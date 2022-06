Eine Woche Tankrabatt: Spritpreis im Kreis Freising wieder gestiegen - Diesel kurzzeitig aus

Von: Magdalena Höcherl

Wer dieser Tage tanken muss, ist oft gefrustet - trotz der Einführung des Tankrabatts. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Die kurze Freude weicht Frust: Schon eine Woche nach der Einführung des Tankrabatts sind Benzin und Diesel im Kreis Freising wieder teurer geworden.

Landkreis – Am 1. Juni wurde der Tankrabatt eingeführt. Wie berichtet, soll dieser die Bürgerinnen und Bürger infolge der enormen Preissteigerungen seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine entlasten. Doch wirklich günstig sind weder Benzin noch Diesel. Das sorgt für Frust bei den Autofahrern.

Vollgetankt in die Pfingstferien

Trotz hoher Spritpreise sei an den Zapfsäulen an der Münchner Straße vor allem am Wochenende viel los gewesen, berichtet ein Mitarbeiter der RAN-Tankstelle in Freising. „Das lag allerdings eher an den Pfingstfeiertagen und dem Ferienbeginn. Viele haben noch vollgetankt, bevor sie weggefahren sind.“ Infolgedessen sei der Diesel auch zwischenzeitlich leer gewesen – durch den Feiertag am Montag habe sich die Nachschub-Lieferung um einen Tag verzögert.

Im Vergleich zu vergangener Woche seien die Preise nicht noch einmal gesunken, berichtet der Tankstellenmitarbeiter weiter. „Sie liegen stabil knapp unter zwei Euro.“ Freude sei bei der Kundschaft daher nicht zu spüren, im Gegenteil. „Die Leute beschweren sich eher, dass das Tanken immer noch so teuer ist.“ Da die Preise vor der Einführung des Tankrabatts zum 1. Juni noch einmal ordentlich gestiegen seien, habe man nun das Niveau davor erreicht – das von günstig weit entfernt sei.

Preise seit 1. Juni wieder um rund zehn Cent gestiegen

Das zeigen auch die jüngsten Vergleichszahlen des ADAC: Kostete der Liter Super E5 am 31. Mai noch rund 2,11 Euro, fiel er tags darauf auf knapp unter 1,90 Euro. Eine Woche später stiegen die Preise wieder um rund zehn Cent. Den günstigsten Super gab es am Mittwoch noch an der Freien Tankstelle in Marzling für 1,95 Euro. Dort kamen auch Dieselfahrer am besten weg: Der Liter Diesel kostete 1,94 Euro. Dieser lag am Mittwoch im Schnitt bei zwei Euro. Negativer Spitzenreiter ist die Agip Eni Tankstelle am Flughafen: Sowohl Super E5 als auch Diesel waren dort sogar um drei beziehungsweise vier Cent teurer als noch vor Einführung des Tankrabatts.



Den Frust vieler Autofahrer könne er verstehen, sagt der Mitarbeiter der Freisinger RAN-Tankstelle im Gespräch mit dem Freisinger Tagblatt. Genauso wie seine Kundschaft hofft freilich auch er, dass das Tanken in den kommenden Wochen tatsächlich günstiger wird. „Vielleicht wird es besser, wenn die Ferien vorbei sind.“ Aber wer wisse das schon.

