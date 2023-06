Von einem Jahr aufs andere: Hauseinbrüche im Landkreis Freising haben sich mehr als verdoppelt

Von: Manuel Eser

Massiv zugenommen haben die Wohnungseinbrüche im Landkreis Freising. Der Polizeipräsident hat dafür eine plausible Erklärung. © dpa

Die Straftaten sind in Freising deutlich angestiegen. Gleich mehrere besorgniserregende kriminelle Trends kristallisieren sich heraus. Die Kripo reagiert.

Freising – 34 Wohnungseinbrüche wurden 2022 im Landkreis Freising verübt. Das sind im Vergleich 19 Fälle mehr als im Vorjahr. Das teilte das Landratsamt nach einem Sicherheitsgespräch mit. Neben den für den Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verantwortlichen der Behörde und den Leitern der Polizeiinspektionen nahmen auch der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord Günther Gietl und dessen Stellvertreterin Kerstin Schaller im Kleinen Sitzungssaal Platz.

Dass sich die Zahl der Wohnungseinbrüche mehr als verdoppelt hat, dafür hatte Gietl eine plausible Erklärung: „In der Hochphase von Corona waren die Menschen öfter zuhause – Stichwort: Homeoffice. Deshalb gab es nur wenige Einbrüche.“

Verbreitung pornografischer Schriften nimmt um Vielfaches zu

Signifikant gestiegen sind die Fahrraddiebstähle. „Schwerpunkte sind hier vor allem die Bahnhöfe.“ Und weil es 2022 im Gegensatz zur Corona-Zeit wieder Volksfeste und andere Veranstaltungen gab, musste die Polizei auch öfter wegen Rohheitsdelikten ausrücken, also Körperverletzungen und Ähnliches.

„Sorge bereitet uns derzeit das Verbreiten von pornografischen Schriften“, betonte Gietl. „Wir sprechen hier von Steigerungsraten im dreistelligen Prozentbereich.“ 153 Fälle registrierte die Polizei im Landkreis im vergangenen Jahr. 2020 waren es noch 57. Die Kriminalpolizei hat darauf bereits reagiert und eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich speziell um dieses Problem kümmert. Einen weiteren besorgniserregenden Trend, nannte Gietl ebenfalls: „Viel Arbeit machen uns auch die Trickbetrügereien.“ Insgesamt 371 Anrufe von falschen Polizisten und 164 Schockanrufe wurden gezählt, dazu 161 Fälle von Messengerbetrug. Dabei gehen häufig Nachrichten auf Handys ein, in denen vermeintlich die eigenen Kinder oder Enkel um Geld bitten. Auch hier hat die Polizei reagiert und ihre präventive Aufklärungsarbeit deutlich verstärkt – zuletzt mit der Kampagne „Lösch das!“.

Straftaten stiegen um 18 Prozent

„Eine komplett neue Qualität“ hat laut Schaller im vergangenen Jahr das Thema Versammlung bekommen. „Die Montagsdemos im Zusammenhang mit dem Pandemiegeschehen haben uns massiv beschäftigt und so viele Einsatzstunden beschert, wie wir sie noch nie hatten.“ Die Polizei in Freising habe jeweils konsequent die Auflagen an die Veranstalter kommuniziert und Verstöße auch geahndet, betonte Matthias Schäfer, damals noch Leiter der Polizeiinspektion Freising und inzwischen stellvertretender Leiter der PI Ingolstadt.

Insgesamt sind die Straftaten im Jahr 2022 um 18 Prozent angestiegen. 6156 Fälle wurden bei der Polizei bekannt. Freilich hat auch diese Entwicklung mit dem „Ausnahmejahr“ zu tun. Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen war es 2021 zu einem deutlichen Rückgang der registrierten Straftaten gekommen. „Diese Zahlen sind unter Berücksichtigung der pandemischen Auswirkungen zu beurteilen“, betonte Gietl.

Nimmt man die Zahl der Straftaten pro 100 000 Einwohner zum Maßstab, dann liegt der Landkreis Freising 2022 unter dem bayerischen Durchschnitt und auch unter dem Durchschnitt des Zuständigkeitsbereichs des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Das freute Landrat Helmut Petz und verleitete ihm trotz aller Negativtrends zu einem Positiv-Resümee: „Die Sicherheitslage im Landkreis Freising ist gut.“

