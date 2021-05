Freising: Die Wertstoffhöfe werden zugemüllt

So schaut die Endstufe eines zugemüllten Wertstoffhofs aus – das Foto stammt aus einem Nachbarlandkreis. Das Problem wird aber auch im Landkreis Freising immer akuter. Eine Detektei wie in Erding will man aber noch nicht einschalten.

Die Flut an Abfällen im Landkreis Freising gehört auch zu den Corona-Nebenwirkungen

von Leyla Yildiz schließen

Die Bürger sitzen zuhause - und produzieren Müll. Es ist eine regelrechte Abfallflut. Doch es gibt ein noch drängenderes Problem.

Landkreis - Seit über einem Jahr stecken die Menschen weltweit in der Corona-Pandemie. Die Folgen, Kontaktbeschränkungen und Lockdown, führen dazu, dass die Bürger die meiste Zeit zu Hause verbringen – und Müll produzieren. Das Landratsamt zieht eine gemischte Bilanz. Wie Robert Stangl, der Pressesprecher des Landratsamts Freising, berichtet, „haben sich bedingt durch Corona einige Änderungen bei den Müllmengen ergeben“. Das zeigt vor allem der Anteil des Sperrmülls. Das Landratsamt verzeichnete 2020 einen Anstieg von 26 Prozent im Vergleich zu 2019. In Zahlen ist das ein Plus von 650 Tonnen. Der Grund laut Stangl: „Verstärkte häusliche Aktivitäten.“ Insgesamt liegt die Gesamtsumme beim Sperrmüll von Januar bis Dezember bei 3173 Tonnen. 2019 waren das noch 2523 Tonnen. Allein im Dezember, als die Bundesregierung den zweiten Lockdown beschlossen hatte, gaben die Landkreisbürger 43 Tonnen mehr Sperrmüll auf den Wertstoffhöfen ab.

Mehr Müll, aber auch mehr Wertstoffe

Gleichzeitig stieg aber auch der Anteil der Wertstoffe, laut Landratsamt um etwa acht Prozent. So fiel etwa mehr Holz an – alte Möbelstücke. „Wahrscheinlich wurden viele Keller entrümpelt und allgemein das Haus auf Vordermann gebracht“, kommentiert der Pressesprecher die Entwicklung. Vor allem bei den Kartonagen verzeichnet er ein deutliches Plus. Satte 24 Prozent – Grund dürften die vielen Online-Bestellungen sein.

Im Gegensatz dazu steht eine signifikante Verringerung beim Gewerbemüll um 21 Prozent. Laut den Zahlen des Landratsamts gab es ein Minus von 378 Tonnen. Das machte sich von März bis Dezember bemerkbar und zog sich somit bis zum Ende des Jahres. Die Hausmüllmenge blieb im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant. Das Landratsamt kann hier nur einen geringen Anstieg von vier Prozent feststellen.

Zugemüllte Containerplätze: Es wird immer schlimmer

Ein Problem wird immer akuter: zugemüllte Containerplätze. Die Gemeinde Neufahrn und die Stadt Moosburg etwa verzeichnen beide seit Beginn der Corona-Pandemie einen deutlichen Negativtrend, wie die Pressesprecherin von Neufahrn, Gabriele Ostertag-Hill, und Moosburgs Verwaltungschef Josef Mühlberger bestätigen. „In Neufahrn werden „mehr oder weniger fast alle Containerplätze zugemüllt“, sagt Ostertag-Hill. „Am meisten die Standorte am Galgenbachweg und an der Sepp-Manger-Straße.“ Um die Entsorgung des unsachgemäßen Mülls kümmert sich die Caritas. Sie hat laut Ostertag-Hill jetzt sogar den Säuberungsrhythmus auf drei Mal die Woche erhöht. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 40 000 Euro pro Jahr.

Erding hat schon eine Detektei eingeschaltet

Den Müll-Trend hat die Stadt Moosburg besonders an abgelegenen Plätzen wie am Schwimmbad, am Stadion und beim Rewe bemerkt. „Dort herrscht wenig Betrieb und das sind Containerplätze, die sehr schnell dazu verleiten, einfach abzuladen“, sagt Josef Mühlberger. Die Männer des Bauhofs müssen den Unrat dann beseitigen.

Noch schlimmer scheint es im Nachbarlandkreis Erding zu sein, wo man nun eine Detektei die Containerplätze überwachen lässt. Das ist momentan im Landkreis Freising kein Thema, wie Robert Stangl erklärt. „Zudem wäre es vorab zu prüfen, ob diese Alternative in datenschutzrechtlicher Hinsicht zulässig wäre“.

Jetzt bleibe dem Landkreis nur die Möglichkeit, alle Vergehen mit Ordnungswidrigkeiten-Verfahren zu ahnden. Dafür müsse aber laut Stangl der Verstoß konkret nachgewiesen werden können – beispielsweise in Form von konkreten Beobachtungen oder Fotos.

Ebenfalls interessant: Moosburgs Pendler können hoffen: Durchgehender Tunnel am Bahnhof wird konkreter

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Freising-Newsletter.