„Fette Nachzahlungen“ abwarten - aber Inflation ist schon jetzt im Freisinger Einzelhandel spürbar

Von: Magdalena Höcherl

Shoppen im Sparmodus? Wegen der Inflation befürchtet der Handelsverband ein Umsatzminus. Symbolbild © Peter Kneffel

Erst Pandemie, jetzt Inflation: Der Handelsverband erwartet im Einzelhandel ein deutliches Minus. Die Preiserhöhungen spüren auch die Läden in Freising – manche mehr, manche weniger.

Freising – Nicht nur die Energiekosten sind in die Höhe geschnellt, auch fast alles andere wie Lebensmittel, Kleidung und andere Waren sind in den vergangenen Monaten teurer geworden. Schreckt das die Kundschaft ab? Die Einzelhändler in Freising sind zwiegespalten.

Nicht nur die Inflation macht sich bemerkbar

Jutta Ederer, Leiterin der Filiale von Bücher Pustet an der Oberen Hauptstraße, tut sich schwer mit einer Einschätzung. „Dafür ist es noch zu früh. Wie hart uns die Inflation trifft, wird erst spürbar, wenn die ersten fetten Nachzahlungen kommen.“ Aktuell merke sie, dass etwas weniger los sei. „Aber gerade kamen und kommen auch viele Faktoren zusammen: nicht nur die Inflation, sondern auch die Hitze, die Baustelle in der Innenstadt und weiterhin Corona.“ Hinzu komme, dass Bücher in gewisser Weise auch Luxusartikel seien.

Über kurz oder lang geht auch Ederer davon aus, womöglich Maßnahmen ergreifen zu müssen. „Eventuell müssen wir beim Einkauf ein wenig sparen. Aber ganz sicher nicht am Personal“, betont sie. Trotzdem ist sie optimistisch: „Es gibt immer wieder mal Widrigkeiten. Da muss man sich halt anpassen.“

Laufkundschaft ist weggebrochen

Ähnliches berichtet Isolde Köckeis, Inhaberin der Boutique Maximilian. Das Sommergeschäft sei gut gelaufen. „Die Leute haben wieder Lust darauf, rauszugehen, wegzufahren, zu feiern.“ Allerdings seien die Temperaturen und vor allem die Baustelle vor der Tür dem Geschäft wahrlich nicht zuträglich. „Unsere Stammkunden unterstützen uns sehr, wie schon in der Pandemie“, sagt Köckeis. „Aber die Laufkundschaft ist weggebrochen.“ Das liege in erster Linie an der Baustelle, nicht an der Inflation.

Die sei in dem Modegeschäft allerdings auch zu spüren. „Manche Lieferanten verlangen jetzt mehr.“ Andere Firmen wiederum würden versuchen, die Preise zu halten. Darum bemühe sich auch Köckeis selbst. Ihr Fazit: „Die Situation könnte besser sein. Aber jammern hilft nix. Die Wirtschaft muss weitermachen. Nur zusammen können wir solche Krisen meistern.“

Vom Urlaubsdrang profitieren

Dagegen ist im Lederwarengeschäft Franz Birnkammer an der Unteren Hauptstraße von Krise keine Spur: „Man möcht’s gar nicht glauben, aber bei uns ist die Tendenz entgegen dem Trend gleichbleibend bis leicht steigend“, berichtet Inhaber Stefan Kremmer. „Das wundert mich bei dieser Marktlage selber.“ Seine Vermutung: Die Reisezeit spiele ihm in die Karten. „Die Leute sind lange nicht weggefahren. Jetzt, wo es wieder geht, merkt doch der ein oder andere, dass das alte Köfferchen nicht mehr so gut ifunktioniert. Da können wir mit einem großen Sortiment aufwarten.“ Ob die rosigen Zeiten bis in den Herbst andauern, kann Kremmer aktuell nicht einschätzen. „Aber ich hoffe natürlich darauf.“

Zuversichtlichin die Zukunft

Ebenfalls erfreulich gut läuft es aktuell im Spielwarengeschäft Hölzlkramer. „Die Nachfrage nach Schwimmsachen, Spielzeug für draußen und Sportgeräte war in der letzten Zeit sehr gut“, sagt Inhaberin Monika Stanglmeier. Allerdings merke sie auch, dass es bei der Verfügbarkeit und bei den Lieferzeiten verschiedener Artikel Schwierigkeiten gebe. „Aber dann finden wir Alternativen. Wir sind auch für die Zukunft zuversichtlich.“

Auch in der Eisdiele kostet’s mehr

Die Preissteigerungen sind auch in der Eisdiele spürbar: Im Eiscafé Garda in Freising kostet eine Kugel inzwischen 1,50 Euro – vorher waren es 1,30 Euro. Für die Region München sei das noch moderat, sagt Inhaber Diego Campo. Er ist selbst nicht begeistert darüber. „Aber die Rohstoffe sind viel teurer geworden, der Strom für Herstellung und Kühlung wird teurer, der Stundenlohn. Da bleibt mir leider nichts anderes übrig“, bedauert er. „Die Situation ist wirklich blöd: Wir müssen was draufschlagen, aber der Gewinn ist weniger als vorher.“ Zum Glück scheinen die 20 Cent mehr pro Kugel für die Kunden verkraftbar. „Die Leute sind einfach toll.“ Und die Hitze tat in den vergangenen Wochen ihr Übriges.

