Die Flotte zieht weiter: DHL-Stützpunkt verlässt den Freisinger Bahnhof - Postbank verfolgt andere Pläne

Von: Manuel Eser

Teilen

Noch findet sich die DHL-Flotte am Fuße des Freisinger Dombergs. Doch in nicht allzu ferner Zukunft zieht die Post von der Mitte an den Rand der Stadt. © eser

Die Deutsche Post errichtet im Freisinger Gewerbegebiet einen neuen Zustellstützpunkt und verlässt den Standort am Bahnhof. Die Postbank verfolgt andere Pläne.

Freising – Lange hat es gedauert, doch nach einigem Hin und Her kann die Deutsche Post nun in die Clemensänger umziehen. Für den Neubau des DHL-Stützpunkts im Freisinger Gewerbegebiet gibt es nun die Genehmigung der Stadt. Zu zwei nicht ganz unerheblichen Änderungen im Bebauungsplan gab der Bauausschuss Grünes Licht.

Der geplante Neubau dient als sogenannter Verbund-Zustellstützpunkt zur kommunalen Versorgung mit Postdienstleistungen. Alle für den Paket- und Briefdienst relevanten Betriebsabläufe von der Sortierung über die Kommissionierung bis hin zur Auslieferung von Sendungen wird in naher Zukunft in den Clemensängern stattfinden. Damit zieht auch die DHL-Flotte aus der Stadtmitte an den Rand von Freising.

Nachts gibt es zwei Anfahrzeiten

Wie Christoph Spieß von der Stadtverwaltung dem Ausschuss mitteilte, entsteht das L-förmig konzipierte, eingeschoßige Betriebsgebäude auf einer rund 1,5 Hektar großen Fläche in Nachbarschaft zum südlich davon liegenden Logistikzentrum der Staatsbrauerei Weihenstephan. Untergebracht werden sollen in dem Neubau der Briefbereich, der Verbund- und Frachtbereich sowie Sozialräume und vier Büros. Das Flachdach soll mit einer PV-Anlage versehen werden.

Im Eckbereich des Gebäudes befindet sich die Lkw-Andienung mit drei Toranlagen und innen liegenden Überladebrücken. Realisiert werden auf dem Grundstück zudem 70 Stellplätze für Zustellfahrzeuge, vier Stellplätze für Lkw, 15 Zustell-Trikes und 42 Parkplätze für Mitarbeitende und Besucher. Die Betriebszeiten liegen werktags zwischen 6 und 18 Uhr. Hinzu kommen zwischen 22 und 6 Uhr zwei Anlieferzeiten für Lkw-Züge. An Sonn- und Feiertagen gibt es lediglich ein zehnminütiges Zeitfenster um 8 Uhr für Einrückfahrten aus Kastenleerungen. Ein schallschutzrechtliches Gutachten liegt vor.

Bauprojekt weicht zum Teil drastisch vom Bebauungsplan ab

„In dem Zustellstützpunkt bereiten die Zusteller ihre Zustelltouren vor“, berichtet Sonja Radojicic, Sprecherin der Deutschen Post/DHL, auf FT-Nachfrage.“ Der größte Teil der Briefe, die morgens vom Briefzentrum angeliefert werden, ist schon nach der Gangfolge der Zusteller sortiert. Nur geringe Mengen müssen noch im Zustellstützpunkt von Hand in die Reihenfolge gebracht werden, in der die Postboten die Straße entlang ihre Tour fahren. Auch die Päckchen und Pakete, die morgens mit mehreren Lkw vom Paketzentrum kommen, müssen den Touren entsprechend in die Zustellfahrzeuge geladen werden, bevor die Postboten zu ihrer täglichen Runde aufbrechen.“

Um das Projekt so wie gewünscht realisieren zu können, war die DHL auf den guten Willen des Ausschusses angewiesen. Denn das Gremium musste zwei optisch einschneidende Änderungen von den Bestimmungen des Bebauungsplans genehmigen. So soll der längere Teil des Gebäude-L’s 52 statt der maximal vorgesehenen 20 Meter betragen. Statt in Pastelltönen soll das Gebäude in der Farbe „Eisengrau“ gehalten sein, was vor allem Manfred Drobny (Grüne) nicht gefiel. „Zu einem hochwertigen Gewerbegebiet, das wir in den Clemensängern haben wollen, gehört auch die Farbgebung dazu.“

FSM-Stadtrat ist froh über den Umzug der Post

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher erklärte, dass schon früher Abweichungen in der Farbgebung zugestimmt worden seien. „Für mich ist Eisengrau auch nicht so dramatisch und mit Sicherheit vertretbarer als ein greller Ton.“ Auch Stadtdirektor Gerhard Koch warb für die „ein oder andere Befreiung“ vom Bebauungsplan – allein schon „aus dem öffentlichen Wohl heraus“. Schließlich handle es sich eben um die Post und kein privates Speditionsunternehmen.

Und auch daran erinnerte er: Die Deutsche Post musste ebenfalls Flexibilität unter Beweis stellen. Denn eigentlich sollte das DHL-Zentrum auf der gegenüberliegenden Seite unterhalb des Hagebaumarkts entstehen. „Das Projekt war schon durchgeplant, doch dann wurde das Grundstück zu klein, weil die Stadt stark gewachsen ist.“ Hans Hölzl (FSM) betonte, man müsse froh sein über diesen Umzug der Post. „Von der Mobilität her ist das Gewerbegebiet doch viel besser geeignet als die Innenstadt.“ Die Genehmigung wurde schließlich einstimmig erteilt.

Die Postbank will gern am Standort bleiben

Erste Tätigkeiten auf dem Areal finden schon statt. Dank einer Teilbaugenehmigung konnte die DHL bereits mit den vorbereitenden Erdbauarbeiten beginnen. Der Bau soll voraussichtlich Ende des Jahres fertiggestellt werden, berichtet Post-Sprecherin Radojicic. „Der Umzug würde dann im 1. Quartal 2024 erfolgen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Postbank, die in dem selben Gebäudekomplex beheimatet ist, verfolgt indes andere Pläne. „Wir möchten mit unserer Filiale auf jeden Fall in Freising bleiben und den Mietvertrag am aktuellen Standort verlängern“, berichtet Unternehmenssprecher Oliver Rittmaier. In trockenen Tüchern ist allerdings noch nichts. „Die Gespräche dazu laufen aktuell, eine Entscheidung gibt es jedoch noch nicht.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.