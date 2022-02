Zwischen Begeisterung und der Frage nach dem Sinn: Die Stimmen der Freisinger Stadträte zum Rad-Vertrag

Von: Andreas Beschorner

Einen Karton voller Unterschriften hat OB Tobias Eschenbacher am 16. September 2021 von den Vertretern des überparteilichen Aktionsbündnisses „Radentscheid Freising“ entgegengenommen. Nun hat die Stadt den Vertrag angenommen - allerdings nicht ohne intensive Diskussion. © Archiv: Beschorner

Bevor der Freisinger Stadtrat dem Rad-Vertrag zwischen Stadt und den Initiatoren des „Radentscheid Freising“ zustimmte, wurde intensiv diskutiert. Hier die Aussagen im Überblick.

Freising – Der Zustimmung zu dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Freising und den Initiatoren des Bürgerbegehrens „Radentscheid Freising“ ging am Donnerstag eine 90-minütige Diskussion voraus, in der sich schiere Begeisterung für das Vertragswerk, Kritik an einzelnen Punkten und Skepsis über die Sinnhaftigkeit des ganzen Prozederes abwechselten.

Die Stimmen

Planungsreferent Hans Hölzl (FSM) verwies auf die am Runden Radltisch besprochenen und im 2018 beschlossenen Mobilitätskonzept der Stadt aufgeführten Maßnahmen, weshalb er „schon verwundert“ sei, dass in dem vorgelegten Vertrag Dinge stünden, die ja schon beschlossen seien. Da stelle sich zum einen die Frage, wofür man solch einen Vertrag dann überhaupt noch brauche. Zum anderen seien in dem Vertrag so viele juristische Möglichkeiten gegeben, ihn „auszuhöhlen“, dass auch das die Sinnhaftigkeit des Werks in Frage stelle. Zudem gebe es einzelne Maßnahmen, mit denen man nicht einverstanden sei und die man zumindest noch einmal diskutieren müsse. OB Tobias Eschenbacher sagte das zu: Freilich werde jede Maßnahme noch als eigener Projektbeschluss besprochen.

Umweltreferent Manfred Drobny (Grüne) sagte, das, was da vorliege, „ist sicher ein Kompromiss“, aber der Vertrag sei „der Einstieg in die Mobilitätswende“ und die „Chance zu sehen, was funktioniert“. Mobilitätsreferent Karl-Heinz Freitag (FW) betonte, man habe jetzt ein bisschen Struktur und eine Art roten Faden für das Mobilitätskonzept. Freilich: Dass der Isarsteg Süd, der Isarschnellweg und ein Radweg entlang der Schlüterbrücke unter all den Maßnahmen im Vertrag nicht vorkomme, könne man kritisieren. Eschenbacher versicherte, man werde diese Projekte selbstverständlich weiter verfolgen. Nur weil sie nicht in dem Vertrag aufgelistet seien, heiße das nicht, dass man nicht weiter an ihrer Umsetzung arbeite.

Ulrich Vogl (ÖDP) war begeistert: Das sei „eine Sache, wie man sie sich nicht schöner wünschen kann“.. Der Vertrag sei „ein Ergebnis, über das wir uns alle freuen dürfen“ und „eine absolut herausragend erstaunliche Sache“.

Peter Warlimont (SPD) versicherte, der Vertrag bedeute nicht, dass man den Bürgern eine Entscheidung nehme, schließlich werde der Vertrag von einem demokratisch gewählten Gremium abgesegnet. In seinen Augen erspare der Vertrag der Stadt und ihren Bürgern eine harte, ungute und polarisierende Auseinandersetzung. Bei diesem Vertrag gebe es „nur Gewinner und keine Verlierer“. Er bringe Klarheit und etwas Tempo in die Maßnahmen. Jens Barschdorf (FDP) erkannte „den Mehrwert des Vertrags nur darin, dass er uns den Bürgerentscheid erspart“.

Richard Paukner (AfD) war gegen den Vertrag. Er plädierte, dafür, den Bürgerentscheid durchzuführen und „die mündigen Bürger zu befragen“. Rudolf Schwaiger (CSU) sah formal-rechtliche Probleme, dem Vertrag zuzustimmen. Denn wenn das tatsächlich ein Vertrag und keine Absichtserklärung sei, dann gebe es ein einklagbares Recht. Das sei gefährlich für die Stadt, zudem nehme man sich die Möglichkeit, Maßnahmen politisch auszudiskutieren. Jürgen Mieskes CSU) sah das auch so: „Wozu brauchen wir den Vertrag?“ Er sehe durchaus die Gefahr, dass die Stadt verklagt werde, sollte eine Maßnahme nicht umgesetzt werden.

Eschenbacher sagte, er sei sich sicher, dass die Initiatoren des Bürgerbegehrens nicht klagen würden, wenn beispielsweise zwei von 27 Maßnahmen nicht realisiert würden oder ein Projekt aus nachvollziehbaren Gründen nicht umgesetzt werden könne. Der Oberbürgermeister warnte: Wenn man es auf einen Bürgerentscheid ankommen lasse und die Bürger sich dagegen aussprechen, dann müsse man sich künftig für Projekte rechtfertigen, die zugunsten des Radverkehrs im Mobilitätskonzept vorgesehen seien und dann realisiert würden.

Das Aktionsbündnis

Das Aktionsbündnis sprach in einer nur wenige Minuten nach der Stadtratsentscheidung versendeten Pressemitteilung davon, dass der Vertrag „ein erster, entscheidender Meilenstein auf dem Weg zu einem fahrradfreundlichen Freising geschafft“ sei. Jetzt liege der Ball bei der Stadt. Man werde „den Fortschritt genau im Auge behalten und auch jährlich Zwischenbilanzen ziehen“.

