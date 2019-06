Dies academicus an der HSWT Freising: Herausragende Absolventen ausgezeichnet

Verantwortung übernehmen: Das haben die besten Absolventen der Hochschule Weihenstephan- Triesdorf neben ihren herausragenden Leistungen in der Wissenschaft getan. Nun wurden sie ausgezeichnet.

Freising – Verantwortung übernehmen: Das haben die besten Absolventen der Hochschule Weihenstephan- Triesdorf neben ihren herausragenden Leistungen in der Wissenschaft getan. Dass sie auch für ihre Mitmenschen einstehen, hat sich beim Dies academicus am Mittwoch gezeigt. Traditionell wurden am „Feiertag“ der Universität Preise für die besten Abschlussarbeiten vergeben.

Auch Lehrende werden ausgezeichnet

Ein Novum gab es auch: Nicht nur die Studierenden wurden ausgezeichnet, sondern auch diejenigen, die besonders gut lehren. Als „Best Teacher“ ehrte die Vorsitzende des Studierendenparlaments, Laura Wolf, Professor Matthias Drösler von der Fakultät für Landschaftsarchitektur. Über einen Preis für „herausragende Forschung“ durfte sich Professorin Elke Meinken von der Fakultät für Gartenbau und Lebensmitteltechnologie freuen.

Den „Weihenstephaner Tag“ hat die Hochschule heuer erstmals als Dies academicus begangen. Höhepunkt war die traditionelle Vergabe von Preisen des Förderkreises der HSWT, der Stadt Freising sowie des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes (DAAD) für herausragende ausländische Studierende. Geehrt wurden Marie Krottenthaler (Lebensmitteltechnologie), Sarah Engelmayer (Ernährungs- und Versorgungsmanagement), Leonie Wagner (Forstingenieurwesen) und Milica Kocic (Internationaler Masterstudiengang Agrarmanagement).

„Wir leben in Zeiten des radikalen Wandels“

„Wir leben in Zeiten des radikalen Wandels“, sagte HSWT-Präsident Eric Veulliet. Die Hochschule für „angewandte“ Forschung stelle sich den globalen Herausforderungen. Die Wissenschaft stehe in der Verantwortung, für das Leben und das „Raumschiff Erde“ da zu sein.

Als bestes Beispiel für soziales Engagement nannte Professorin Marion Stoffels-Schmid die Förderkeis-Preisträgerin Marie Krottenthaler. Die junge Frau habe zusätzlich zum Studium im Rahmen eines Internationalen Freiwilligendienstes in einem Projekt für Flüchtlingskinder in Südafrika gearbeitet und helfe Geflüchteten in Freising beim Deutschlernen. Aktuell arbeite die Preisträgerin als Praktikantin in einer Fabrik in Malawi, die medizinische Erdnussbutterpaste für unterernährte Kinder herstellt. Per Videobotschaft berichtete Krottenthaler den Anwesenden im voll besetzten Hörsaal über das nachhaltige Projekt in Afrika.

Sara Emgelmayer ist beste Absolventin

Sara Engelmayer wurde als beste Absolventin am Campus in Triesdorf ausgezeichnet. Sie habe sich vor allem im Bereich der Qualitätssicherung hervorgetan, sagte Laudator Professor Ralf Schlauderer. Der Preis der Stadt Freising ging an Leonie Wagner, die den Kohlestoffspeicher Alpenhumus in den Chiemgauer Alpen mit mehr als 2 500 Bodensondierungen statistisch ausgewertet hat.

„Ohne Bildung wären viele Türen verschlossen geblieben“, sagte Milicia Kocic aus Serbien, die den Preis des Deutschen Akademischen Auslandsamtes erhielt. Ihre Masterarbeit zum Thema „Agrarstruktur in Serbien – Herausforderungen des EU-Beitritts“ sei hoch politisch, sagte Vizepräsident Carsten Lorz. Er hofft, dass die Studierende als „Brückenbaupartnerin“ den Kontakt zur HSWT erhalte.

Weihenstephan-Triesdorf ist ein „Juwel“ unter den Hochschulen

Als Vertreter des Freistaates stellte Wissenschaftsminister Bernd Sibler fest: „Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf ist ein Juwel unter den bayerischen Hochschulen.“ Die Wissenschaft müsse in einem ethisch-moralischen Rahmen eingeordnet werden. Zu den Absolventen sage der Wissenschaftsminister: „Heute stoßen Sie auf das Erreichte an, in zehn Jahren werden Sie die Ernte einfahren.“ Maria Martin

