Für Hobbys hat er noch immer kaum Zeit: Ehemaliger TUM-Präsident wird 75 und bleibt auf Achse

Von: Andreas Beschorner

Er hat den TUM-Standort Freising zu einem grünen Zentrum um- und ausgebaut: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Wolfgang A. Herrmann (75). © Archiv

Seinen 75. Geburtstag feiert der ehemalige TUM-Präsident Wolfgang Herrmann. Dass es ihm im Ruhestand nicht langweilig wird, dafür gibt es viele Gründe.

Freising – Geboren in Kelheim, in der Welt zu Hause, in Freising daheim: Wolfgang Herrmann, genauer: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Wolfgang A. Herrmann. Der Mann, der 24 Jahre lang von 1995 bis 2019 als Präsident die Geschicke der Technischen Universität München lenkte, feiert am heutigen Dienstag seinen 75. Geburtstag. Freising ist er auch im Unruhestand noch stark verbunden.

Auszeichnungen, Ehrungen, Titel und Ämter – die Liste wäre lang. Sehr lang. Kein Wunder, hat sich unter Wolfgang Herrmann doch die TUM und damit auch der Campus Weihenstephan zur international hoch angesehenen Exzellenz-Universität entwickelt, ist sein Name wie kaum ein anderer mit der TUM verbunden. „Zwei Jahrzehnte kräftig für die Modernisierung des TUM-Standorts Freising geschuftet“ habe er, blickt Herrmann nun zurück auf eine Zeit, die einen völlig durchgetakteten Alltag bedeutete, wie er sagt.

Sein Leben nach der TUM bleibt aufregend

Und jetzt? Für Hobbies hat Herrmann noch immer zu wenig Zeit, erzählt er, auch wenn das Orgel- und Klavierspiel nicht mehr ganz so kurz kommen wie noch bis 2019. Doch weil er noch immer beispielsweise am Aufbau Technischer Universitäten in Georgien, Usbekistan und auf der arabischen Halbinsel beteiligt ist, und weil er als Mitglied in zahlreichen Beiräten fungiert, ist ihm so gar nicht langweilig, verbringt er viel Zeit im Ausland. Für Reisen mit seiner Lebensgefährtin Ana Santos, der Vizepräsidentin der TUM, und der gesamten Familie bleibt freilich schon noch Zeit, betont Herrmann.

Und Freising – neben München und Garching eine seiner Wirkungsstätten – ist Herrmann nach wie vor eng verbunden, leben hier doch auch drei seiner fünf Kinder samt Familien. In das operative Tagesgeschäft der TU München mischt er sich freilich nicht mehr ein, „da halte ich mich komplett heraus“. Wenn er aber immer mal wieder von seinem Nachfolger um Rat gefragt werde, verweigere er sich dem selbstverständlich nicht.

Zu den Klimaklebern hat er eine klare Meinung

Als der Mann, der den TUM-Standort Freising zu einem grünen Zentrum um- und ausgebaut hat, muss man ihn einfach zum Klimawandel und zu den Aktionen der „Letzten Generation“ befrage. Die Antwort von Wolfgang Herrmann ist deutlich: „Die Klimaproblematik ist nicht ohne Technik lösbar“, so seine Überzeugung. Herrmann fordert deshalb ein anhaltendes Bekenntnis zum natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fortschritt. „Hände auf Asphalt anzukleben überzeugt nicht.“

Wolfgang A. Herrmann ist nicht der einzige Jubilar an diesem Tag, der Freising geprägt hat: Alt-Oberbürgermeister Dieter Thalhammer feiert ebenfalls am 18. April einen Runden. Die beiden „Geburtstagskinder“ sind sogar familiär miteinander verbandelt: Die Kinder der beiden, Renate Thalhammer und Florian Herrmann, sind ein Ehepaar.