Mittelschule Alfonsstraße in München, ehe sie 2017 als Konrektorin an das Staatliche Schulamt in der Landeshauptstadt abgeordnet wurde. Von 2018 bis Anfang 2023 war Maier-Hundhammer als pädagogische Mitarbeiterin im Fachreferat für die Mittelschule am Kultusministerium beschäftigt.

Nach seinem Referendariat in Karlstadt am Main wechselte Thomas Dittmeyer bereits 1996 in den Landkreis Freising, wo er seitdem als Lehrer tätig ist. Von 1996 bis 2009 war der gebürtige Schweinfurter an der Paul-Gerhardt-Schule in Freising und an der Volksschule Allershausen aktiv. Von 2002 bis 2009 fungierte er zudem als medienpädagogisch-informationstechnischer Berater im Landkreis.

Unterrichtsqualität sichern und Schulen weiterentwickeln

Anschließend war Dittmeyer 2. Konrektor an der Grund- und Mittelschule Paul-Gerhardt Freising (2009 bis 2011), 1. Konrektor an der Grund- und Mittelschule Hallbergmoos (2011 bis 2016) sowie Schulleiter der Mittelschule Lerchenfeld in Freising (2016 bis 2019) und der Grund- und Mittelschule Zolling (ab 2019).

Seit März ist das Duo nun im Schulamt aktiv. Direktorin Sigrid Heck freut sich auf die Zusammenarbeit mit den beiden Neuen: „Jede und jeder von uns bringt unterschiedliche berufliche Erfahrungen mit. Dadurch decken wir ein breites Spektrum an relevanten Themen ab. Gemeinsam wollen wir alle Grund- und Mittelschulen im Landkreis dabei beraten und unterstützen, aktuelle Herausforderungen zu bewältigen, Qualität von Unterricht zu sichern und sich weiterzuentwickeln.“ ft

