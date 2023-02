Spendenfreudige Fans und viele Tore für den guten Zweck: Riesenstimmung in Freisinger Weihenstephan-Arena

Eishockey-Team der Flughafen-Feuerwehr tritt gegen LA Ice Breakers an

Rund 500 Zuschauer sahen das Eishockey-Benefizturnier zwischen der Flughafen-Feuerwehr und den LA Ice Breakers in der Weihenstephan-Arena.

Freising – Viele, viele Tore, einige spektakuläre Fails und spendenfreudige Fans bot am Samstag das Eishockey-Benefizspiel zwischen dem Team der Flughafen-Feuerwehr und den LA Ice Breakers. Mehr als 500 Zuschauer waren in die Weihenstephan-Arena gekommen, um beim Puck-Spektakel dabei zu sein und gleichzeitig via Tombola, Kuchenverkauf und Spendenboxen am Infostand Geld zugunsten des Vereins „Team Bananenflanke“ zu sammeln.

+ Mehrere hundert Fans feuerten die beiden Teams in der Weihenstephan-Arena an und spendeten zudem fleißig für den guten Zweck. © Fuchs

Innovatives Fußballprojekt

Dieses innovative Fußballprojekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern mit geistiger Beeinträchtigung den Fußball zugänglich zu machen und die Inklusion des Themas in der Gesellschaft voranzutreiben. Deshalb wird das Geld vom Samstag in die Anschaffung eines neuen mobilen Soccer-Courts fließen, so Gerd Aufleger vom Team Bananenflanke Landshut. Dieser werde dann am 6. Mai für die Durchführung des Bayern-Cups der Bananenflanken-Kicker vor dem Landshuter Rathaus aufgebaut. Allein über die Tombola, für die die Kids der Bananenflanke selbst Lose verkauften, kamen schon 3000 Euro zusammen.

+ Die Gäste aus Landshut (schwarzes Trikot) tauchten häufig gefährlich vor dem Tor der Flughafen-Feuerwehr auf und erzielten so elf Treffer. © Fuchs

Unterhaltsames Spiel

Auf dem Eis boten die beiden Teams ein unterhaltsames Spiel, das auch davon lebte, dass beide Kontrahenten prominente Unterstützung durch ehemalige Eishockey-Profis aus der Landshuter Talentschmiede erhalten hatten. Im Spiel ging die Flughafen-Feuerwehr in Führung, doch ab Mitte des ersten Drittels übernahmen die Ice-Breakers die Initiative, machten Druck und führten bald mit 1:2.

Spannung zum Schluss

Doch die Gastgeber kamen zurück und lagen beim Seitenwechsel mit 3:2 in Front. Im zweiten Durchgang waren die Gäste dann deutlich stärker und setzten sich bis zur 40. Minute mit 4:8 ab. Im Schlussabschnitt verkürzte die Flughafen-Feuerwehr den Rückstand kurzzeitig nochmals auf drei Tore, doch am Ende gewannen die Landshuter klar mit 11:6 Toren. „Meine Jungs waren anfangs etwas nervös, haben sich dann aber gefangen und die Busbeine abgelegt“, lobte Ice-Breakers Star-Coach Peter Baumgartner: „Es hat eine Menge Spaß gemacht, keiner hat sich verletzt und am Ende war vielleicht auch die Kondition ausschlaggebend.“ Zum Gelingen der Veranstaltung trug auch das Rahmenprogramm bei. So durften in der ersten Drittelpause die Eishockey-Zwergerl der Black Bears gegen die U9 des EV Landshut ihr Können zeigen. Vor dem Schlussdrittel präsentierten sich die jungen Damen des Eiskunstlaufvereins Freising und durften anschließend gleich als Glücksfeen bei der Verlosung der Tombolapreise aktiv werden.

Unter anderem gab es signierte Trikots des EHC Red Bull München, der Ice Breakers und der Flughafen-Feuerwehr zu gewinnen, aber auch zwölf Flughafenrundfahrten inklusive Besichtigung der Feuerwache.

Josef Fuchs

Spielstatistik Flughafen-Feuerwehr - LA Ice Breakers 6:11 (3:2, 1:6, 2:3) Tore: 1:0 (09:17) Venus, 1:1 (10:57) Forstmeier, 1:2 (13:53) Feistl, 2:2 (14:05) Beham, 3:2 (19:29) Buhn, 3:3 (21:10) Schwalbe, 3:4 (21:49) Münsterer, 4:4 (28:28) Attenberger, 4:5 (30:36) Feistl, 4:6 (34:20) Wittmann, 4:7 (34:42) Nitschke, 4:8 (39:29) Feistl, 4:9 (41:21) Feistl, 5:9 (45:29) Bogner, 6:9 (45:59) Hammer, 6:10 (50:28) Gilg, 6:11 (53:50) Gründl, Strafminuten: 14 / 18. Zuschauer: 500

