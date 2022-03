Die Gefahr lauert oben: Nach Stürmen ist in den Wäldern im Kreis Freising Vorsicht geboten

Von: Magdalena Höcherl

In Freising blieb man indes weitgehend verschont.

Die jüngsten Stürme haben zum Teil massive Schäden angerichtet. In Freising dagegen hat der Wald jedoch sogar profitiert. Dennoch ist Vorsicht geboten.

Landkreis – In gewisser Weise ist Alfred Fuchs, Leiter des Forstbetriebs Freising, froh über die Sturmtiefs „Ylenia“ und „Zeynep“, die vor Kurzem auch über den Landkreis Freising hinweggefegt sind. Denn glücklicherweise hätten die Stürme – anders als etwa im Fichtelgebirge oder im Bayerischen Wald – in den Wäldern keine großen Schäden hinterlassen. „Wir waren nur leicht betroffen.“

Gleichzeitig seien derartige Wetterlagen nützlich: „Als Förster bin ich froh, wenn der Sturm rechtzeitig kommt, denn er bürstelt unseren Wald durch“, sagt Fuchs. Das bedeutet: „Labile Elemente, die potenziell gefährlich sind, liegen dann schon am Boden, bevor sie Menschen, die im Wald unterwegs sind, gefährlich werden können.“

Beim Waldspaziergang ist Vorsicht geboten

So habe man einige 100 bis wenige 1000 Festmeter Sturmholzergebnis – und das auf einer Fläche von knapp 17 000 Hektar. „Hochgerechnet kommt schon was zusammen, aber im Vergleich zum Bestand sind die umgefallenen Bäume sehr gering.“

Bis Waldarbeiter alle umgestürzten Bäume überhaupt ausgemacht haben, könne es bis in den Sommer hinein dauern. Daher appelliert Fuchs an alle Waldbesucher, dort auch in den kommenden Wochen mit offenen Augen und nicht leichtsinnig unterwegs zu sein. „Bäume, die schräg stehen oder abgebrochene Äste, die irgendwo drin hängen: Davon sollte man sich unbedingt fernhalten.“ Ein Blick nach oben sei immer ratsam: „Nach einem Sturm kommt die Gefahr von oben – und zwar noch geraume Zeit.“

Schäden durch Naturgewalten wie Stürme, Dürren, aber auch tierische und pflanzliche Schädlinge sei der Wald aufgrund des Klimawandels zunehmend ausgesetzt. „Man muss vermuten, dass Veränderungen in unserem Klimaregime zu einer gerichteten Zunahme solcher Schäden durch Naturereignisse führen“, sagt Fuchs.

Anders als in anderen Bereichen sei man im Wald jedoch schon immer stark darauf fokussiert, seinen Weg zu finden, mit dem Wetter umzugehen. „Das, was wir unter Wald verstehen, ist ja nicht nur das, was am Boden sozusagen von alleine wächst, sondern auch das, was wir haben wollen – zum Beispiel hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Rohstoffversorgung oder Naturschutz“, erklärt er.

Mischwälder trotzen dem Klimawandel

Weil künftig von mehr stürmischen und auch trockenen Wetterlagen auszugehen sei, setze man in der Region nicht mehr so stark auf die Fichte. Der Fokus liege schon seit Jahrzehnten darauf, gemischte Wälder aufzubauen. „Mindestens vier Baumarten auf einem Hektar. Je bunter dieser Fleckerlteppich ist, desto besser ist das Risiko verteilt“, erklärt Fuchs. Das Ziel: „Mit dieser Mischung wollen wir das Waldwachstum auf ganzer Fläche bis zum Jahr 2100 sicherstellen.“

Fuchs betont: „Was ich heute pflanze, wächst 80 bis 140 Jahre. Für zukunftsfähige Wälder braucht man ein gutes Konzept und einen langen Atem.“ Förster und Waldbauern hätten gelernt, in größeren Zeiträumen zu denken und zu handeln als der Großteil der Bevölkerung. „Denn wenn wir den Wald verlieren, wäre das in vielerlei Hinsicht absolut dramatisch.“

Eschentriebsterben nimmt zu

Und auch wenn die vergangenen Stürme dem Freisinger Forst nicht geschadet haben, bereitet Forstbetriebsleiter Alfred Fuchs etwas anderes große Sorgen: das zunehmende Eschentriebsterben in den Isarauen. „Wenn der dafür verantwortliche Pilz die Eschen befallen hat, kommen andere Pilze und greifen ihr Wurzelsystem an.“ Die Wurzel faule sozusagen bei lebendigem Leib ab, und ein scheinbar gesunder Baum könne mit einem Mal umfallen – und sei so durchaus auch eine Gefahr, zum Beispiel für Spaziergänger.

