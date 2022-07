Domstadt wieder leicht gewachsen - fast 50 Prozent der Freisinger gehören keiner Religion an

In den vergangenen zehn Jahren ist Freising um fast zehn Prozent gewachsen. Archiv © Herbert Bungartz

In den vergangenen zehn Jahren ist Freising um fast zehn Prozent gewachsen. Auffällig ist die jüngste Bevölkerungsstatistik in puncto Religionszugehörigkeit.

Freising – Die Domstadt ist leicht gewachsen. Das geht aus der jüngsten Statistik der Stadt Freising hervor. Zum Stichtag 1. Juli 2022 lebten 51 089 Menschen in der Stadt Freising. Verglichen mit den Vorjahreszahlen ist ein Zuwachs um 349 Personen zu verzeichnen. Heute leben in der Domstadt sogar 9,7 Prozent (4501) mehr als noch vor zehn Jahren.

49 704 Personen haben hier ihren Hauptwohnsitz, 1385 sind mit Nebenwohnsitz gemeldet (16,4 Prozent mehr als 2012). Die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen 19 490 Männer und 19 814 Frauen sowie eine diverse Person. 11 784 Menschen mit anderen Staatsangehörigkeiten leben in der Domstadt: 6157 Männer und 5627 Frauen. Insgesamt sind das 72,4 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren.

Die meisten von ihnen stammen aus der Türkei (1864), aus Kroatien (1134) und Rumänien (1066), gefolgt von 841 Italienern und 687 Ungarn. 563 Menschen aus der Ukraine sind in der Domstadt gemeldet.

Ortsteile

Mit 13 316 Einwohnern ist Lerchenfeld der größte der 35 Freisinger Stadt- und Ortsteile. In der Innenstadt wohnen 12 231 Menschen, 9365 im Norden der Stadt. In Neustift sind 6884 Bürgerinnen und Bürger verzeichnet, in Vötting 2854 und in Pulling 1566. Darauf folgen Attaching mit 1067 Einwohnern, Sünzhausen mit 868 und Tuching mit 765. In den beiden kleinsten Ortsteilen wohnen weniger als zehn Menschen: sieben in der Wies und fünf in Feldhof.

Altersstruktur

Die meisten Freisinger Bürgerinnen und Bürger – nämlich 35 099 – sind zwischen 19 und 65 Jahre alt. 7312 sind älter als 66 Jahre. Die Jahrgänge 1991 bis 2000 sind mit 9188 Personen am stärksten vertreten, gefolgt von 7648 Menschen, die zwischen 1961 und 1970 geboren sind, sowie 7575 Frauen und Männer, die in den Jahren 1981 bis 1990 auf die Welt gekommen sind. Heuerund im vergangenen Jahr sind insgesamt 751 Mädchen und Buben in der Stadt Freising geboren worden. Die beiden ältesten Domstädter werden heuer 102 Jahre alt.

Familienstand

Außerdem ist Freising eine Stadt der Singles: Fast die Hälfte, 24 971 Personen, sind ledig. 19 799 sind verheiratet, 2331 verwitwet und 3304 geschieden. Außerdem leben 32 Freisinger in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

Religionszugehörigkeit

Und wie steht es um die Religionszugehörigkeit in der Domstadt? Nur noch knapp 39 Prozent der Freisinger Bevölkerung – nämlich 19 815 – gehören der römisch-katholischen Kirche an. Gut neun Prozent (4758) sind Mitglieder der evangelischen Kirche. Außerdem gibt es 228 griechisch-orthodoxe Gläubige sowie 195 russisch-orthodoxe. 799 Menschen gehören verschiedenen anderen Religionen oder Glaubensrichtungen an.

Der Großteil der Freisinger Bürgerinnen und Bürger – mit 25 294 Personen fast 50 Prozent – ist konfessionslos beziehungsweise aus der Kirche ausgetreten. ft

