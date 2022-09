Modern und zum Wohlfühlen: Die SteinSchulen sind startklar - ein Rundgang vom dem ersten Schulgong

Von: Manuel Eser

Teilen

Das Führungsduo: Sabine Jackermaier leitet die Grundschule, Simon Pelczer die Mittelschule. Beide freuen sich schon auf die Kinder und Jugendlichen, die künftig in Klassenzimmern mit digitalen Tafeln unterrichtet werden. © Eser

Es grenzt an ein Wunder: Trotz Corona, Krieg und anderer Krisen sind die Schulen am SteinPark rechtzeitig fertig. Die Schüler haben Grund zur Vorfreude.

Freising – Noch wird überall im Gebäude gesägt, gehämmert und gebohrt. Dort, wo ab Dienstag knapp 700 Kinder und Jugendliche ihre neue schulische Heimat finden, wuseln noch die Handwerker durch die Klassenräume und den Verwaltungstrakt, die Mensa und die Aula. Nach knapp drei Jahren Bauzeit sind die Arbeiten an der Grundschule am SteinPark und der Mittelschule am SteinPark, wie die Schulen offiziell heißen, fast abgeschlossen. Endspurt!

Rudolf Striegl schaut sich das Treiben mit einem Lächeln an. Der Mann vom Hochbauamt ist der städtische Projektleiter für die SteinSchulen. Die vergangenen Wochen waren stressig. „Ich hatte zwar tatsächlich zwei Wochen Urlaub“, berichtet er. „Aber wenn man weiß, dass so ein Riesenprojekt in einer entscheidenden Phase ist, kann man nicht so recht entspannen.“

Es ist das größte Hochbauprojekt in der Geschichte der Stadtverwaltung

Schließlich handelt es sich mit einem Volumen von 74 Millionen Euro um das größte Hochbauprojekt in der Geschichte der Freisinger Stadtverwaltung. Und als Projektleiter musste der stellvertretende Leiter des Hochbauamts rund 100 Baufirmen und 30 Planungsbüros auf der Baustelle koordinieren. Jetzt aber, wenige Tage vor Schulstart, sagt er zufrieden: „Es flutscht.“

Seit Anfang der Woche sind die Lehrkräfte im Gebäude. „Jetzt fangen sie mit dem Einräumen der Klassenzimmer an“, berichtet Sabine Jackermaier, Leiterin der Grundschule, und ihr Kollege Simon Pelczer, Leiter der Mittelschule, ergänzt: „Die Lehrkräfte werden noch einmal durch das komplette Gebäude geführt.“ Schließlich soll sich in dem riesigen Gebäude, das auf 1100 Schüler ausgelegt ist, niemand verirren.

Die beiden SteinSchulen bieten modernes Equipment und Wohlfühlklima

Auch das FT darf sich die neue Schule anschauen, noch bevor der erste Unterrichtsgong erklingt. Erstes Fazit: Pünktlich zum neuen Schuljahr wartet auf die Kinder und Jugendlichen eine Schule, die nicht nur modernsten Ansprüchen genügt, sondern auch ein Klima zum Wohlfühlen bietet.

Die Außenansicht: Erdgeschoß und 1. Stockwerk, das sich Grund- und Mittelschule teilen, sind von einer Klinkerfassade ummantelt. Die aufgesetzten Etagen mit der Pfosten-Riegel-Ummantelung beherbergen die Klassenzimmer. Im Nordflügel (links im Bild) haben die Grundschüler Unterricht, im südlichen Trakt (r.) befindet sich die Mittelschule. Hinter dem Bagger lugt der Eingang zur Schule hervor. © Eser

Schon von außen ist gut erkennbar, wie klar das riesige Gebäude strukturiert ist. Erdgeschoß und erstes Stockwerk, die sich Grund- und Mittelschule teilen, sind mit einer Klinkerfassade ummantelt. Die darüberliegenden Etagen, in denen sich die Klassenzimmer befinden, haben eine sogenannte Pfosten-Riegel-Fassade erhalten. Im Nordteil liegt der Trakt der Grundschüler, der südliche Flügel des Gebäudes ist den Mittelschülern vorbehalten.

