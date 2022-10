Defekt in Freisinger Eishalle behoben: Weihenstephan Arena geht in Betrieb

Es flutscht noch nicht: Wegen „unvorhergesehener zeitlicher Verzögerungen“ können die Schlittschuhe in der Freisinger Eisarena derzeit noch nicht geschnürt werden. © Lehmann

Aufatmen auf dem Eis: Nachdem der technische Defekt nun behoben ist, wird die Eiszeit in der Weihenstephan Arena wie geplant eröffnet.

Freising – Gute Nachrichten für Freisings Kufenflitzer: Die Weihenstephan Arena kann wie geplant in Betrieb gehen. Die defekte Kälteerzeugungsanlage – ein Lager- und Kurbelwellenschaden an zwei Verdichtern – ist repariert. Die Eiszeit beginnt nun am Montag, 24. Oktober.

Die Nutzung der Eishalle durch die Vereine ist bereits ab Dienstag, 18. Oktober, möglich. Die SEF-Eishackler können am Freitag, 21. Oktober, um 20.15 Uhr mit dem ersten Heimspiel in die Bezirksliga-Saison starten. Damit ist auch das Szenario mit eventuellen Punktspielabsagen, -verlegungen oder Heimspiel-Tauschaktionen abgewendet.

Die Eishalle hatte im Spätsommer für Schlagzeilen gesorgt. Nachdem bekannt geworden war, dass es beim Hochfahren der Anlage technische Probleme gab, wurde in der Öffentlichkeit vermutet, die Stadt Freising wolle die Arena womöglich im Winter gar nicht öffnen, um Energie zu sparen. Diesen Gerüchten traten dann Vertreter der Stadtverwaltung und des Stadtrats Mitte September bei einem Pressetermin entgegen. Die technischen Probleme wurden erläutert. Dazu gab es die gute Nachricht, dass die Ersatzteile bereits eingetroffen seien und die Eishalle wohl Ende Oktober in Betrieb gehen kann. Und das ist nun auch der Fall.

Eintrittspreise bleiben unverändert

Am Montag, 24. Oktober, beginnt – eine Woche nach dem Vereinsstart – die öffentliche „Eiszeit“ in der Weihenstephan- Arena. Eintrittspreise und Öffnungszeiten bleiben unverändert: Samstagabends gibt es auch in der neuen Saison eine Laufzeit, die insgesamt zweieinhalb Stunden beträgt und nur einen Einheitspreis kostet, teilte die Verwaltung mit. Mittwochs wird wieder beim täglichen Nachmittagslauf von 15.15 bis 17 Uhr ein spezieller öffentlicher Eislauf insbesondere für Anfänger angeboten: Die Eisfläche wird geteilt und steht jeweils zur Hälfte dem Eiskunstlaufverein und Eislaufanfängern zur Verfügung, die ihre ersten Kurven beim reduzierten Flächenangebot mit etwas mehr Ruhe drehen können.



Wichtig: Die Eishalle muss pünktlich verlassen werden, damit eine umfassende Lüftung erfolgen kann.

Eiszeit beginnt in Weihenstephan Arena: Das sind die Öffnungszeiten

Freising eröffnet die Eislaufsaison 2022/23 in der Luitpoldanlage: Am Montag, 24. Oktober, beginnt die öffentliche „Eiszeit“ in der Weihenstephan- Arena. Zu folgenden Zeiten findet der öffentliche Eislauf statt: Montag bis Sonntag, jeweils 15.15 bis 17 Uhr, sowie zusätzlich montags, 20.15 bis 22 Uhr, freitags, 17.30 bis 19.15 Uhr, samstags, 20.30 bis 23 Uhr, und sonntags, 13 bis 14.45 Uhr. Eisstockschießen ist immer am Mittwoch von 20.15 bis 23.15 Uhr möglich.



Erwachsene zahlen pro Einzelkarte vier Euro, für die Zehnerkarte 35 Euro. Für Kinder und Jugendliche (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) kostet die Einzelkarte zwei Euro, die Zehnerkarte 15 Euro. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr haben freien Eintritt. Schüler (über 18), Studenten, Azubis, Schwerbehinderte und Arbeitslose zahlen pro Einzelkarte drei Euro, pro Zehnerkarte 25 Euro. Achtung: Die Zehnerkarte ist erst zum Jahresende erhältlich. Die Familienkarte (Eltern und eigene Kinder mit Nachweis) kostet zehn Euro. Für drei Euro können sich Interessenten Schlittschuhe leihen. Auch Fahrhilfen können heuer erstmals seit Beginn der Pandemie wieder ausgeliehen werden.

Josef Fuchs/Helmut Hobmaier

