Gleich in drei Fällen von Vandalismus und Sachbeschädigung ermittelt die Freisinger Polizei.

Vorsätzlich in Brand gesetzt wurde in der Nacht auf Sonntag in der Freisinger Poststraße eine Mülltonne. Sie brannte laut Polizei komplett nieder. Die Flammen begannen bereits auf eine weitere Tonne und einen Zaun überzugreifen, als eine Anwohnerin das Feuer beherzt löschte. Wer die Zündelei beobachtet hat, meldet sich bei der PI Freising, Tel. (0 81 61) 5 30 50.

Im Bereich des Hofgartens wurde in der Nacht auf Sonntag laut Polizei ordentlich gefeiert. Gläser und Flaschen wurden zerbrochen und Unrat in der Umgebung verteilt. „Ein anschließendes Säubern der Örtlichkeit wurde aber unterlassen“, berichtet die Polizei. Dafür schlugen die Partygäste noch in der Nähe eine Fensterscheibe ein (400 Euro Schaden). Zeugen melden sich bei der Freisinger Polizei.

Ein Unbekannter hat in der Freisinger Zweigstraße ein Garagentor beschädigt. Vermutlich rammte der Täter im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, das Tor, das sich danach nicht mehr öffnen ließ, mit seinem Fahrzeug. Schaden: 1000 Euro. Auch hier hofft die Polizei auf Hinweise.