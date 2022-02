Dr. Faustus in der Domstadt: Der Platz Freisings in der Weltliteratur - und ein Bürger aus prominentem Hause

Viktor Mann kam 1911 nach Freising. Dieses Bild entstand etwa um diesen Zeitraum. Die Aufnahme entstand in Polling. Als Schriftsteller trat er mit dem Buch „Wir waren fünf: Bildnis der Familie Mann“im Jahr 1949 in Erscheinung. © Bildrechte: Thomas Mann Archiv Zürich

Viktor Mann studierte dereinst in Weihenstephan. Und sein Bruder, der Schriftsteller Thomas Mann, setzte Freising ein literarisches Denkmal mit dem Dr. Faustus.

Freising – Mit den „Buddenbrooks“, „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ und „Der Zauberberg“ hat der Schriftsteller Thomas Mann (1875 - 1955) Literatur erschaffen, die heute noch zahlreiche Leser in den Bann zieht und nicht mehr wegzudenken ist aus dem Kanon der wichtigsten Bücher unserer Zeit. Zwischen 1943 und 1947 schrieb Thomas Mann jedoch an einem Roman, der Freising für immer und ewig mit seinem Schaffen in Verbindung bringen wird: „Doktor Faustus – Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde“ beginnt nämlich seine literarische Reise in der Domstadt. Möglicherweise wollte Thomas Mann damit aber auch seinem jüngeren Bruder Viktor ein leises Denkmal setzen.

Die Verbindung

Viktor Mann studierte von 1911 bis 1914 in der landwirtschaftlichen Abteilung der Akademie Weihenstephan. Er wohnte an der „Hauptstraße 7“ in Freising. © Bildrechte: Thomas Mann Archiv Zürich

Viktor Mann (1890-1949) studierte nämlich von 1911 bis 1914 in der landwirtschaftlichen Abteilung der Akademie Weihenstephan Freising. Dabei ergibt die FT-Recherche im Stadtarchiv, dass Viktor Mann ab dem 19. Oktober 1910 in Freising gemeldet war und zwar in der Hauptstraße 7, als Untermieter bei Kraml.

Verwunderlich ist allerdings hier: Bereits am 19. März 1911 zog Viktor Mann wieder aus und verließ höchstwahrscheinlich Freising – oder kam, ohne offizielle Meldung, irgendwo anders unter, was in Studentenkreisen wohl nicht unüblich war.

Erst 1919 kann die Spur aufgrund eines Vermerks auf dem TU München-Meldebogen für das Sommersemester 1911 wieder aufgenommen werden. Viktor Mann meldet sich 1919 erneut bei der TUM an, nachdem er von 1914 bis 1918 laut Niederschrift im Heeresdienst gestanden war. Ob er hier allerdings nochmals in Freising eine Zeit verbracht hat, ist nicht mehr zu belegen und auch recht unwahrscheinlich.

Als Schriftsteller trat Viktor Mann hingegen „nur“ mit seinem Familienstück „Wir waren fünf: Bildnis der Familie Mann“ von 1949 in Erscheinung.

Die Hommage?

In Erscheinung trat aber in Freising 1907 noch eine andere Person, die unter Umständen Thomas Mann des Weiteren dazu inspiriert haben könnte, den Erzähler von Doktor Faustus nach Freising zu verlegen. Der Lehramtskandidat Adolf Ammer (1894 - ?), so die Recherche des Sachbuchautors und Thomas Mann-Experte Dirk Heißerer (Quelle: Literatur in Bayern, Literaturzeitschrift), schickte 1912 einen Brief mit einer ganz speziellen Bitte um einen (vermutlich) literarischen Beitrag an Thomas Mann –der allerdings freundlich ablehnte. Ammer, wohnhaft am Unteren Graben, studierte zu dieser Zeit am Königlichen Schullehrerseminar in Freising, das bis 1969 auf dem Domberg untergebracht war. Ob davon allerdings Thomas Mann wusste, bleibt unklar, denn die von dem Schriftsteller verwendete Adresse ist dann doch schon recht spärlich. Ob es nun eine Hommage war an Viktor Mann, Adolf Ammer oder gar beide, bleibt also weitgehend ungeklärt.

Faustus und Freising

Fest steht allerdings: 1943, also in den Kriegsendjahren, fängt der fiktive Gymnasialprofessor Serenus Zeitblom an, in Freising die Faust-Geschichte seines Jugendfreundes und Komponisten Adrian Leverkühn zu erzählen. Zeitblom, der seit 1933 frühpensioniert ist, hat einen Lehrer- und Dozentenauftrag (an der theologischen Hochschule) am Domberg angenommen und verbringt seine Zeit zurückgezogen in einem kleinen Studierzimmer.

Thomas Mann verewigte die Domstadt Freising und auch den mons doctus in seinem Roman Dr. Faustus. Und es gab auch einen Briefkontakt in die Bischofsstadt. © Bildrechte: Thomas Mann Archiv Zürich

Ob dieses Zimmer tatsächlich auf dem Domberg liegt, wird im Roman nicht beschrieben, sondern ergibt sich aus Zusammenhang, denn es ist aufgrund der damaligen Gepflogenheiten der Lehrerunterbringungen durchaus naheliegend. Für den Thomas Mann-Experten Heißerer ist dieses kleine Studierzimmer mehr oder weniger auch eine Chiffre des Schreibzimmers des Literatur-Nobelpreisträgers.

Für Heißerer fliegt Thomas Mann in seinem „faustischen Zaubermantel vom kalifornischen Schreibort in Pacific Palisades immer wieder hinüber nach Deutschland“, um sich eben in Freising niederzusetzen.

Zusätzlich faszinierend

Eines ist an diesem Roman zusätzlich faszinierend: Thomas Mann beginnt am selben Tag wie Serenus Zeitblom zu schreiben, nämlich am 23. Mai 1943 – allerdings eben nicht in Nazi-Deutschland, sondern aus dem Exil in Amerika. Dabei zeigt sich eines: Während der Wahl-Freisinger Zeitblom die innere Emigration wählt, wählte Thomas Mann eine äußere durch das Verlassen von Deutschland – im Gegensatz zu Viktor, der in München blieb.

Schlüsselfiguren

Und auch das bleibt interessant: Während Thomas Mann mit seiner Roman-Figur Monsignore Hinterpförtner, dem fiktiven Haupt der Freisinger theologischen Hochschule, vermutlich außerdem dem Widerstandskämpfer Kurt Huber ein literarisches Denkmal setzte, kann in der Rückschau hier auch noch ein anderer Name genannt werden, der für Hinterpförtner gültig sein könnte: Josef Furtmeier, dem Philosophen der Weißen Rose aus Moosburg an der Isar.

Ein Teil Weltliteratur

Waren Viktor oder Ammer tatsächlich indirekt durch ihren Aufenthalt in Freising für Zeitbloms Studierzimmer verantwortlich? Diese These kann nicht abschließend geklärt werden – als einziger Briefwechsel von Thomas Mann nach Freising existiert nur die kurze Absage für Ammer, ein brieflicher Austausch der beiden Brüder nach und von Freising ist nicht erhalten. Was in Freising selbst allerdings schmerzlich fehlt, sind Hinweise auf Viktor Mann, wie aber auch auf Zeitblom – denn Freising ist und bleibt damit ein Teil der Weltliteratur.

