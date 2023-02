Das Leben von Sofija und ihrer Mutter im Kreis Freising: Geschichte eines Neuanfangs nach der Flucht

Von: Magdalena Höcherl

In Freising zu Hause: Sofija mit ihrer Mama Kateryna Weremeienko, deren neuem Partner Wolfgang und seinen beiden Söhnen Alex (l.) und Maxi. © Privat

2022 begann der russische Krieg gegen die Ukraine. Kateryna und Sofija Weremeienko flüchteten. Nun leben sie im Kreis Freising - und erzählen ihre Geschichte.

Freising – „Was wäre, wenn ich nicht mit dem letzten Zug aus Irpin herausgekommen wäre?“ Diese eine Frage spukt Sofija immer wieder im Kopf herum. Wenige Tage nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine konnte die 16-Jährige fliehen – kurz bevor die Bahngleise zerstört wurden. Jetzt, ein Jahr nach Kriegsbeginn, lebt Sofija mit ihrer Mama Kateryna Weremeienko in Freising. Die Domstadt ist für sie zu einem neuen Zuhause geworden. Dabei sind sie in Gedanken noch immer in der Heimat, in der heute nichts mehr so ist wie vor 365 Tagen.

Während des Urlaubs brach der Krieg aus

Damals waren Sofijas Eltern gerade im Urlaub auf Sri Lanka. Sie selbst blieb lieber bei den Großeltern zu Hause in Irpin nahe der Hauptstadt Kiew. Als der Krieg begann, wollte Kateryna sofort zu ihrer Tochter zurück, doch alle Flüge nach Kiew waren gestrichen. Weil die Lage innerhalb weniger Tage immer kritischer wurde, traf die Familie gemeinsam den Entschluss, dass Sofija alleine zur polnischen Grenze reist. Dort konnte sie ihre Eltern endlich wieder in die Arme schließen. Ihren Papa aber nur kurz: Er ging zurück in das Land, aus dem seine Tochter soeben floh. Als Arzt konnte er nicht anders, als zu helfen.

Sofija flüchtete mit ihrer Mama über Prag nach München. Von der bayerischen Landeshauptstadt träumt sie schon lange: Ihr Ziel ist es, nach dem Abitur an der Ludwig-Maximilians-Universität Journalismus zu studieren. In München angekommen, organisierten ehrenamtliche Helfer der Caritas Unterkünfte in der Region. So landeten Sofija und ihre Mama Anfang März bei Sandra und Jörn Maeding in Attenkirchen und begannen langsam, sich in Bayern einzuleben.

Das Mädchen besucht das Camerloher-Gymnasium

„Bis Juni fühlte ich mich wie eine Touristin in Freising“, erzählt Sofija. „Aber mittlerweile habe ich mich gut eingewöhnt.“ Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie und ihre Mama seit dem Sommer eine eigene Wohnung haben – mitten in der Domstadt. Vermittelt hat ihnen die der Vater eines Schulkameraden von Sofija.

Seit sie hier ist, besucht sie das Camerloher-Gymnasium – und zwar nicht die Brückenklasse wie die anderen ukrainischen Kinder, sondern die 10 d. Denn Sofija lernt seit Jahren Deutsch und spricht die Sprache daher sehr gut. Offiziell benotet wird sie zwar noch nicht, aber sie lernt fleißig. „Ich habe sogar schon zwei Mal eine Eins geschafft“, erzählt sie begeistert. „Ich bin stolz auf mich.“ Weil Sofija sich nicht nur in Freising, sondern auch in der Schule gut eingelebt hat, übernimmt sie bald sogar die Rolle einer Tutorin für einen ukrainischen Jungen. „Ich gebe mein Bestes. Aber manchmal bin ich faul“, sagt sie und grinst. Mama Kateryna widerspricht: „Sofija ist nicht faul, sie ist wissbegierig, liest viel. Nur die klassischen Hausaufgaben machen ihr nicht so viel Spaß.“

Übung macht die Meisterin: Bei Schulkamerad Maxi übt Sofija eifrig Schlagzeug. © mh

Abitur an der ukrainischen Schule

Faulheit kann man dem zierlichen Mädchen mit den braunen Haaren wirklich nicht unterstellen, paukt sie doch seit ihrer Ankunft in Deutschland doppelt. Parallel zur Schule hier nimmt sie nach wie vor an den Online-Kursen ihres Gymnasiums in Irpin teil. Dort stehen im Sommer die Abschlussprüfungen an. „Die möchte ich unbedingt mitmachen. Damit die ganzen Jahre nicht umsonst waren.“ Viele ihrer Klassenkameradinnen, die mittlerweile fast alle in anderen Ländern leben, machen es genauso.

