„Wir werden noch lauter werden“: FINI-Mitbegründerin Irmi Hierhager kämpft weiter für Inklusion

Von: Manuel Eser

Eine glückliche, bunte Familie: Irmi Hierhager von der Elterninitiative FINI, die sich für Inklusion einsetzt, mit Ehemann Martin und den Kindern Moritz (10) und Ida. So eine Diagnose überfährt einen erst einmal. Im Freistaat Bayern ist Inklusion noch nicht richtig angekommen. © privat

Auf dem Weg zur Inklusion gibt es noch viel zu tun. Das betont die Mitbegründerin der Elterninitiative FINI, Irmi Hierhager: „Wir werden noch lauter werden.“

Freising – Weltweit wird jedes Jahr am 21. März der Down-Syndrom-Tag begangen. Für Irmi Hierhager ein wichtiges Datum. Die 42-Jährige aus Giggenhausen ist selbst Mutter eines Kindes, das unter den Bedingungen von Trisomie-21 lebt, und hat vor einem Jahr die Eltern-Initiative FINI mitgegründet, die sich für mehr Inklusion einsetzt. Ihre Botschaft im FT-Interview: „Menschen sind verschieden, und das ist was Positives.“

Frau Hierhager, der 21. März ist ein sehr symbolträchtiges Datum für den Down-Syndrom-Tag.

Richtig. Er wird weltweit am 21. 3. begangen, weil bei Menschen mit Trisomie 21 das 21. Chromosom dreimal vorhanden ist. Inzwischen gibt es an diesem Tag auch sehr viele Aktivitäten wie das Tragen verschiedener Socken, weil die Community auf allen Kontinenten sehr groß geworden ist. Schließlich handelt es sich beim Down-Syndrom auch um die genetisch häufigste Behinderung, die sich vorgeburtlich entwickelt und festgestellt werden kann.

Ist die Möglichkeit, die Behinderung schon vor der Geburt zu diagnostizieren, ein Fluch oder ein Segen?

Es ist vor allem eine große persönliche Herausforderung. Jede Familie wünscht sich natürlich gesunde Kinder, und die Wahrheit ist: Jedes Elternpaar, das erfährt, dass sein Kind krank oder behindert ist, muss einen Trauerprozess durchleben. Es gibt Eltern, die erfahren erst nach der Geburt des Kindes, zum Beispiel bei der Entlassung aus der Klinik, dass es ratsam wäre, einen Gentest zu machen. Bei mir stand schon während der Schwangerschaft fest, dass mein Sohn mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem Down-Syndrom zur Welt kommt.

Die meisten Eltern würden ihr Kind – wenn es erst einmal geboren ist, wenn sie es sehen und im Arm halten – nie wieder hergeben und auch mit keinem anderen Kind tauschen wollen, auch wenn es behindert ist. Eine Diagnose vor der Geburt zwingt Eltern aber in einer abstrakten Situation dazu, eine Entscheidung über einen möglichen Schwangerschaftsabbruch zu fällen.

Das ist eine große Belastung. Dennoch sind pränatale Tests ein legitimes Angebot für Eltern, um sich bewusst entscheiden zu können. Dieser Entscheidungsprozess muss für jede Frau und jedes Paar ergebnisoffen sein. Ich verurteile keine Frau, die sagt, sie hat die Kraft nicht, sich um ein möglicherweise schwerstbehindertes Kind zu kümmern. Aber dieser Beratungsprozess muss sehr intensiv begleitet sein. Ich kenne Eltern, die in Therapie gehen, weil sie sich zu schnell vom Kind verabschiedet haben. Wichtig dabei ist mir die bewusste Unterscheidung zwischen Verdachtsfall oder Diagnose.

Down-Syndrom: „So eine Diagnose überfährt einen erst einmal“

Das heißt: Nach einer möglichen Diagnose brauchen Eltern unbedingt Beratung.

