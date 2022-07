Die Vhs Freising will weiterhin Treffpunkt für alle Bürger sein

Von: Andreas Beschorner

Im Rahmen des Vhs-Lehrkräftefests gaben Geschäftsführer Oliver Dorn und sein Team die Schwerpunkte des Programms und organisatorische Neuerungen bekannt. © Lehmann

Das Lehrkräftefest der Volkshochschule Freising war der Anlass, diverse Veränderungen bekanntzugeben. Die Neuerungen betreffen sowohl das Programm als auch die Organisation.

Freising – Künftig wird es je ein neues Programm pro Halbjahr geben, wurde mitgeteilt – einmal für die Zeit von Januar bis Juni und einmal für die Monate Juli bis Dezember. Dabei erfolgt die Darstellung und Präsentation des Programms künftig rein digital auf der neuen Homepage der Volkshochschule.

Ergänzt wird diese wichtige Information durch je einen Print-Flyer pro Quartal, in dem dann ausgewählte Veranstaltungen des Programms dargestellt werden und der Nutzer und Interessierte mittels eines QR-Codes zum Gesamtprogramm auf der Homepage weitergeleitet wird. Wichtig: Neben der Bewerbung des Programms in der Presse wird man verstärkt auf verschiedene Social-Media-Kanäle setzen.

Die andere Veränderung betrifft die Organisationsstruktur in der Verwaltung. Durch automatisierte Vorgänge aufgrund der neuen Homepage verspricht man sich bei der Vhs vor allem eine Zeitersparnis. Freilich – und das ist den Verantwortlichen wichtig: Die Erreichbarkeit der Vhs ist weiterhin gewährleistet: telefonisch, persönlich und digital. Eine daran und an die Zeiten angepasste Form der Angebote ist eine weitere Folge. Im Klartext: Die Veranstaltungen werden sowohl in Präsenz, als auch online und hybrid angeboten. Dennoch sieht sich die Vhs Freising schwerpunktmäßig als Präsenzveranstalter, weshalb als Titel für das neue Programm 2/2022 auch der Titel „Treffpunkte“ gewählt wurde.

Die Vhs Freising will ein zentraler Anlaufpunkt für verschiedenste Interessen sein und den Menschen die Möglichkeit geben, sich persönlich (und eben auch online) zu begegnen und Kontakte zu knüpfen. Und so hat man das Selbstverständnis der Freisinger Volkshochschule folgendermaßen zusammengefasst: „Unsere Veranstaltungen sind für mündige Menschen gedacht, die Freude am Leben haben, die sich weiterentwickeln und Neues erleben wollen.“ Dieses Vorhaben, so wurde betont, unterstütze die Stadt Freising in jeder Hinsicht. Denn die vom Verein getragene außerschulische Bildungseinrichtung fördere das soziale Miteinander und sei in jeder Hinsicht barrierefrei. Die Vhs-Familie unterstütze die individuelle und kulturelle Vielfalt und sei eine für alle offene Informationsplattform in der Region.