Der Kontakt zu den Freundinnen und den Verwandten aus der Heimat ist Sofija sehr wichtig. Regelmäßig telefoniert sie mit ihrem Vater und den Großeltern, die nach wie vor in Irpin sind. „Ihnen geht es soweit gut. Manchmal haben sie mehrere Stunden lang keinen Strom, aber sie haben sich mit der Situation gewissermaßen arrangiert“, berichtet Sofija. Sie fiebert Ostern entgegen, denn dann kommt ihre Oma zu Besuch. „Darauf freue ich mich sehr.“

Beim Sprachkurs die volle Punktzahl

Kateryna Weremeienko kann ihrer Mutter dann hoffentlich von einem neuen Job berichten. Sie hat ihren ersten Intensivsprachkurs mit voller Punktzahl absolviert. Im März beginnt der Aufbaukurs. Nach wie vor schwärmt sie von ihrer Lehrerin, die unter anderem einen Ausflug ans Gericht nach München ermöglicht hat. „Es ist so spannend, auf diese Art und Weise eine Sprache zu lernen.“

Die Pause zwischen den beiden Kursen hat Kateryna Weremeienko dafür genutzt, die Fortbildung, die sie bereits vor einem Jahr in der Ukraine begonnen hat, abzuschließen. Sie ist ausgebildete Krankenschwester und hat einen Wirtschaftsabschluss. Vor dem Krieg war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei einer Firma für Biobanken tätig, wo Stoffe wie Körperflüssigkeiten und Gewebeproben zu Forschungszwecken in Datenbanken verwaltet werden. Mit dem Sprachzertifikat in der Tasche, kann sie sich jetzt endlich in Deutschland für Jobs bewerben. „Es gibt viele interessante Arbeitsplätze in der Region. Ich freue mich sehr, hoffentlich bald zu arbeiten“, sagt die 40-Jährige.

Ein Schutzengel aus Freising

Nicht nur, was das Berufliche angeht, ist Kateryna Weremeienko gerade glücklich, sondern auch in Bezug auf das Private. Denn der Vater von Sofijas Schulfreund Maxi entpuppte sich nicht nur als ein guter Wohnungsvermittler. Katerynas Ehe ist in den Wirren des Krieges in die Brüche gegangen. In Freising hat sie sich neu verliebt. „Das war natürlich nicht geplant, es hat sich einfach so ergeben.“ In Katerynas Handy ist ihr neuer Partner Wolfgang als „Schutzengel“ eingespeichert. Weil er so viel möglich gemacht hat, weil er ihnen half, den Neuanfang so gut zu meistern.

„Wir hatten sehr viel Glück“, sind sich Sofija und ihre Mama einig. Dieser Gedanke begleitet die beiden täglich. Am allermeisten, wenn sie abends zusammen Nachrichten schauen. Nach wie vor treiben ihnen die Schlagzeilen Tränen in die Augen. „Früher dachten wir jeden Tag, dass der Krieg morgen aufhört. Heute hoffen wir, dass die Nachrichten morgen nicht schlimmer sind als die von heute“, sagt Sofija. Aber die Hoffnung auf den Sieg ist noch immer stark. „Ich glaube ehrlich, dass die Ukraine gewinnen wird“, betont Kateryna Weremeienko. „Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was wäre, wenn nicht.“

Als Journalistin zurück in die Heimat

Wenn Mutter und Tochter Bilder aus ihrem Land und von den Menschen sehen, die nicht wie sie in Sicherheit leben, sondern das Grauen Tag für Tag aushalten müssen, fühlen sie sich oft schuldig. Weil es ihnen gut geht, weil sie in Freising glücklich sind. „Aber ich tat das, was ich für richtig gehalten habe – für Sofija, für ihre Bildung.“ Für das Journalismusstudium an der LMU. Um sich darauf vorzubereiten, hat Sofija im Sommer schon ein Praktikum beim Freisinger Tagblatt absolviert.

Und sie ist fest entschlossen, nach dem Krieg als Journalistin in ihre Heimat zurückzukehren. „Es wird viele Dinge geben, die aufgearbeitet werden müssen. Dazu will ich meinen Teil beitragen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.