Ja, und zwar eine zeitintensive Beratung. Die gibt es viel zu selten im medizinischen Bereich. Ärzte haben oft wenig Zeit, sind häufig auch wenig empathisch. Bei mir hat der Arzt auf seine Geräte geschaut, sich dann zu mir gedreht und mir recht trocken mitgeteilt, dass mein Kind die Geburt vielleicht nicht überleben wird. Ich bin dann heulend heimgefahren. Für meinen Mann und mich war es Gold wert, dass wir zweimal zu einer Beratung von Donum Vitae gegangen sind.

Können Sie das erklären?

Beratung ist deshalb so wichtig, weil sie die Eltern zu tragfähigen Entscheidungen ermächtigt. Denn so eine Diagnose überfährt einen ja erst einmal. Das Problem ist auch, dass ein vermeintlicher Zeitdruck besteht. Oft genug sagt der Arzt: „Kommen Sie in zwei Tagen zur Fruchtwasser-Untersuchung, dann können wir entscheiden.“ Eine tragfähige Entscheidung zu treffen, geht aber nicht von heute auf morgen. Es dauert ein paar Wochen, Antworten auf all die wichtigen Fragen zu finden: Was bedeutet ein behindertes Kind für mich? Was bedeutet es für meine Familie? Wie kann mein Kind leben? Habe ich ein Netzwerk? Uns als Eltern haben Gespräche mit Familie, Freunden, Hebamme und Beratungsstelle geholfen. Heute haben wir einen gesunden, selbstbewussten und sehr fordernden Sohn daheim.

Aktionstag: „Teilhabe und Vielfalt für alle sind wichtig“

Warum ist der Down-Syndrom-Tag nötig?

Um ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, dass Menschen verschieden sind, und dass das was Positives ist. Dass auch Menschen mit Behinderung in die Mitte der Gesellschaft gehören – in Kindergärten, Schulen, Freizeiteinrichtungen und im Berufsleben. Andere Länder, die USA oder Australien, sind da deutlich weiter als wir. Teilhabe und Vielfalt für alle sind wichtig.

In der Freisinger Innenstadt gibt es deshalb am heutigen Montag von 14 bis 16.30 Uhr einen Aktionsstand vor dem Gewandhaus Gruber. Was findet da statt?

Vor Ort sind Kräfte der Offenen Behindertenarbeit, der Lebenshilfe und der Schwangerschaftsberatungsstelle Donum Vitae, um mit Passanten ins Gespräch zu kommen und den Tag zu feiern. Wir von der Elterninitiative FINI sind ehrenamtlich dabei. Es werden mit Kindern Blumentöpfe bemalt, und bunte Blumenmischungen eingepflanzt – ganz nach unserer Philosophie: Die Welt ist bunt. Wir wollen auch erklären, wie Inklusion gelingen kann und haben dazu Literatur vom Neufeld-Verlag, der auf das Thema spezialisiert ist. Donum Vitae klärt über den neuen nicht-invasiven Pränataltest NIPT auf.

Neuer pränataler Test „stellt die Existenz unserer Kinder in Frage“

Worum geht es da?

Um einen Bluttest, der seit 2018 bei Arztpraxen im Einsatz ist. Dabei ist eine Fruchtwasseruntersuchung nicht mehr von Nöten. Das ist insofern gut, weil bei einer Fruchtwasseruntersuchung ein hohes Abgangrisiko besteht. Die neue Methode macht es möglich, durch eine Blutentnahme bei der Mutter chromosomale Einzelteile des Fötus zu analysieren. So lässt sich mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit auch Trisomie 21 feststellen.

Und das Problem?

