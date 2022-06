Abschied vom „Leuchtturm“: Am Dom-Gymnasium haben 77 Abiturienten ihr Zeugnis erhalten

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Zur Gruppenfoto nach dem feierlichen Gottesdienst stellte sich die Dom-Absolvia 2022 auf. © Lehmann

77 junge Erwachsene bekamen am Freisinger Dom-Gymnasium ihre Abiturzeugnisse ausgehändigt - an einem „historischen Tag“.

Freising – „The Final Countdown“ von Europe ist wohl eines der beliebtesten Lieder, wenn es um die Verabschiedung von Abiturienten geht. Nicht anders am Freisinger Dom-Gymnasium am Freitag, als die Big-Band in der Aula den Hit für 77 Absolventen intonierte. Die hatten als Motto des Tages „Leinen los!“ ausgewählt. Oberstufenkoordinator Bernhard Fenzl steuerte ein „Da machst was mit“ als Thema bei.

24. Juni als „historischer Tag“

Die Begrüßung der festlich gekleideten Abiturientenschar übernahm freilich Schulleiter Manfred Röder. Der stellte den „historischen Tag“ des 24. Juni 2022 in eine Reihe mit dem 24. Juni 79, als Titus römischer Kaiser wurde, mit dem 24. Juni 1952, als die erste Ausgabe der BILD-Zeitung erschien, oder auch mit dem 24. Juni 1987, als Lionel Messi geboren wurde. Den größten Jubel freilich erntete der 24. Juni 2022.

Vize-Landrätin Anita Meinelt gratulierte den Abiturienten: „Sie haben es geschafft.“ Gepaukt hätten die Abiturienten, Pläne geschmiedet, seien jetzt bereit für einen neuen Lebensabschnitt, den sie selbst gestalten und in dem sie selbst entscheiden. Und weil sie gelernt hätten, über den Tellerrand hinauszuschauen, seien sie jetzt Menschen, wie sie die Gesellschaft brauche: „Seien Sie junge, intelligente Menschen mit Weitblick und Einsatzbereitschaft“, so ihr Appell. „Hören Sie nie auf weiterzulernen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

106 Fünftklässler, „eine starke Truppe“, sei vor acht Jahren in das Dom-Gymnasium gekommen, erinnerte sich die Vorsitzende des Elternbeirats, Marcella Gutmann, zurück. Ein Sonntagsspaziergang sei der Weg sicher nicht gewesen, aber trotz Corona seien es doch die vielen gemeinsamen Erlebnisse, die in Erinnerung blieben – „Leuchttürme“ der Schullaufbahn. Und wenn man einmal die Orientierung verliere, dann sei es hilfreich, sich an den „Leuchtturm auf dem Domberg“ zu erinnern.

„Sie sind die Zukunft“

Der sei „ein ehrwürdiger Berg“, wie der Vorsitzende der Freunde des Dom-Gymnasiums, Wolfgang Illinger sagte. Er wisse, dass das Dom-Gymnasium „nie die Bildung des Herzens versäumt“ habe.

Bevor die drei Abiturienten Richard Busch, Letizia Hross und Katharina Neusiedler ihre Mitschüler mit auf eine „Reise durch die Jahre“ nahmen und so die „Erfolgsgeschichte“ der Dom-Absolvia 2022 nachzeichneten, war es an Fenzl, auf die vergangenen zwei Oberstufenjahre zurückzuschauen. Motto: „Da machst was mit.“ Das gelte für die Lehrer, die wegen der Corona-Pandemie allein 68 Nachholschulaufgaben erarbeiten mussten, das gelte auch für die Eltern, die manchmal sicherlich ziehen und schieben mussten, das gelte aber vor allem für die Schüler, denen die Pandemie ein hohes Maß an Selbstkontrolle abgenötigt hatte. Und mal ehrlich, so Fenzl: Wer hätte in seiner Schulzeit nicht auch mal Ausreden genutzt wie „Mein Internet geht nicht“ oder „Mein Akku ist leer“? Dass man nun dennoch 77 Abiturzeugnisse aushändigen kann, beweise, dass die Abiturienten keine Angst haben müssten. Sie seien gut vorbereitet auf das Leben: „Sie sind die Zukunft.“

Diese Zukunft nahm dann ihre Reifezeugnisse in Empfang, hörte noch „When we were young“, sammelte sich dann in der Säulenhalle zum Sektempfang und folgte dem Rat Meinelts, immer weiterzulernen. In diesem Fall nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie: „die Gemeinschaft wieder lernen“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.