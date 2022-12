Er vergewaltigte Frauen im Schlaf: Gericht fällt Urteil über Freisinger (31)

Das Landgericht Landshut hat sein Urteil gefällt. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Er hat sich über zwei Frauen hergemacht, als sie schliefen. Jetzt hat das Landgericht Landshut ein Urteil über den Mann (31) aus dem Landkreis Freising gefällt.

Freising/Landshut – „Das war vorsätzliches Gegrapsche. Keine Fehlhandlung des Unterbewusstseins.“ Zu diesem Ergebnis ist die erste Strafkammer des Landgerichts nach zwei Verhandlungstagen im Prozess gegen einen 31-Jährigen aus dem Osten des Landkreises Freising gekommen. Der Angeklagte hatte nicht bestritten, Anfang 2022 zwei Frauen vergewaltigt zu haben. Gleichwohl hatte er mit mancher Aussage für Kopfschütteln gesorgt – wie etwa der Einschätzung, er habe sich alkoholisiert und schlaftrunken wohl unbewusst dazu verleiten lassen, sich an den jeweils schlafenden Frauen zu vergehen.

Ein vollwertiges Geständnis sieht anders aus, sagte Vorsitzender Richter Ralph Reiter in der Urteilsbegründung am Donnerstag. Die Kammer hatte sich aber trotz der Salamitaktik gnädig gezeigt und eine moderate Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verhängt. Eine noch günstigere Strafe wäre laut Reiter nur möglich gewesen, wenn der Angeklagte „komplett reinen Tisch“ gemacht und das Gericht streckenweise nicht mit „Unfug“ bedient hätte.

Die Frau wachte auf, als er sie befummelte

Wie berichtet, hat sich die erste Vergewaltigung am 5. Februar im Rahmen eines Skiwochenendes in Österreich ereignet. Die Beweisaufnahme ergab, dass am Abend in geselliger Runde ausgiebig dem Alkohol zugesprochen worden war. Gegen 0.30 Uhr legte sich der Angeklagte als Erster schlafen auf ein Matratzenlager für vier Personen. Wenig später kamen seine Arbeitskollegin, eine langjährige gute Freundin und ehemalige Affäre, sowie zwei weitere Personen dazu.

Etwa zwei bis drei Stunden später erwachte die 23-Jährige langsam, weil der Angeklagte sie befummelte und schließlich zwei Finger in ihre Vagina gesteckt hatte. Die Frau stellte ihn zur Rede, woraufhin der 31-Jährige äußerst emotional reagierte. In Folge kühlte das Verhältnis merklich ab.

Bei der zweiten Tat filmte der Angeklagte sogar

Wie die 23-Jährige vor Gericht sagte, erstattete sie lediglich aus diesem Grund keine Anzeige: „Ich dachte, er ist durch das Ende unserer Freundschaft gestraft genug.“ Der Vorfall und seine Folgen hielten den 31-Jährigen jedoch nicht davon ab, sich nach einer durchfeierten Nacht im Freisinger Nachtcafé am Morgen des 19. März in ähnlicher Weise an einer schlafenden Bekannten zu vergehen. Diese Tat wertete die Kammer als noch massiver, da der Angeklagte an der alkoholisierten 24-Jährigen den ungeschützten Geschlechtsverkehr vollzog und das Ganze auch noch filmte.

In beiden Fällen hatte der Angeklagte Erinnerungslücken geltend gemacht. Er wisse praktisch gar nichts mehr, sagte er; und dann wieder, bezüglich des Vorfalls in der Wohnung seiner Bekannten: „Das war ein gemeinsamer Fehler von zwei alkoholisierten Personen.“ Das sei umzuformulieren in „eine alkoholisierte Person hat zwei Mal jeweils allein einen Fehler gemacht“, sagte Staatsanwalt Alexander Kosak immer noch sichtlich empört in seinem Plädoyer. Der Angeklagte habe „ganz klar die Gunst der Stunde genutzt und den Schlaf der Frauen bewusst ausgenutzt“. Beide hätten ihm zuvor deutlich zu verstehen gegeben, dass sie keine Intimitäten wünschten.

Zweites Opfer lehnt Schmerzensgeld ab

Kosak hatte eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren beantragt. Er verwahre sich dagegen, dass sein Mandant ein „notorischer Vergewaltiger“ sei, sagte Verteidiger Alexander Eckstein, obwohl er den Ausführungen der Staatsanwaltschaft im Wesentlichen beipflichten müsse.

Für eine Strafmilderung hatte Staatsanwalt Kosak keine Veranlassung gesehen – im Gegensatz zur Kammer: Diese hatte dem Angeklagten zugute gehalten, dass zumindest die Freisinger Bekannte ein Schmerzensgeld von 2500 Euro angenommen hat und ein Täter-Opfer-Ausgleich zustande gekommen ist. Die ehemals beste Freundin des 31-Jährigen hatte vor Gericht ein Schmerzensgeld abgelehnt. Es würde ihr so vorkommen, sagte die 23-Jährige, als würde sie sich nachträglich kaufen lassen. (kö)