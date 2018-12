Von der Gentleman-Socke bis zum Gin-Baukasten

Ein gutes Gespür für trendige Labels: Susanne Bartel aus Freising hat das vor fünf Jahren mit der Gründung des „Freisinger Designmarktes“ bewiesen. Der Markt im Oberhaus des Freisinger Lindenkellers war auch heuer wieder stark frequentiert.

Freising– Produkte, die unabhängig vom Handel selbstständig vermarktet werden, erfreuen sich scheinbar immer größerer Beliebtheit. Die „individuellen Kopfbedeckungen“etwa, wie Modistin Tina Tischner sie anfertigt. Ganz nach den Wünschen ihrer Kunden gestaltet sie Hüte jeder Facon. „Alles, was der Gentleman braucht“: dem hat sich das Mode-Label „Lilienthal“ verschrieben. Herren-Accessoires von der Socke bis zur Fliege bot Inhaber Andreas Lilienthal feil. Selbst ein„Gin-Baukasten“ mit allen Utensilien zur Herstellung des hochprozentigen Getränks konnte erworben werden. Hundehalsbänder in verschiedenen Größen – für den Chihuahua oder den Berner Sennenhund: auch das interessierte die Besucher. Schmuck, Kosmetik, handgeschöpftes Papier, selbstgestrickte Mützen und Handschuhe – die Vielfalt der Produkte verblüffte. „Was unseren Markt auszeichnet, ist die Möglichkeit, direkt mit den Produzenten ins Gespräch zu kommen, meint Susanne Bartel. Und das taten die Besucher des „Freisinger Designmarktes“ ausgiebig. Ganz entspannt schlenderten durch die Verkaufsstände und genossen es, hier in Ruhe für die Weihnachtszeit Einkäufe tätigen zu können. mam