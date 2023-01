Ein Jahr Westtangente: Freisings Oberbürgermeister spürt Erleichterung im Verkehr - Grüne üben Kritik

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Was lange währt, wird endlich gut: Über 50 Jahre nachdem die Idee aufgekommen war, wurde die Freisinger Westtangente vor gut einem Jahr in Betrieb genommen. Obwohl noch keine offiziellen Zahlen vorliegen, spürt Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher eine Verbesserung der Verkehrssituation. © F.J. Kirmaier/das produktionshaus

Vor gut einem Jahr wurde die Freisinger Westtangente in Betrieb genommen. Freisings Oberbürgermeister ist erleichtert. Die Grünen im Stadtrat dagegen haben Fragen.

Freising – „Es ist so weit: Die Freisinger Westtangente wurde am Montag, 10. Januar, 2022, gegen 17.25 Uhr für den Verkehr freigegeben! Bei aller Freude bedauern wir sehr, dass dieser Meilenstein nicht, wie geplant, gebührend gefeiert werden kann.“ So stand es vor gut einem Jahr auf der Homepage der Stadt Freising zu lesen. Und jetzt? Ein Jahr nach der Eröffnung des umstrittenen Mammutprojekts? Das FT hat bei Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher nachgefragt.

Bisher keine Zahlen zur Verkehrsdichte

Objektive Zahlen, wie viel Verkehr auf der Westtangente fährt, liegen nicht vor. Noch nicht. Denn es gebe zwar Zählungen, so der Rathauschef, die seien aber noch nicht ausgewertet. Üblich sei ohnehin, dass Erhebungen auch erst zwei Jahre nach Inbetriebnahme angestellt werden. Subjektiv seien aber eine Verbesserung der Verkehrssituation und eine „Erleichterung“ für den Innenstadtverkehr spürbar, seitdem die Umfahrung eröffnet ist, sagt der OB.

„Mister Westtangente“: Franz Piller hat das Großprojekt jahrzehntelang begleitet. Ein halbes Jahr nach der Einweihung, im August 2022, verabschiedete er sich in den wohlverdienten Ruhestand. © Sabina Dannoura

Dass die – teils geplanten, teils außer der Regel durchgeführten – Sperrungen des Tunnels bei vielen Autofahrern für Unmut gesorgt hatten, könne man auch positiv sehen. Denn offenbar vermissten zahlreiche Pkw-Lenker die Westtangente, wenn sie einmal nicht zur Verfügung stehe.

Schlussrechnung steht noch aus

Das knapp 134 Millionen Euro teure Projekt, das im Lauf der vielen Jahre immer wieder Preissteigerungen hinnehmen musste, dürfte laut Eschenbacher nicht noch teurer geworden sein, auch wenn seiner Kenntnis nach noch nicht alle Schlussrechnungen vorliegen. Die Gespräche mit den Anliegern, deren Häuser von den Bauarbeiten teilweise leichte Schäden davongetragen haben, liefen, die Schäden würden „im normalen Rahmen abgewickelt“.

Premiere: Am 10. Januar 2022 – ein Montag – war es so weit. Um 17.15 Uhr fuhren die ersten Autos durch den Vöttinger Tunnel. Dass die Westtangente nun befahrbar ist, war nicht zu überhören: Viele „feierten“ die Inbetriebnahme der Strecke, die die Thalhauser Staße und den Weihenstephaner Ring mit der Staatsstraße 23 50 verbindet, mit einem lautstarken Hupkonzert. © Archiv: Lehmann

Dass man das historische Ereignis vor einem Jahr wegen der Corona-Lage nicht „gebührend“ feiern konnte, wie es damals hieß, sei schade gewesen, so Eschenbacher. Ob man jetzt, dann über ein Jahr nach der Verkehrsfreigabe, ein Eröffnungsfest nachholen solle, sei dann doch eher zweifelhaft, sagt der Oberbürgermeister. Angedacht sei einmal gewesen, eine „Blade Night“ oder ein ähnliches Event auf der Westtangente zu veranstalten, dafür den Tunnel und die Umfahrung in den Ferien oder an einem Wochenende für eine Nacht zu sperren. Das sei aber alles nicht spruchreif. Vielleicht, so Eschenbacher, solle man „einfach akzeptieren“, dass die Westtangente eben eröffnet sei. Vielleicht kann man ja ein bisschen feiern, wenn die ersten Ergebnisse einer Verkehrszählung vorliegen.

Kritik zum Jahrtag von den Grünen

In einer Stadtratssitzung des ersten Quartals 2023 soll die Verwaltung dem Stadtrat über die Gesamtsituation und die Gesamtkosten der Westtangente berichten: Diesen Antrag stellten in Bezug zum Jahrtag der Eröffnung die Grünen im Freisinger Stadtrat, wie die Fraktionssprecher Susanne Günther und Werner Habermeyer melden: „Nachdem die Westtangente seit einem Jahr in Betrieb ist, ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Neben der unwiederbringbaren Zerstörung von Teilen des Freisinger Mooses wollen wir wissen, was das Bauwerk gekostet hat und welche Kosten unseren Haushalt dauerhaft belasten,“ begründet die Fraktionsvorsitzende Günther den Antrag.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zudem erachten die Grünen es als notwendig, „zu prüfen, ob die Westtangente die erwünschte Reduzierung des Verkehrs in der Freisinger Innenstadt gebracht hat“. wie es in der Stellungnahme heißt. Auch die Baumpflanzungen, die in der Sommerhitze 2022 stattfanden, hätten Fragen aufgeworfen.

„Die Straße ist jetzt gebaut, da gibt es kein Zurück, dennoch ist es wichtig zu wissen, ob die prophezeiten Entlastungen eingetreten sind und wie sehr uns die Straße dauerhaft haushalterisch belastet. Ich bin überzeugt davon, dass die Straße heute, angesichts der Klima- und der Energiekrise niemand mehr in Erwägung ziehen würde“, resümiert Stadträtin Susanne Günther.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.