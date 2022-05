Eklat am Vöttinger Weiher: Freisinger Abiturient bei Feier mit Messer bedroht und bewusstlos geschlagen

Die Polizei musste am Freitag bei einer Abiturienten-Feier am Vöttinger Weiher eingreifen.

Polizeieinsatz auch im Rosengarten

Ein gewalttätiges Duo hat die Feier von Freisinger Abiturienten am Vöttinger Weiher überschattet. Einen Schüler schlugen sie gar bewusstlos.

Freising – Etliche Freisinger Abiturienten haben am Freitag am Vöttinger Weiher das Ende ihrer Schulära gefeiert. Doch zwei Jugendlichen werden die Party in schlechter Erinnerung behalten.

Die Abiturienten hatten am Freitag ihre Abschlussnoten erhalten und feierten den besonderen Tag – wie es in Freising gute Tradition ist – bis spätnachts am Vöttinger Weiher. Wie die Polizei Freising mitteilte, crashten aber zwei Jugendliche, 17 und 20 Jahre alt, die Party. Die beiden attackierten gegen 23.30 Uhr – ohne ersichtlichen Grund – einen der Partygäste (17). Sie bedrohten ihn zunächst mit einem Taschen- und einem Einhandmesser. Danach schlugen sie gemeinschaftlich auf den Absolventen ein, bis dieses bewusstlos liegen blieb. Erst da ließen die beiden Täter von ihrem Opfer ab und mischten sich unter die Gäste der Abschlussfeier.

Täter gibt beim Verhör auch den Komplizen preis

Allerdings war für sie die Party schnell vorbei. Denn nachdem die Polizei verständigt worden war, gelang es der Streifenbesatzung dank Zeugenberichten, eine detaillierte Personenbeschreibung und den Vornamen des 17-jährigen Täters zu ermitteln. Die Beamten schnappten sich den jungen Mann noch vor Ort und entdeckten bei der Personenkontrolle auch das beschriebene Taschenmesser „im linken Fußbereich unter seiner Hose“, wie es im Polizeibericht heißt.

Der 17-Jährige musste mit auf die Wache kommen. Bei dem dort erfolgten Verhör gab er seinen Komplizen preis. So konnten Einsatzkräfte kurz darauf auch den zweiten Täter in Gewahrsam nehmen und dessen Waffe, das Einhandmesser, beschlagnahmen. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 20-Jährige noch einen zweiten 17-Jährigen bei der Weiher-Party bedroht hatte.

Ob es sich bei den beiden Tätern ebenfalls um Abiturienten gehandelt hat, konnte die Polizei auf FT-Nachfrage nicht sagen. Fakt ist aber: Das Duo muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung nach dem Strafgesetzbuch verantworten. Den 20-jährigen erwartet zudem ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der 17-Jährige, der geschlagen worden war, wurde laut PI Freising nicht zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er sei schnell wieder bei Bewusstsein gewesen.

Auch im Rosengarten kommt es zu Handgreiflichkeiten

Zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung kam es am Freitagabend auch im Freisinger Rosengarten. Laut Polizei gerieten zwei jugendliche Personengruppen gegen 20 Uhr in Streit.

Vier Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren hielten sich an dem dortigen Spielplatz auf, als vier weitere Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren dazukamen. Warum die beiden Gruppen aneinandergerieten, ist der Polizei nicht bekannt. Schnell aber eskalierte das verbale Scharmützel. Laut Zeugenaussagen schlugen die vier hinzugekommenen Jugendlichen mit der flachen Hand zwei Personen der zuerst im Rosengarten anwesenden Gruppe mehrmals ins Gesicht, einem 14-Jährigen trafen sie auch in den Rippen, ehe sie Reißaus nahmen.

Einsatzkräfte der Polizei stellten die Flüchtenden am Freisinger Bahnhof. Die Täter wurden in Gewahrsam genommen und zur Inspektion mitgenommen. „Dort wurden sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben“, heißt es im Bericht der Ermittler.

Für die vier Täter hat ihr Auftritt im Rosengarten ein Nachspiel: Sie müssen sich nun wegen zum Teil gefährlicher Körperverletzung verantworten.