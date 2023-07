„Ein gewaltiger Wow-Effekt“: Bürgerenergie-Genossenschaft baut Erfolgsgeschichte aus

Im Kampf für die Energiewende

Im Kampf für die Energiewende hat die BEG Freisinger Land eine beeindruckende Bilanz vorgelegt. Die Genossenschaft spürt gesellschaftlichen Rückenwind.

Freising – Das waren Zahlen, die für einen gewaltigen „Wow-Effekt“ bei der jüngsten Vertreterversammlung der Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Freisinger Land sorgten. Seit der Gründung vor genau zehn Jahren hat sich die Freisinger Genossenschaft zu einem Mega-Universum in punkto regenerative Energie mit Bürgerbeteiligung gemausert – unter anderem mit Windrädern, Freiflächenphotovoltaik-Anlagen und einem immer größer werdenden Bürger-Ladenetz. Die lokale Energiewende in Bürgerhand geht voran, und das mit Raketengeschwindigkeit – oder anders gesagt: Die Genossenschaft könnte schon in wenigen Jahren 100 Millionen Euro wert sein.

Das Interesse an der Vertreterversammlung war enorm, das Oberhaus vom Lindenkeller bis auf den letzten Stuhl besetzt. „Es weht ein Wind of Change durch das Land“, so beschrieb einleitend der BEG-Aufsichtsrats-Vorsitzender Dr. Thomas Kerscher die aktuelle Stimmung im Freisinger Land. „Es ist ein gesellschaftlicher Wandel seit den vergangenen zehn Jahren zu spüren – und die Genossenschaft ist ein Teil der Gesellschaft geworden“, betonte Kerscher, für den auch völlig klar sei, dass sich trotz aller Bemühungen die Welt verändern werde: „Zur Jahrhundertwende wird das Klima bei uns wie an der Toskana sein“.

Aus dem Gegenwind ist ein Rückenwind geworden

Zehn Jahre nach der Gründung sei das Engagement trotz anfänglicher Widrigkeiten ungebrochen, der Gegenwind habe sich letztendlich zu einem Rückenwind entwickelt. Was Kerscher wichtig ist: „Wir müssen jetzt unserer Rolle gerecht werden.“ Die Zahlen, die Kerscher benannte, waren dann durchaus beeindruckend: „Seit der Gründung haben sich die Mitgliederzahlen verzehnfacht“. Alleine der Sprung von 2019 mit 630 Mitgliedern auf aktuell 1400 Mitglieder ist imposant – wie auch die Steigerung der Geschäftsanteile auf 6140. 2019 waren es noch rund 1600 gewesen.

Das Geschäftsguthaben belaufe sich laut dem Vorstandsvorsitzenden Andreas Henze, stand heute, auf rund 1,5 Millionen Euro, der Gesamtwert der Genossenschaft betrage rund 8,2 Millionen Euro. Die Prognose: Die Erfolgsgeschichte der BEG Freisinger Land könnte ungebrochen weiter gehen, bereits in fünf Jahren könnte die Genossenschaft 100 Millionen Euro wert sein – rechnet man alle Windräder, FFPV und sonstige „Hardware“ dazu.

Genossenschaft hat bereits neue Projekte in petto

Eine gewaltige Steigerung finde auch in punkto Bürger-Ladenetz statt, denn gerade das Jahr 2022 war von einem starken Ausbau gekennzeichnet. In Zahlen: Zum Jahresbeginn 2022 standen drei Ladestationen mit 6 Ladepunkten im Landkreis zu Verfügung. Zum Jahresende waren es bereits 25 Ladestationen mit 49 Ladepunkten.

Was neu kommen soll: der erste Solar-Ladepunkt und die ersten Schnellladepunkte. Was auch Auftrieb bekommt: Das geplante Bürger-Solar-Projekt in Langenbruck oder der Bürger-Windpark in Hohenkammer. Diesbezüglich – also Windpark Hohenkammer – sei der Grundstückspachtvertrag abgeschlossen, die Planung beauftragt und es gab bereits den Vorbescheid für zwei Windräder mit 162 Meter Nabenhöhe. Die Netzplanungen laufen, die Fertigstellung sei für das Jahr 2026 anberaumt.

BEG will lieber weiter investieren als Gewinne ausschütten

Ähnlich zügig gehe es voran mit dem Windpark Jesenwang (Landkreis Fürstenfeldbruck): Hier gäbe es bereits einen Vorentscheid für vier Windkrafträder. Gute Nachrichten gab es aber auch jetzt schon vom Windrad im Kammerberg: Im Betriebsjahr 2022 erzeugte es rund 20 Prozent mehr Energie als prognostiziert. Das Bürger-Windrad, so im Jahresreport 2022 zu lesen, zeige, dass die Windkraft in Bayern und insbesondere im Landkreis Freising an guten Standorten eine wichtige Säule der Energiewende ist.

Bei der anschließenden Diskussion über die Ausschüttung der Gewinne zeichnete sich aber auch eines ab: Die meisten Mitglieder wollen, dass die BEG weiterhin lieber in kommende Projekte investiert und damit die Energiewende vorantreibt, als die Anteilseigner zu bedienen.

Richard Lorenz

