Dreifach hoher Müllberg: Elektroschrott im Landkreis Freising hat sich drastisch erhöht

Von: Manuel Eser

Teilen

Haufenweise Elektrogeräte landet auf dem zentralen Wertstoffhof in Freising, wo Adolf Haberkorn den Schrott entgegen nimmt. © Lehmann

Der Elektroschrott, der in Freising abgegeben wird, hat sich in den vergangenen Jahren drastisch erhöht. Eine Alternative zur Wegwerf-Mentalität: Repair-Cafés.

Freising - Es ist nicht nur das Zeitalter des Plastikmülls, sondern auch des Elektroschrotts: 1600 Tonnen an Klein- und Großgeräten, Bildschirmen, Kühlschränken und Co. fallen im Landkreis Freising jährlich an. Tendenz: deutlich steigend.

Dabei macht das Kleinvieh den größten Mist. Wie Robert Stangl, Sprecher des Landratsamtes, dem FT mitteilte, stellen Mixer, Haarföne, Handys, Drucker, Radiogeräte und Co. den größten Anteil. Bei rund 41 Prozent des Gesamtschrotts handelt es sich um Elektrokleingeräte – mehr als 650 Tonnen im Jahr. Zum Vergleich: Als das Landratsamt die Sammlung von Elektrokleingeräten 1997 eingeführt hatte, lag die jährliche Wegwerfquote bei rund 200 Tonnen – weniger als ein Drittel der heutigen Elektromüll-Berge.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zu den Kleinteilen kommen Elektrogroßgeräte wie etwa Waschmaschinen, Küchenherde und Geschirrspüler (29 Prozent) hinzu, sogenannte Wärmeüberträger wie Kühlschränke (19) und Bildschirme (14). Auch hier hat sich die Menge in etwa verdreifacht. „Das hat mit der zunehmenden Wegwerfmentalität zu tun“, meint Stangl. Preisgünstige Schnäppchen würden sich „häufig als Flop mit geringer Halbwertszeit“ entpuppen.

Schrott-Container wird oft zweimal pro Woche voll

„Innerhalb von einer Woche wird unser Container in der Regel schon zweimal voll“, berichtet Adolf Haberkorn, stellvertretender Leiter des zentralen Wertstoffhofs in Freising. Von alten Computern über Lampen bis hin zu Lautsprecher-Boxen ist alles dabei.

Von Freising aus unternimmt der Großteil des Schrotts eine zwischen 60 und 120 Kilometer lange Reise. Denn wie Stangl mitteilt, werden die Elektrokleingeräte bei zwei Unternehmen zerlegt: bei der Firma Remondis in Chieming und der Firma RGW in Wörth an der Isar. Für Elektrogroßgeräte ist es zur nächsten Station hingegen nur ein Kurztrip: Sie kommen zur Firma Schenker in Niernsdorf, Hohenkammer. „Die dabei anfallenden Wertstoffe werden von verschiedenen Fachfirmen weiter verarbeitet“, berichtet Stangl.

Reparieren statt wegwerfen

Bildschirme und Wärmeüberträger werden wiederum zunächst über die Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) erfasst. „EAR finanziert sich über die Hersteller“, erklärt Stangl. Die Verwertungsfirmen werden dann von der Stiftung festgelegt. Die im Landkreis erfassten Bildschirme gehen ebenfalls nach Chieming, die Wärmeüberträger häufig zur Firma Stena Recycling in Lauingen.

„Das EAR-System stellt große Container kostenlos zur Verfügung“ sagt Stangl. Da deren große Behälter aber auf den kleinen Wertstoffhöfen keinen Platz haben, muss der Landkreis auch selbst aktiv werden und mit einem eigenen System sammeln. Dafür fallen pro Jahr zirka 70 000 Euro an Kosten an.

Reparaturquote liegt bei 75 Prozent

Entlastung für den Gebührenzahler und die Umwelt bieten sogenannte Repair Cafés. Im Landkreis Freising gibt es solche Reparaturwerkstätten in Fahrenzhausen, Eching, Freising, Moosburg, Neufahrn und Hallbergmoos. Ehrenamtliche nehmen defekte Geräte entgegen und reparieren sie – oft im Beisein der Besitzer. Statt auf dem Müll zu landen, kehren sie an die Orte zurück, an denen sie Menschen Freude bereiten. „Dort wird im Prinzip alles, was Kabel und Stecker hat, kostenlos repariert“, berichtet Stangl.

In Hallbergmoos feierte das Repair Café im Herbst vergangenen Jahres ein kleines, aber stolzes Jubiläum: Nach dem Startschuss im April 2018 öffnete dort die Reparaturwerkstatt im Oktober zum 25. Mal seine Tore. „In dieser Zeit haben wir einiges geleistet“, betont Sprecher Dieter Niggl. „Von 159 Geräten konnten wir 119 von der Tonne retten.“ Nur 40 Teile seien aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr betriebsbereit gewesen. Das entspricht in etwa einer Reparaturquote von 75 Prozent. Fazit: Ein Großteil der Geräte müsste gar nicht im Schrott landen.