Ehrenamtlicher Busfahrer muss ins Gefängnis: Ihm fehlte ein „kleines“ Detail

Er hat 1000 Kilometer zurückgelegt und 100 Fahrgäste befördert: Über mehrere Monate arbeitete ein 34-Jähriger ehrenamtlich für einen Fahrdienst. Jetzt fährt er ein.

Freising/Landshut – Für dieses Ehrenamt war er einfach ungeeignet: Ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Freising landet hinter Gittern, weil er monatelang für einen gemeinnützigen Fahrdienst im Einsatz war – ohne je einen Führerschein, geschweige denn die Erlaubnis zur Personenbeförderung besessen zu haben.

2018 stellte sich der 35-Jährige als ehrenamtlicher Busfahrer zur Verfügung. Zuvor hatte er unter anderem eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker aus gesundheitlichen Gründen abbrechen müssen. Bei der Bewerbung bekundete er, dass er natürlich über einen Führerschein und die Erlaubnis zur Personenbeförderung verfüge. Aus völlig unerklärlichen Gründen verzichtete man beim Verein in der Anlernphase auf die Vorlage der Papiere.

Busfahrer begeht verhängnisvollen Fehler

In der Nacht zum 6. Oktober 2018 hatte der Mann aus Freising seinen ersten selbstständigen Einsatz, fuhr insgesamt 172 Kilometer von Freising nach Allershausen und Hallbergmoos, beförderte dabei fünf Personen. Noch am selben Abend war er dann zwischen Freising, Moosburg, Nandlstadt und Oberhaindlfing unterwegs, legte dabei sage und schreibe 472 Kilometer mit insgesamt 30 Fahrgästen zurück. In der Folgezeit bis zum Februar dieses Jahres hatte er regelmäßig Einsätze, brachte es auf eine Fahrtstrecke von rund 1000 Kilometer und an die 100 Fahrgäste.

Am Abend des 2. Februar beging der 35-Jährige allerdings einen für ihn verhängnisvollen Fehler: Seiner ebenfalls ehrenamtlich tätigen Beifahrerin erzählte er während der Fahrt, dass er keinen Führerschein besitze. Die informierte daraufhin umgehend die Polizei, und die stoppte den 35-Jährigen in Palzing. Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Bus. Der Mann versuchte noch, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, bediente die Polizeibeamten – vergeblich – mit den Personalien seines Bruders.

Bushfahrer hat einschlägige Vorstrafen

Schier Unglaubliches förderten dann die Ermittlungen zutage: Das Vorstrafenregister des 35-Jährigen wies insgesamt 13 Eintragungen auf, unter anderem wegen Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Dazu kommen seit 2005 neun Vorstrafen wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. War er zunächst noch mit Geld- und Bewährungsstrafen davongekommen, waren zuletzt nur noch Vollzugsstrafen verhängt worden. Mehrere Jahre hat er deshalb auch schon hinter Gittern verbracht.

Für die neuen acht Fälle als „Busfahrer“ ohne Fahrerlaubnis verhängte der Strafrichter beim Amtsgericht Freising eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Straferschwerend wirkte sich dabei aus, dass er sich trotz des fehlenden Führerscheins ausgerechnet eine Stelle als Busfahrer gesucht, dabei eine Vielzahl von Personen befördert und eine erhebliche Anzahl von Kilometern zurückgelegt hatte. Eine Strafaussetzung zur Bewährung stand angesichts der zahlreichen einschlägigen Vorstrafen nicht zur Debatte.

Richter: „Finger weg vom Steuer!“

Der 35-Jährige ging dennoch in Berufung, zur Neuauflage vor der 2. Strafkammer des Landgerichts kam es aber nicht. Vorsitzender Richter Peter Pöhlmann machte dem Verurteilten unmissverständlich klar, dass eine Strafaussetzung zur Bewährung nicht infrage komme.

Seine Sozialprognose sei alles andere als günstig, er habe sich durch die bisherigen Strafen und sogar durch den Strafvollzug nicht beeindrucken lassen. Sollte die Bewährung im Fall dreier Reststrafen aus vorausgegangenen Verurteilungen widerrufen werden, dürfte der 35-Jährige weit über zwei Jahre hinter Gittern landen. Deshalb dürfte auch die Führerscheinsperre von drei Jahren eher symbolische Bedeutung haben, wie Richter Pöhlmann dem Mann zu verstehen gab: „In Zukunft Finger weg vom Steuer!“

Walter Schöttl

Ebenfalls interessant:

Großes Zittern im Attachinger Werk - Krones baut 400 Stellen ab.

Geht er oder will er bleiben: Echings Bürgermeister Sebastian Thaler macht es spannend.

Schlechte Zeiten für Moosburger Fußballer: FCM steckt tief in der Krise.