Der Projektleiter: Rudolf Striegl vom Hochbauamt war für das größte Hochbauprojekt in der Geschichte der Freisinger Stadtverwaltung verantwortlich. © Eser

Der Haupteingang, der sich gegenüber des Stabsgebäudes befindet, führt direkt in die Aula. Dort lässt es sich der EDV-Chef der Stadt, Elmar Kaiser, nicht nehmen, die Montage eines Bildschirms selbst anzuleiten. Immer wieder gibt er mit prüfendem Auge kurze Kommandos. „Weiter nach links! Etwas höher, bitte!“ Über das Gerät werden die Kinder und Jugendlichen künftig über Unterrichtsausfälle und andere Neuigkeiten informiert.

KURZ ERKLÄRT Zwei frühere Schulen wurden in den neuen SteinSchulen zusammengeführt: die bisherige Grund- und Mittelschule Neustift (Sternschulen) sowie die Mittelschule Paul Gerhardt. Die Grundschule Paul Gerhardt bleibt an ihrem angestammten Platz. Die neue Grundschule am Steinpark leitet Sabine Jackermaier, die zuvor für die Sternschulen verantwortlich zeichnete. Die Führung der Mittelschule hat Simon Pelczer übernommen, der bisherige Rektor der Paul-Gerhardt-Schulen. Das neue Schulgebäude ist auf 1100 Kinder und Jugendliche ausgelegt, der Betrieb startet mit rund 700 Schülern.

Neben dem Verwaltungstrakt sind im Erdgeschoß auch die Mensa und die Küche untergebracht. „Die Mensa ist für 300 Personen bestuhlt“, erklärt Striegl. „Insgesamt können in drei Schichten 900 Schüler versorgt werden. Die Küche kann 1800 Essen pro Tag herstellen.“ Als Caterer wurde die in der Region ansässige Firma Ascher engagiert, die sich bereits in einigen anderen städtischen Einrichtungen bewährt hat.

Für die Schule hat die Stadt extra eine eigene Schrift anfertigen lassen

Im ersten Stockwerk befinden sich die Ganztagsräume für die Grund- und Mittelschüler sowie die sogenannten Fachwerkstätten – Fachräume für Naturwissenschaften und Informatik etwa. Auf den Türen sind kunstvolle Lettern mit den jeweiligen Bezeichnungen der dahinterliegenden Räume angebracht. Die Stadt hat dafür extra eine eigene Schrift entwickeln und schützen lassen. Als Farbe, etwa bei den wunderschönen Kacheln in den Sanitärräumen, dominiert auf diesem Stockwerk die Farbe Rot – Symbol für alle Gemeinschaftsräume von Grund- und Mittelschule.

Das farbliche Leitsystem sorgt dafür, dass sich Kinder und Jugendliche in dem neuen großen Gebäude gut orientieren können. Für die Mittelschüler gilt Blau, für die Grundschüler Grün. Die beiden Treppenhäuser, die an gegenüberliegenden Seiten des Forums in die jeweiligen Schultrakts führen, sind mit den entsprechenden Farben markiert.

Lehrerkräfte dürfen sich über kurze Laufwege freuen - und auf eine Lounge

Die Stockwerke, in denen die Klassenzimmer liegen, sind jeweils in zwei räumliche Cluster unterteilt, in denen jeweils die Klassen einer Jahrgangsstufe untergebracht sind. Den Pädagogen steht je ein Teamraum und eine Lehrer-Lounge zur Verfügung. „Unsere Angestellten sollen sich hier wohlfühlen“, sagt Jackermaier. Die Lehrer einer Jahrgangsstufe könnten jetzt auch dank der kurzen Laufwege enger zusammenarbeiten. Damit ließen sich übergreifende pädagogische Konzepte viel besser umsetzen. „Dass wir hier in ein nagelneues, nach modernsten Standards gebautes Schulhaus einziehen können, ist für die ganze Schulfamilie etwas ganz Besonderes.“

Der Architekt: Anton Rudolph hat auf einer der bequemen Fenstersitzbänke Platz genommen, die sich die Schüler im Vorfeld gewünscht hatten. © Eser

Die Klassenzimmer verfügen alle über große digitale Tafeln, Lüftungsanlage und CO2-Ampeln. Schlechte Nachrichten gibt es allerdings für Schüler, deren Erfolgsrezept mitunter darin bestand, in Prüfungen hin und wieder beim Nachbarn abzuschreiben: Statt der gewohnten Zweierbänke warten auf alle Kinder Einzeltische. „Das ist auch den Erfahrungen geschuldet, die wir mit Corona hatten“, erklärt Pelczer. Sollten Kinder bei erhöhtem Infektionsaufkommen wieder Abstand halten müssen, lasse sich das mit Einzeltischen deutlich leichter umsetzen.

