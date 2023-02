Die Freisinger Camerloher-Förderer haben ihre Hausaufgaben gemacht

Teilen

Packen wieder an: (v. l.) Peter Spanrad (1. Vorsitzender), Alfred Schinhammer (Kassenprüfer), Roland Goerge (Kassenprüfer), Gerhard Schebler (Beisitzer), Stefanie Zeifang (Schriftführerin), Stefanie Lenschow (Beisitzerin) und Albert Kirmeyer (stellvertretender Vorsitzender). © Camerloher

Der Förderverein des Camerloher-Gymnasiums Freising blickt auf zahlreiche Projekte zurück. Und auch künftige Planungen gibt es schon wieder.

Freising – Eine positive Bilanz über das vergangene Vereinsjahr zog der Vorstand des Camerloher-Fördervereins „Die Camerloher“ in seiner Jahreshauptversammlung. „Wir konnten wieder viele Aktionen und Projekte finanziell unterstützen“, berichtete Vorsitzender Peter Spanrad. Schatzmeisterin Lisa Hemmer fügte hinzu: „Weil wir über eine gut gefüllte Kasse verfügen, können wir auch heuer wieder viel Projekte fördern.“

Der Rückblick

In seinem Rückblick erinnerte Spanrad an den Berufsinformationsabend, der aufgrund der Pandemie erstmalig online organisiert werden musste. Die Resonanz der Ehemaligen, die zu ihren Studiengängen Tipps gaben, und der Camerloher-Oberstufenschüler seien positiv gewesen, freute sich der Vorsitzende. Den nächsten Berufsinformationsabend wolle man aber wieder in Präsenz stattfinden lassen, waren sich die Mitglieder einig.

Ein Höhepunkt

Einer der Höhepunkte im Vereinsjahr sei, so Spanrad, die Abiturfeier. Absolventinnen und Absolventen, die sich über mehrere Jahre hinweg außerhalb des Unterrichts besonders für die Schule engagiert hatten, erhielten bei der Feier im Juni wieder den Silberbarren des Fördervereins als kleines Dankeschön. „Die Camerloher“ finanzierten auch wieder die Bronzeplatte, auf der sich die Absolvia 2022 verewigte.

Der Dank

Eine der Hauptaufgaben des Fördervereins ist es, der Schule dann rasch finanziell unter die Arme zu greifen, wenn der Sachaufwandsträger das nicht leisten kann. Das Geld stamme, wie Schatzmeisterin Lisa Hemmer mitteilte, von den Mitgliedsbeiträgen, aber auch von zweckgebundenen Spenden. In diesem Zusammenhang bedankte sich Spanrad für die unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Schulleitung, den Lehrkräften, den Schülern und dem Elternbeirat.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der „Echo“

Einmal im Jahr erhalten die Mitglieder des Fördervereins den „Echo“, eine rund 60-seitige Broschüre, in der über Höhepunkte aus dem Schulleben informiert wird, aber auch Ehemalige zu Wort kommen. „Im aktuellen ‚Echo’, der gerade verschickt wird, stellen wir beispielsweise die erfolgreiche Sopranistin Raffaela Lintl vor, Quirin Grimm, der als Cutter den Studenten-Oscar aus Hollywood erhalten hat, und Erwin Horak, der über viele Jahre Präsident von Bayern-Lotto war und seit seiner Pensionierung Vorsitzender von Special Olympics Bayern ist“, sagte Peter Spanrad. „Das Feedback auf unseren ‚Echo’ ist sehr positiv.“



Um die Mitglieder zeitnah auf dem Laufenden zu halten, ist der Förderverein seit November auf Instagram aktiv, wie der Vorsitzende berichtet: „Uns folgen bereits sehr viele Camerloher.“ sp