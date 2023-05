Zweischneidiges Schwert: Ausstellung in Freising thematisiert die Problematik von Kriegerdenkmälern

Erläuterten die Ausstellung: Kreisbildungswerk-Geschäftsführerin Marina Freudenstein und Ernst Fischer, Vorsitzender von Pax Christi Freising. © Gleixner

Sind sie Mahnmal oder Kriegsverherrlichung? Kriegerdenkmäler polarisieren. Eine Ausstellung in Freising greift genau das auf und regt an zum Nachdenken.

Freising – „Die Ausstellung soll vor allem eines, nämlich zum Nachdenken anregen“, erklärte Ernst Fischer von Pax Christi Freising bei der Eröffnung von „DenkMalKrieg – DenkMalFrieden“ in den ehemaligen Räumen der Kyrios-Buchhandlung. Zusammen mit dem Kreisbildungswerk (KBW) hat Fischer die relativ bekannte Wanderausstellung in die Domstadt geholt, um zahlreiche Fragen für die Gesellschaft zu eröffnen – unter anderem, wie heutzutage eben mit etwa Kriegerdenkmälern umgegangen werden sollte und welchen Stellenwert sie aktuell überhaupt haben.

Was Fischer, wie aber auch KBW-Geschäftsführerin Marina Freudenstein, besonders freute: Zur Eröffnung kamen auch Otto Radlmeier und Georg Brandner vom Kreis-Krieger- und Soldatenverband (KKSV) Freising. „Wir beide, Pax Christi und der KKSV wollen zum Frieden mahnen. Beim Weg, um zum Frieden zu finden, sind wir halt verschiedener Meinung“, so Radlmeier im Gespräch mit Fischer. „Grundsätzlich sollte man in die Mahnmale nicht eingreifen, außer die Umstände geben das her. Dann sollten an oder in der Nähe der Kriegerdenkmäler etwa Tafeln zur Erklärung angebracht werden“, so Radlmeier. Hier schlug auch Fischer in die gleiche Kerbe: „Nein, nix wegmeißeln, aber halt erklären, das ist auf jeden Fall nötig.“

Der heroische nackte Soldat mit Schwert und Flagge - schwierig!

Wie notwendig das Erklären tatsächlich oftmals ist, zeigten dann die ausgestellten großformatigen Bilder von Kriegerdenkmälern in ganz Deutschland – einige davon sind nämlich aus heutiger Sicht, gelinde gesagt, verstörend. Äußerst schwierig sind dabei vor allem Monumente wie etwa jenes in Dahn in der Südwestpfalz, die einen heroischen nackten Soldaten mit Schwert und Flagge zeigen – nicht minder aufarbeitungswürdig sind auch zahlreiche umstrittene Mahnmale in München.

Eine zentrale Frage schält sich beim Rundgang durch die Ausstellung immer wieder heraus: Kann die teilweise deutliche in Stein gemeißelte Kriegspropaganda heute zur Trauer und als Statement zum Friedenswillen funktionieren? Auch eine Frage, die sich Besucher stellen könnten: Wie können zukünftig solche Mahnmale ausschauen, und sollen dort weiter Kränze abgelegt werden – oder gibt es bessere und passendere Orte dafür? Dies wurde und wird weiterhin etwa in München diskutiert.

Die Freisinger Denkmäler kommen in der Ausstellung nicht vor - schade!

Für den Besucher erleuchtend ist aber auch, dass die Sachlage mit den Kriegerdenkmälern eine durchaus komplexe ist, selbst wenn die Darstellung per se nichts glorifiziert, dann aber von Helden die Rede ist. Was schade ist: Die Freisinger Kriegerdenkmäler kommen in der Ausstellung nicht vor. Allerdings beschäftigt sich ein Arbeitskreis, unter anderem mit Guido Hoyer, seit einiger Zeit mit den Kriegerdenkmälern der Domstadt.

Richard Lorenz

Gut zu wissen Die Ausstellung „DenkMalKrieg – DenkMalFrieden“ kann noch bis zum 28. Mai besucht werden. Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

