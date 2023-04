Nach umstrittener Eishallen-Öffnung im Winter: Stadt Freising zieht Bilanz

10 712 Erwachsene und 16 962 Kinder wurden in der Saison 2022/23 beim öffentlichen Eislauf gezählt. Archiv: Lehmann

Fast 39.000 Besucher nutzten die Gelegenheit

Fast 39.000 Besucher haben die Eis-Arena in Freising im vergangenen Winter bevölkert. Dabei war die Öffnung der Halle im Vorfeld umstritten.

Freising – 38 398 Eislauf-Fans verzeichnete die Weihenstephan Arena in der vergangen Eislaufsaison. Das meldete Stadtsprecherin Christl Steinhart. In der Zahl enthalten sind auch die Schulklassen, die die Anlage nutzten.

Vom 24. Oktober bis 19. März hatten die Eismeister des städtischen Bauhofs für Wintersportvergnügen gesorgt. „10 712 Erwachsene und 16 962 Kinder wurden in der Saison 2022/23 beim allgemeinen öffentlichen Eislauf gezählt“, berichtete Steinhart. 8397 Schülerinnen und Schülern haben zudem die Weihenstephan-Arena im Schulsport erlebt. Dazu kamen 672 Eisstockschützinnen und -schützen, die ihren Sport ohne „Witterungssorgen“ genießen konnten.

Übrigens: In den „Hochrechnungen“ nicht berücksichtigt sind die Gäste, die im Rahmen der diversen Eis-Disco-Nächte der „Black Bears“ und des Sportclub Eintracht Freising das Eis der Weihenstephan Arena in eine Tanzfläche verwandelt hatten. Zu den Finanzen teilte Steinhart mit: „ Ohne die Einkünfte aus Vermietungen haben die Einnahmen der Arena in der vergangenen Saison rund 110 000 Euro betragen.

Die Zahlen sind in dieser Saison tatsächlich ein Politikum, denn die Öffnung der Halle über den Winter war durchaus umstritten. So hatte Stadtrat und Landtagsabgeordneter Benno Zierer mit Hinblick auf einen drohenden Blackout die Entscheidung kritisiert. (ft)