Vom Klassenzimmer aus sind die Berge zu sehen

Wem beim Test nichts einfällt, hat durch die großen Fenster zumindest einen Wahnsinnsausblick auf die Stadt. Bei schönem Wetter breitet sich im Südtrakt sogar das komplette Alpenpanorama vor den Kindern und Jugendlichen aus. Versehen sind die Fenster mit gemütlichen Sitzbänken. „Wir haben ein Jahr lang mit Vertretern von Eltern, Lehrern und Schülern Workshops durchgeführt, wo viele Wünsche geäußert wurden“, berichtet Striegl. „Die Sitzbänke an den Fenstern waren zum Beispiel eine Anregung der Schüler.“

Zu dem hellen, freundlichen Ambiente tragen auch die Lichthöfe bei, die in der Mitte beider Schultrakts installiert wurden. Pelczer schwärmt von dem „Raumklima“, das hier in dem neuen Gebäude entstehe. Das werde sich positiv auf das Gemüt von Kindern und Lehrkräften auswirken. Sein persönliches Highlight ist aber der Pausenhof mit den Kletterbäumen, Hängematten, Schaukeln und anderen Attraktionen. „Und dass alles in ein bestehendes Areal mit herrlichem Baumbestand eingebunden ist, macht es besonders schön.“

Der Pausenhof: Ob Kletterbäume, Schaukeln, Hängematten oder andere Attraktionen – der Pausenhof (links Grundschule, rechts Mittelschule), eingebettet in das bestehende Areal – bietet viel Aufenthaltsqualität für die Kinder und Jugendlichen. © Eser

Von dem Pausenhof konnten sich die Kinder und Jugendlichen noch keinen Eindruck verschaffen. Der war noch im Entstehen, als sie im Frühsommer ihre neue schulische Heimat schon mal besichtigen durften. „Das Highlight der Kinder war die Dreifachturnhalle“, berichtet Striegl. „Beim Betreten sind die Augen immer größer geworden, und dann haben die ersten vor Freude schon das Rennen angefangen.“

Für den Sport dürfen auch die Freisinger Vereine die Halle nutzen. Während die Schüler durch einen Zugang im Gebäude in die Halle gelangen, gibt es für Vereinsmitglieder einen separaten Eingang. Für Sportveranstaltungen stehen zudem eine Tribüne mit 270 Sitzen und ein Kiosk zur Verfügung.

Architekten staunen: „Der Wahnsinn“

Dass dieses riesige Projekt mit seinen zahlreichen Komponenten tatsächlich plangemäß zum Schulstart fertig wird, kommt einem Wunder gleich. „Tausend Dinge haben dagegengesprochen“, sagt Architekt Anton Rudolph. Schließlich sind in die knapp dreijährige Bauphase Corona und der Krieg in der Ukraine gefallen.

Kosten: rund 74 Millionen Euro

Kostenkalkulation (2018): 71 Millionen Euro

Grundstücksfläche: 15 600 Quadratmeter

Bruttogeschossfläche: 23 500 Quadratmeter

verlegte Kabel: 400 Kilometer

verlegte Fußbodenheizung: 75 Kilometer

Baubeginn: November 2019

Grundsteinlegung: 9. März 2022

Baubesprechungen: 145

Neben den globalen Krisen hat eine ungewöhnlich lange Schlechtwetterphase im ersten Halbjahr 2021 Nerven gekostet. „Die hat uns ausgerechnet in der Rohbauphase vier Monate lang begleitet“, berichtet Rudolph. „Hinzu kommt der Fachkräftemangel, der die ganze Branche trifft.“ Kollegen hätten ihn daher zum pünktlichen Projektende beglückwünscht: „Der Wahnsinn, ein Bauvorhaben, das tatsächlich fertig wird.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Möglich gewesen sei das nur dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten, betont neben Rudolph auch Striegl. „Egal, ob Schulleiter, Planer oder Baufirmen – alle waren hoch motiviert und haben an einem Strang gezogen“, resümiert der Projektleiter. „Und weil das bei Weitem nicht immer so ist, war das auch für mich ein ganz besonderes schönes Projekt.“