OB spricht von „zeitlichem Druck“: Domberg-Aufzug soll 2024 fahren

Von: Manuel Eser

Der beste Standort: Hinter dem Vinzentinum (weiß-gelbes Gebäude), in etwa dort, wo sich das blaue Plakat mit dem großen P befindet, soll der Aufzug hoch auf den Domberg führen. Die Kabine kommt oben am Diözesanmseum an. © lehmann

Der Domberg-Aufzug soll 2024 fahren. Jetzt haben die Ingenieure den besten Standort auserkoren. Auch andere Eckdaten für das Projekt stehen jetzt fest.

Freising – „Dieser Aufzug hat städtebaulich große Bedeutung auf dem Weg hin zu einem autofreien Domberg-Quartier“, betonte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher bei der Präsentation der Planung im Gestaltungsbeirat am Montag. Seine Ansage: „Wir haben zeitlichen Druck, das Projekt bis zur Landesausstellung 2024 zu verwirklichen.“

Schon seit Jahren steht fest, dass der Aufzug von der Bahnhofstraße aus auf den Domberg führen soll und im rückwärtigen Bereich des jüngst wiedereröffneten Diözesanmuseums ankommen soll. Trotz dieser Eingrenzung blieben noch etliche Standorte, die das auf Tragwerksplanung spezialisierte Ingenieurbüro Brandl & Eltschig aus Freising auf die technische Machbarkeit hin untersucht hat.

Ziel ist es, so wenig wie möglich in den Berg einzugreifen

Ergebnis: Der geeignetste Standort für den unteren Start- und Endpunkt des Aufzugs findet sich in der Gabelung zwischen Bahnhofstraße und Brunnhausgasse neben dem Vinzentinum. Wie Felix Schmidt von Brandl & Eltschig ausführte, geht es von dort am Südhang nach oben. Ausstieg ist dann in der Nähe des Diözesanmuseums. Der untere Haltebereich, in dem auch das notwendige Technikbauwerk mit dem Auftrieb untergebracht werden könnte, soll außerhalb der Mauer errichtet werden. „Würden wir es dahinter realisieren, müssten wir einen Graben errichten“, erklärte Schmidt.

Genau das aber möchte man vermeiden. „Ziel ist es, so wenig wie möglich in den Berg einzugreifen“, betonte Schmidt. Dazu zählt nicht nur, den Abtrag aufs Minimum zu reduzieren, sondern auch den Baumbestand, so weit wie möglich, zu erhalten. Alte Kastanien etwa sollen nicht beseitigt werden, nur „Bäume jüngeren Semesters“, wie es Schmidt ausdrückte. Die Steigung von Berg und Aufzugkonstruktion ist beim nun ausgewählten Standort annähernd gleich. Zudem kann die Trasse so kurz wie möglich gehalten werden, was auch wirtschaftlich wünschenswert ist.

Es wird eine Freisinger Lösung geben.

Die Anbindung wird von den Planern hier ebenfalls als perfekt erachtet. Bahnhof und Innenstadt befinden sich in Laufnähe. Autos können im Parkhaus am Wörth abgestellt werden. Der Standort bietet Wartenden auch Schutz vor Pkw-Verkehr.

Architekt Peter Brückner hat sich als Inspiration für seine Planung Aufzuglösungen in mehreren Städten angesehen und sich auch mit einem Seilbahn-Spezialisten aus Wien in Kontakt gesetzt. Sein Fazit: „Es wird eine Freisinger Lösung geben.“

Zwölf Personen passen in die Kabine

Der Aufzug soll rund um die Uhr kostenlos zur Verfügung stehen und per Knopfdruck angefordert werden können. Die Fahrt dauert eine Minute. „Die Kabine bietet Platz für zwölf Personen und ist barrierefrei“, berichtete Brückner. Die Ausschreibung für die Kabine läuft bereits.

Lob gab es nach der Präsentation vom Gestaltungsbeirat. „Das ganze Projekt ist ein echter Gewinn“, sagte Professor Rudolf Hierl. Er regte an, für den Aufzugseingang mehr als nur einen Einstieg zu errichten, sondern ein Haus hinzustellen, das sich optisch an die früheren Zollhäuschen orientiert. Stadtrat Hartmut Binner (ÖDP) knüpfte daran an. Er meinte: „Eine Backsteinverkleidung, Ton in Ton mit der Mauer, in der auch die Technik versteckt ist, würde mir unbandig gut gefallen.“

Brückner versprach, dass der Wartebereich unten „gestalterische Qualität“ besitzen soll. Der Architekt betonte, er sei offen für ein Haus, das „alles Dienende“ aufnehme – Technik, Wartesituation und Einstieg.