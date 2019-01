„Ein Leben lang für andere unterwegs“: Freising nimmt Abschied von Paula Weber-Schäfer

Eine Stadt hat am Dienstag von einer großen Persönlichkeit Abschied genommen: Paula Weber-Schäfer, „die Weber Paula“, „unsere Paula“ wie sie genannt wurde, ist im Stadtfriedhof zur letzten Ruhe gebettet worden.

Freising – Eine Stadt hat am Dienstag von einer großen Persönlichkeit Abschied genommen: Paula Weber-Schäfer, „die Weber Paula“, „unsere Paula“ wie sie genannt wurde, ist im Stadtfriedhof zur letzten Ruhe gebettet worden. Beim Trauergottesdienst war die Stadtpfarrkirche St. Georg bis auf den allerletzten Platz gefüllt. Zahlreiche Weggefährten sagten „Pfiat di, Paula!“

„I did it my way“ – das sei eines der Lieblingslieder von Paula Weber-Schäfer gewesen, sagte Stadtpfarrer Peter Lederer. Fast 30 Jahre lang sei „unsere Paula“ Kirchenpflegerin von St. Georg gewesen, eine „verlässliche, kompetente und humorvolle“ Kirchenpflegerin, die ihre Aufgabe mit Energie und Tatkraft ausgeführt habe. Und das nicht nur bei Großprojekten wie der Sanierung der St. Georgs-Kirche oder der Friedhofskapelle, sondern auch in kleinen Dingen. Weit über den Bereich als Speditions-Unternehmerin hinaus habe laut Dekan Lederer Paula Weber-Schäfers Lebenseinstellung gelautet: „Ein Leben lang für andere unterwegs.“

Paula Weber-Schäfer, die am Mittwoch im Alter von 77 Jahren gestroben ist, war eine starke Frau, die Freising, ihr Freising, mitgeprägt habe. Das sagte nicht nur Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, der im Namen von Stadt und Landkreis Freising Weber-Schäfer nicht nur für ihr politisches, sondern auch für ihr „ausgeprägtes soziales Engagement“ dankte. Mit Weber-Schäfer verliere man eine angesehene Persönlichkeit. Geradlinigkeit, scharfer Verstand und Tatkraft hätten sie ausgezeichnet. Und: „Ihr Wort hatte Gewicht.“

+ Voll besetzt: Zahlreiche Trauergäste waren gekommen, um Abschied von „ihrer Paula“ zu nehmen. © Lehmann

Genau das sagte auch MdL Benno Zierer, der gestern im Namen der Freien Wähler „unserer Paula“ dankte, sich vor ihrem Lebenswerk verneigte und der großen Trauergemeinde aus der Seele sprach: „Ganz Freising trauert um ein echtes Original.“

„I did it my way“ wurde von Michael Eberwein und einem Ensemble auf der Orgelempore gespiel, „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ und am Ende des Trauergottesdienstes auch „Paula“ von Haindling. Davor blickte die Vorsitzende der Laienbühne Freising, Angela Flohr, auf die Schauspielerin, den Menschen und die Frau Weber-Schäfer zurück. Eine Freisingerin durch und durch sei sie gewesen, habe in Diskussionen oft den Konsens eingeleitet, habe sich mit den von ihr verkörperten Rollen auf der Bühne „in die Erinnerung der Zuschauer eingegraben“. Das Helfen und das Beistehen, „das hatte die Paula im Blut“, erinnerte sich Flohr. Deshalb und aus vielen anderen Gründen hieß es: „Paula, wir werden dich vermissen.“ Weiterleben würden aber all die schönen Erinnerungen, die „die Mutter der Kompanie“ ihrer Schauspieltruppe hinterlassen habe – zum Beispiel, wenn die „Unterm-Arm-Hunde“ auch mal über die Bühne „wuzeln“ durften.

+ St. Georg war ihr Zuhause: Dekan Peter Lederer (2. v. r.) zelebrierte das Requiem für die ehemalige Kirchenpflegerin. © Lehmann

An die Unternehmerin Paula Weber-Schäfer erinnerte Renate Stiebing – seit 1978 die Frau im Büro der Spedition Weber. Die Paula habe die Firma „unermüdlich mit vollem Einsatz, manchmal mit strengem Regiment und lauter Stimme“ geleitet. Doch sobald ein Mitarbeiter in Sorgen und Nöten war, sei sie da gewesen und habe geholfen. Das Büro, so Stiebing, sei auch Parteibüro gewesen.

„So laut wie sie sein konnte, so leise ist sie gegangen“, sagte Stiebing. „Die Paula hat Spuren hinterlassen. Wir werden diese Spuren weitergehen.“ Paula Weber-Schäfer, die außerdem im Vinzentius-Verein aktiv und auch 37 Jahre lang Mitglied im Trachtenverein Almrausch-Edelweiß war, wie dessen Vorsitzende und Paulas Freundin, Dagmar Nowak, betonte, wurde anschließend im Stadtfriedhof unter großer Anteilnahme bestattet.