Die unscheinbare Säule am Wegesrand zum Freisinger mons doctus und ihre Geschichte

© Lorenz

Beim Tag des offenen Denkmals erläuterte Michael Lutzenberger den zahlreichen Interessierten das Gelehrtendenkmal am Domberg.

Freising – Der Stadt- und Domführer Michael Lutzenberger vom Historischen Verein formulierte es so: „Man geht ja an dieser Säule vorbei, aber man schaut sie eigentlich nie genau an“. Was er damit meinte: Das Gelehrtendenkmal an der Domberg-Allee, das im Grund unscheinbar daherkommt und deshalb auch kaum Besucher anzieht. Am Sonntag stand die rund zwei Meter hohe Säule allerdings im Fokus von rund 20 historisch interessierten Freisingern, die sich am Tag des offenen Denkmals auf den Weg zum Domberg gemacht haben.

Die Geschichte

Vermutlich kennt jeder diese Säule an der Domberg-Allee, aber kaum jemand kennt ihre genaue Bedeutung - und das, obwohl sie tatsächlich dort schon seit 1861 an drei ganz besondere Menschen erinnert. Eingearbeitet in die Materie hat sich dazu Lutzenberger, um den Freisingern das ungewöhnliche Denkmal wieder einmal näher zu bringen. Initiiert wurde es von König Max II, dem es ein Anliegen war, an berühmte bayerische Persönlichkeiten zu erinnern, was allerdings laut Lutzenberger einst nicht gerade auf „offene Ohren“ bei den Ausführenden stieß und deshalb wohl ein mehrmaliges Anmahnen zur Arbeitsaufnahme bedurfte. Schnell war aber scheinbar klar, wer auf dem Denkmal verewigt werden sollte, nämlich Veit Arnpeck (1440 bis 1496), Ruprecht von Freising (1292 bis 1328) und Joachim Haberstock (1538 bis 1571). Das Besondere: Alle drei Gelehrten waren am Stift St. Andreas tätig. Weshalb es König Max II. überhaupt wichtig gewesen war, solche Denkmäler entstehen zu lassen, erklärte Lutzenberger so: Um die Identität des noch jungen Königreiches Bayern zu stärken, sollte an Menschen erinnert werden, die besonderes für das Land geleistet haben. Wie eben Arnpeck, geboren in Freising und später bedeutender Chronist und Priester in der Domstadt. Neben der Österreichischen Chronik und einem Werk über die Taten der Freisinger Bischöfe, arbeitete Arnpeck über vier Jahre lang an der Chronik der Bayern, die als wichtigstes Werk der bayerischen Landesgeschichte im Mittelalter gilt.

Ebenfalls einen Platz an der Säule fand Ruprecht, wahlweise auch Rupert von Freising, der sich als juristischer Schriftsteller einst einen Namen machte und ein Werk veröffentlichte, in dem Strafen und das Strafmaß für die jeweiligen Taten ausgeführt wurden - unter anderem Prügelstrafe, Brandmarkung oder sogar die Todesstrafe. Eine ganz andere schriftstellerische Sparte bediente hingegen Haberstock, der laut Lutzenberger in einem heutzutage kaum noch verständlichen Latein dichtete – und somit im Grunde ein Lyriker war.

Interessant waren Lutzenbergers Querverweise zum Stift St. Andreas auf dem Domberg. Zudem war die Stiftskirche die zweitgrößte in Freising nach dem Dom. Aufgehoben wurde das Stift 1802 im Zuge der Säkularisation, der Abriss angeordnet wurde ein Jahr später.

Unberührt erhalten

Nicht viel besser, und auch das erzählte Lutzenberger, erging es der Martinskirche, die 1959 auf Geheiß der Erzdiözese abgerissen wurde, um dort Platz für einen Erweiterungsbau für das Priesterseminar zu schaffen. Was heutzutage aus historischer Sicht undenkbar ist, war damals nicht unüblich, frei nach dem Motto, das der Domführer wie folgt zitierte: „Schieben wir es einfach weg, das alte Glump.“ Besser ergangen sei es allerdings dem Denkmal der Gelehrten, das dort immer noch unberührt steht. Selbst einen Bombenabwurf im Zweiten Weltkrieg hat es weitgehend unbeschadet überstanden. Weil es aber schon arg verwittert ist, wünschte sich Lutzenberger eines zum Abschluss der historischen Reise in die Vergangenheit: „Es gehört halt schon mal wieder renoviert“. Richard Lorenz