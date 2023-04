Ein Arzt für Kinder, die seelisch leiden: Dr. Bäumer eröffnet jugendpsychiatrische Praxis in Freising

Es ist ein richtig guter Grund zu feiern: Freising hat wieder einen Kinder- und Jugendpsychiater. Die Praxis von Dr. Henrik Bäumer (r.) wurde am Samstag eingeweiht – mit zahlreichen Gästen, denen ein schwerer Stein vom Herzen fiel. © Lehmann

Er ist die neue Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die seelisch leiden: Dr. Henrik Bäumer. Er schließt eine Angebotslücke, die lange geschmerzt hat.

Freising - Es ist ein Thema, das viele Eltern aus dem Landkreis seit über einem Jahr umgetrieben hat: ein fehlender Kinder- und Jugendpsychiater in Freising. Umso größer ist jetzt die Freude, dass die sozialpsychiatrische Versorgung für junge Menschen im Landkreis wieder gesichert ist. Dr. med. Henrik Bäumer hat eine Praxis in der Oberen Hauptstraße 1 eröffnet. Der Andrang bei der Einweihung der Praxisräume von Bäumer am Samstag war groß, die Freude über den neuen Freisinger Kinder- und Jugendpsychiater deutlich spürbar.

Über ein Jahr lang hatten Kinder- und Jugendpsychologen, Ämter, wie auch Eltern und Betroffene entweder nach Landshut oder nach München ausweichen müssen, um einen Termin bei einem Kinder- und Jugendpsychiater zu bekommen – oftmals verbunden mit unglaublich langen Wartezeiten. Und das ausgerechnet in einer Zeit, wo Corona zahlreiche Kinder und Jugendliche in seelische Nöte gestürzt hatte. Diese Versorgungslücke konnte nun aber endlich geschlossen werden, nachdem Bäumer unter anderem im FT von der großen Not der Freisinger gelesen hatte.

Neuer Jugendpsychiater möchte schnell ein interdisziplinäres Team aufbauen

So fügte sich zusammen, was Bäumer eigentlich schon seit seinem Studium auf der Agenda gehabt hatte: „Die Idee, sich niederzulassen, hat mich immer schon begeistert.“ Nach einem Auswahlverfahren war dann nur noch die große Frage gewesen: Wo soll die Praxis entstehen? Hier kamen die ehemaligen Räume einer Zahnarztpraxis in Spiel, die in Windeseile umgebaut wurden, um rechtzeitig an den Start zu gehen.

Zwar ist die Praxis aktuell an den Freitagen noch geschlossen, allerdings will das Bäumer zügig ändern und sein interdisziplinäres Team schnellstmöglich vergrößern, um den großen Bedarf an Betroffenen gut abdecken zu können. Bäumer, der lange Zeit als Oberarzt in der Münchner Heckscher-Klinik gearbeitet hat, wird demnächst auch nach Freising ziehen, wie der 38-Jährige dem FT verriet. Der Grund ist aber nicht nur beruflicher Natur, denn der Psychiater hat sich schlichtweg in Freising verliebt. „Das ist eine superschöne Stadt, es gefällt mir richtig gut hier.“ Die Lieblingsorte in der neuen Heimat: der Domberg und die zahlreichen Straßencafés.

Rund 50 Familien benötigen aktuell dringend dieses Angebot

Aber nicht nur Bäumer ist begeistert, sondern vor allem jene, die aufgrund des fehlenden Kinder- und Jugendpsychiaters in Freising kaum mehr zu Ruhe gekommen waren. „Das war längst überfällig“, betonte etwa der psychologische Psychotherapeut Dr. phil. William Mayrthaler aus Freising. „Über ein Jahr lang hat hier ein Psychiater gefehlt, und zuvor hatten wir ja auch schon Probleme.“

Wie groß die Not war, schilderte auch die Leitung der Ambulanten Hilfen der Katholischen Jugendfürsorge Freising, Claudia Kronfellner: „Wir betreuen rund 50 Familien aus dem Landkreis.“ Zur weiteren Abklärung, etwa bezüglich ADHS wird ein Kinder- und Jugendpsychiater benötigt, weshalb die betroffenen Familien Landshut, München und Erding hatten ansteuern müssen, wenn sie überhaupt irgendwo einen freien Termin bekommen hatten. „Die Nachfrage ist einfach gigantisch“, betonte Kronfellner.

Neue Praxis ist Anlaufstelle für junge Menschen bis 20 Jahre

Die Schwerpunkte, die er mit seiner Praxis setzen will, benannte Bäumer in den Begrüßungsworten ebenfalls: die Diagnostik und Behandlung von Aufmerksamkeitsstörungen, Lese- und Rechtschreibstörungen, Rechenstörungen, emotionalen Störungen im Kindesalter wie auch Ängste und Depressionen – bis zu einem Alter von 20 Jahren. (Richard Lorenz)

Gut zu wissen: Mehr Informationen über das Praxis-Angebot und Termine gibt es online unter www.kjp-freising.de.

