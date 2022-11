Beliebt wie nie: 4000 Zuschauer bestaunen ersten Freisinger Martinszug nach zwei Jahren Corona-Pause

Teilen

Mit vollem Körpereinsatz: Pfadfinder Lorenz Penzkofer und Veronika Goldbach auf „Janik“ verkörperten den Bettler und den Heiligen Martin. © Martin

„Beeindruckend“: Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher war einen Moment sprachlos - und fand dann deutliche Worte für den Freisinger Martinszug.

Freising – Eins war am Sonntag deutlich zu hören – oder besser gesagt nicht zu hören: Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher war einen kleinen Moment sprachlos, als er neben St. Martin hoch zu Rosse stand und über den Domberg blickte. Tausende Gäste waren nämlich zum 47. Martinsumzug nach Freising gekommen, den Musikschule und Stadtheimatpflege gemeinsam organisiert hatten – eine enorme Zahl.

Dicht an dicht standen die kleinen und großen Zuschauer mit ihren Laternen auf dem Domberg. Rund 4000 Menschen waren gekommen, um das Spiel zu sehen. © Martin

Bereits lang vor dem Start des Umzugs war in der Innenstadt klar, dass es unter Umständen sehr eng werden könnte. Während am Marienplatz die ersten Martinslieder angestimmt wurden, strömten aus allen Ecken Eltern mit Nachwuchs und Kinderwagen in die Stadt – ausgestattet mit liebevoll gebastelten Laternen und einer Menge guter Laune.

Zwei Jahren lang hatten sie alle wegen Corona auf den vermutlich größten, aber sicherlich schönsten Martinszug Bayerns verzichten müssen. Abzuschätzen war zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht richtig, welche Besuchermassen zusammenkommen sollten. Auch die Freisinger Polizei wollte sich am Nachmittag noch nicht mit einer Schätzung festlegen.

Über Schleichwegeauf den Domberg

Am Nadelöhr Asam-Baustelle ging allerdings bald kaum etwas weiter, weshalb viele Besucher umdrehten, um über Schleichwege auf den Domberg zu eilen. Die Sorge war nämlich groß und auch berechtigt, dort keinen guten Platz mehr zu bekommen. Immerhin: „Janik“, das Pferd von St. Martin, gespielt von Veronika Goldbach, nahm den Auflauf ziemlich gelassen – jedenfalls sah es von der Ferne so aus.

Heiß begehrte Stehplätze

Am Domberg wurde auf jeden Fall deutlich, wie viele Menschen zur Feier nach Freising gekommen waren – und dieser Anblick musste nach den Zeiten von Abstandsregeln und Einschränkungen erst einmal verdaut werden. Im Grunde war der gesamte Domberg um kurz vor 19 Uhr hell erleuchtet von den bunten Martinslaternen, während Stehplätze mit genügend Sicht auf das Schauspiel Mangelware waren. „Ich seh’ gar nix, heb’ mich mal hoch!“, war am Sonntag der wohl am häufigsten wiederholte Satz aus Kindermündern. Denn natürlich wollten sie alle die einzigartige Freisinger Interpretation um den großherzigen Soldaten sehen, der seinen Mantel für einen frierenden Bettler am Wegesrand zerschneidet.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In die Rolle des Bettlers schlüpfte heuer erstmalig der Pfadfinder Lorenz Penzkofer, der erst einen Tag zuvor beim Jugendkorbinian von seinem Job erfahren hatte. Ausgerüstet mit zwei Paar Unterhosen musste der 19-jährige Moosburger an dem kalten Novemberabend rund 15 Minuten ausharren, ehe er sich in St. Martins Mantel hüllen durfte. Sein Resümee nach dem Spiel: „Der Mantel hat mehr gewärmt, als ich gedacht hätte.“

Appell für mehr Empathie

Nachdem die Feuerwehr das Martinsfeuer entfacht hatte, sprachen Weihbischof Bernhard Haßlberger und Pfarrerin Meye Hoesch de Orellana den Segen. Beide verwiesen auf die Wichtigkeit des Teilens und der Herzensgüte – gerade in diesen schweren Zeiten. Auch Eschenbacher appellierte für mehr Empathie: „Wir müssen mehr Aufmerksamkeit schenken und gemeinsam helfen. Nehmen wir St. Martin als Vorbild.“

Musikalisch umrahmt wurde die Feierlichkeit von der Stadtkapelle Freising, den Kinderchören von St. Georg und der Musikschule, vom Jugendblasorchester der Musikschule, der Freisinger Tanzlmusi und der Lerchenfelder Blasmusik. Beeindruckend verlesen wurde der Dialog zwischen Heiligem und Bettler von Schülern des Sonderpädagogischen Förderzentrums Pulling.

Übrigens wurde auch die drängendste Frage zum Schluss noch beantwortet: Wie viele Menschen hatten nun an dem ersten Martinszug nach zweijähriger Corona-Pause teilgenommen? Die Polizei Freising schätzte schließlich mehr als 4000 Teilnehmer, wie auch Musikschulleiter Odilo Zapf auf FT-Nachfrage. Für Zapf wie auch für Eschenbacher war der Martinszug aufgrund der hohen Besucherdichte aber vor allem eins: „Beeindruckend.“

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.