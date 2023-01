Entlaufener Hund „Sammy“ ist in Sicherheit: Happy End für ungewöhnlichen Polizeieinsatz am Flughafen München

Dürfte von Abenteuern nun erst mal die Schnauze voll haben: Hund „Sammy“ war am Flughafen ausgebüxt - und ist nun wohlbehalten wieder zurück. © Polizei

Happy End für „Sammy“: Der Hund, der vor über einer Woche am Flughafen München entlaufen war, konnte nun wohlbehalten aufgefunden werden.

Flughafen – Gute Nachrichten vom Airport im Moos: Wie die Polizei berichtet, konnte Hund „Sammy“ in Sicherheit gebracht werden. Bald darf ihn seine Halterin endlich in die Arme schließen.

Wie berichtet, war „Sammy“ als ausländischer Straßenhund nach Deutschland adoptiert worden. Bei der Übergabe am Flughafen München am Montag vergangener Woche (2. Januar) hatte sich das Tier aus seinem Geschirr befreit und war weggelaufen. Dabei lief er auch über mehrere Straßen am Flughafen München, sodass die Zentralallee deshalb auch zweimal teilweise für den Verkehr gesperrt werden musste.

Sechs Monate alt, braun, kniehoch: Mit diesem Foto wurde nach dem am Flughafen entlaufenen Hund „Sammy“ gesucht. © Polizei

Hund „Sammy“ legt den Verkehr am Flughafen München lahm

Obwohl nicht nur Beamte der Polizei, sondern auch das Flughafenpersonal intensiv nach dem sechs Monate alten, braunen Hund suchten, konnte er nicht eingefangen werden. „Er wird weiterhin regelmäßig im Flughafenbereich gesichtet, sodass verkehrsgefährliche Situationen nicht auszuschließen sind“, meldete die Polizei einen Tag nach dem Vorfall.

Nach über einer Woche gibt die Polizei Entwarnung

Nach über einer Woche gibt es nun Entwarnung: „Sammy“ ist in Sicherheit. Nachdem er zuletzt im Bereich der Gemeinde Schwaig (Landkreis Erding) gesichtet worden war, wurde er Montagnacht gegen ein Uhr mithilfe einer Lebendfalle gefangen, heißt es im Bericht der Polizei. Er sei zwar leicht abgemagert, aber ansonsten wohlauf, meldet der Tierschutzverein München, der „Sammy“ anschließend aufnahm. Zur Sicherheit wird der junge Hund in einer Tierklinik untersucht, bevor er dann endlich seiner Halterin übergeben werden kann - und die Geschichte ein „Happy End“ nimmt. ft

