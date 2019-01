„Einblick in Geschichte“: Zeitkapsel in Logistikzentrum Weihenstephan versenkt 

Das neue Logistikzentrum Weihenstephan ist so gut wie fertig. Jetzt war Wissenschaftsminister Bernd Sibler zu Gast, um das Grundsteinfass im Boden der Eingangshalle zu versenken.

Freising – Zeitkapsel ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Passenderweise ist es vielmehr ein Zeitfass, das Wissenschaftsminister Bernd Sibler und Josef Schrädler, Direktor der Staatsbrauerei Weihenstephan, am Montagmorgen in der Eingangshalle des neuen Logistikzentrums in den Boden eingelassen haben. Bereits im Juli 2017 war am Clemensänger-Ring der Grundstein für das neue Gebäude der Staatsbrauerei gelegt und das zugehörige Fass – gefüllt mit Bauplänen, einer Ausgabe des Tagblatts und der Brauerei-Hauszeitung BierKULTur – symbolisch eingemauert worden. Nun erhielt der Edelstahlbehälter seinen offiziellen Platz.

Schrädler und MdL Sibler versenkten das Fass in ein etwa einen Quadratmeter großes, blau beleuchtetes Loch, dessen Wände mit Backsteinen verkleidet sind. Mit einer Glasscheibe abgedeckt soll das Grundsteinfass künftig für Besucher sichtbar sein. „Als älteste Brauerei der Welt steht die Staatsbrauerei Weihenstephan für traditionelle Braukunst und hohe Qualität“, sagte Sibler, dessen Ministerium für Wissenschaft und Kunst die Staatsbrauerei untersteht. Mit dem neuen Zentrum sei Weihenstephan zukunftsfähig aufgestellt. „Das Grundsteinfass wird nachfolgenden Generationen einen spannenden Einblick in die Geschichte der Brauerei geben.“

„Es ist das erste Mal, dass Weihenstephan seinen Berg verlässt“

Brauereichef Schrädler betonte, dass das Logistikzentrum die größte Investition in der Geschichte von Weihenstephan sei, deren Anfänge in das elfte Jahrhundert zurückgehen. „Und es ist das erste Mal, dass Weihenstephan seinen Berg verlässt.“ Durch den Umzug werde der Innenstadtverkehr „erheblich entlastet“. Mit der Einlassung des Fasses sei das Innenleben des Gebäudes im Gewerbegebiet vollkommen fertig. „Nur die Fassade fehlt noch.“ Nach Schrädlers Worten soll bis März das komplette Exportgeschäft, inklusive dem Standort Unterschleißheim, am Clemensänger-Ring zusammengezogen werden.

Die Hände in den Schoß legen wollen die Verantwortlichen von Weihenstephan trotzdem nicht. „Die nächsten Projekte stehen schon an“, sagte Schrädler. Dazu gehören ein Drucktankkeller, neue Lagerkeller und eine erweiterte Fassabfüllung. Dadurch soll die Braukapazität von 640 000 auf 800 000 Hektoliter gesteigert werden.