Wir bekommen eine vermeintliche Sicherheit durch die frühzeitige Diagnostik suggeriert, die es aber nicht gibt. Nur drei Prozent aller Behinderungen sind vorgeburtlich. Ein auffälliges Ergebnis eines NIPT zieht normalerweise eine Fruchtwasserpunktion nach. Davon sind dann zirka fünf von 15 auffälligen Tests falsch positiv. Auch hier fehlt nach meiner Erfahrung oft die intensive Beratung und Begleitung. Für uns Eltern mit Down-Syndrom-Kindern mutet das selektierend und seltsam an, weil dieser Test mehr oder weniger auf einen Schwangerschaftsabbruch abzielt und die Existenz unserer Kinder in Frage stellt.

„Im Freistaat Bayern ist Inklusion noch wenig angekommen“

Inklusion ist seit 2009 gesetzlich verpflichtend. Was hat sich seitdem getan?

(lange Pause) Zu wenig. 2010/11 hat sich Deutschland auf den Weg gemacht, sehr kleinschrittig. Im Freistaat Bayern ist Inklusion, gerade mit meinem Fokus auf Schule, noch sehr wenig angekommen. So wenig, dass es im Jahr 2021 immer noch nötig war, eine Eltern-Initiative zu gründen.

Wo hapert es besonders?

Die Netzwerke müssen noch größer werden in Bayern. Es muss auch etwas in den Strukturen des Sozialstaates passieren: in der Schule, dem Beruf und den Übergängen, die dazugehören. Das bayerische Schulsystem definiert Inklusion ganz anders als wir. Da heißt es: Wenn wir ein selektives Schulsystem anbieten, hat ja jeder die Möglichkeit zu wählen, wo er hingeht. In der Realität ist das für uns Eltern aber frustrierend, und man fühlt sich ohnmächtig, weil in der Regel keine Optionen zur Auswahl stehen. Inklusion ist bei uns noch sehr projektbezogen, auf Einzelaktionen angelegt und beruht auf Eltern-Aktivismus. Immer noch geht es darum, dass wir das Recht auf Inklusion einfordern müssen. Inklusion sollte aber von selbst stattfinden.

Bei Neubauten achtet die Politik inzwischen sehr auf Barrierefreiheit.

Ein eingebauter Aufzug ist aber noch keine Inklusion. Inklusion hat was mit Demokratie und bunter Gesellschaft zu tun. Sie wäre die Antwort auf die Heterogenität unserer Gesellschaft. Es geht darum, dass alle mitgenommen und ihre Bedürfnisse angemessen berücksichtigt werden. Wenn ich an die vielen geflüchteten ukrainischen Kinder denke: Für die wäre ein bereits bestehendes inklusives System wahnsinnig toll.

FINI will viel mehr Inklusion in der Schule und bei Freizeitangeboten

Welche Ziele hat die Elterninitiative FINI?

Wir wollen das größtmögliche Netzwerk aufbauen, um Inklusion im Landkreis weiterzuentwickeln. Da haben wir schon einiges geschafft. Ganz konkret wollen wir Schulen inklusiver machen. Die Grundschule St. Korbinian hat da Vorbild-Charakter. Dort existieren bereits zwei Tandem-Klassen. Eine Klasse, in der behinderte und nicht-behinderte Kinder gemischt von einem Lehrer-Tandem unterrichtet werden: einer allgemeinen und einer sonderpädagogischen Lehrkraft. Allzu oft gibt es eben nur die Wahl, das Kind in die Förderschule zu geben oder in eine Außenklasse, die aber an der jeweiligen Grundschule dann nur „zu Besuch“ ist, also wenig mit anderen Klassen in Kontakt kommt. Das ist keine Inklusion, auch wenn das Schulsystem es dafür hält.

Wie sieht es mit Inklusion im Freizeitbereich aus?

Der SC Freising geht einen guten Weg mit einer Inklusionsfußballmannschaft. Gerade wird dafür ein dritter Trainer gesucht. Mit der Stadtjugendpflege wollen wir auch enger zusammenarbeiten. Da gibt es großen Nachholbedarf, denn das sind aktuell die einzigen Angebote im Landkreis. So eine Entwicklung braucht natürlich Zeit, aber wir werden nicht müde – und wir werden noch lauter werden.