Großer Schub für die Energiewende im Landkreis: Enorme Flächen eignen sich für Windräder

Von: Andreas Beschorner

Mit Windkraft und PV-Freiflächenanlagen will der Landkreis die Energiewende stemmen. Jetzt stehen die Standort-Potentiale für die Gemeinden fest. © Karl-Josef Hildenbrand

Die Analyse steht: Auf fast 18 Prozent der Flächen im Landkreis Freising können Windräder entstehen. Zwei Bürgermeister aber mahnen.

Landkreis – Mit dem Studienprojekt PFiFFiG liegt dem Landkreis eine Grobanalyse zu den Potenzialen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen vor (wir haben mehrfach berichtet). Am Mittwoch wurden bei der Bürgermeisterdienstbesprechung nun auch die Ergebnisse einer Potenzialflächen-Analyse für Windenergie im Landkreis Freising präsentiert – als Grundlage für das weitere Vorgehen der Gemeinden.

Die Firma Eniano war vom Landkreis mit der Grobanalyse betraut worden: Auf welchen Flächen im Landkreis ist auf Grundlage der derzeit rechtlichen Vorgaben der Bau von Windrädern möglich? Herausgekommen sei, so die Eniano-Vertreter am Mittwoch, ein „Maximalpotenzial“, das nun durch weitere und detailliertere Kriterien verringert werden dürfte. Und das sei nun Aufgabe der einzelnen Gemeinden, für die man separat Analysen und Karten erarbeitet habe.

Maximalfläche liegt bei 14.000 Hektar

Auf die mussten die Rathauschefs am Mittwoch allerdings noch verzichten. Und selbst die Frage von Kirchdorfs Bürgermeister Uwe Gerlsbeck, wie viel Prozent der Landkreisfläche denn nun maximal für Windkraftanlagen geeignet seien, konnten (oder wollten) die Eniano-Vertreter nicht beantworten. Nur so viel: „Mehrere Prozent ganz sicher.“

Uwe Gerlsbeck: Kirchdorfs Bürgermeister kritisierte, dass die Hauptlast bei den Landgemeinden liege. © FT-Archiv

Das FT wollte es jedoch ganz genau wissen. Auf Nachfrage im Landratsamt teilte Behördensprecher Robert Stangl am Donnerstag mit, dass es sich um eine Maximalfläche von 14 000 Hektar handle. Das entspricht 17,8 Prozent der Landkreis-Fläche.

Johann Daniel: Paunzhausens Bürgermeister prophezeite Querelen bei der Positionierung von Windrädern. © FT-Archiv

Ein hohes Potential sei notwendig, erklärten die Analysten bereits in der Sitzung. Denn um die vom Bund geforderte Vorgabe, dass Bayern 1,8 Prozent der Landesfläche für Windkraft ausweise, zu erfüllen, müssten die ländlichen Gemeinden mehr ausweisen als die Städte. Das stieß am Mittwoch nicht nur Gerlsbeck sauer auf („Die Städte lehnen sich zurück, und das Land trägt wieder die Lasten.“), sondern auch Paunzhausens Bürgermeister Johann Daniel. Der prophezeite zudem, dass es mit der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Landkreisen nicht weit her sein werde, wenn es um die Positionierung von Windrädern gehe.

Landrat gibt Tipps, um „ziemlichen Zirkus“ zu vermeiden

Unter den verschiedenen Varianten, wie eine Gemeinde die Standortfrage für Windräder selbst steuern könne, empfahl Landrat Helmut Petz eine „Positivplanung“ durch Ausweisung von Vorranggebieten im Flächennutzungsplan. Dadurch könne man sich den „ziemlichen Zirkus“ eines Genehmigungsverfahrens sparen, zumal Windräder sowieso privilegiert seien und kein gesondertes Baurecht benötigten. Die von den Gemeinden festgelegten Flächen solle man möglichst schnell dem Regionalen Planungsverband (RPV) mitteilen, damit der weiterarbeiten und dem 1,8-Prozent-Auftrag nachkommen könne.

Aber auch Freiflächen-PV-Anlagen waren am Mittwoch Thema – genauer: Freiflächen-PV-Anlagen in Landschaftsschutzgebieten. Wie Petz ankündigte, werde man am 9. Februar dem Planungs- und Umweltausschuss des Landkreises einen Grundsatzbeschluss vorschlagen, in dem die Kriterien dafür festgelegt seien, unter welchen Voraussetzungen PV-Anlagen auch in Landschaftsschutzgebieten möglich sein sollen.

Photovoltaik: In den Rathäusern türmen sich Anfragen

Petz sagte, man werde nicht die Herausnahme von Flächen vorschlagen und auch keinen allgemeingültigen Ausnahmetatbestand, sondern sogenannte Erlaubnistatbestände für jeden Einzelfall. Ob man auch eine zeitliche Begrenzung vorschlage – beispielsweise für 30 Jahre – stehe noch nicht fest: „Da sind wir noch am Basteln.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Bitte von Sebastian Thaler (Eching), es müsse nun schnell gehen, weil sich die Anfragen in den Rathäusern türmten, beantwortete Petz so: Wenn die Kreisräte zustimmten, müsse in der Landschaftsschutzgebiet-Verordnung lediglich eine Formulierung geändert oder ein Absatz hinzugefügt werden. Das Schlusswort hatte am Mittwoch die Vorsitzende des Kreisverbands des Bayerischen Gemeindetags, Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer: „Wir sind auf einem guten Weg.“ » SEITE 4