Nachts quälen ihn die Gedanken: Freisinger Dönerladen-Betreiber sorgt sich um Familie im Erdbeben-Gebiet

Von: Manuel Eser

Nachts zwängen sich die Erdbeben-Opfer von Antep ins Auto, um zu schlafen – so wie die Angehörigen des Freisingers Murat Yilmaz, die auch ein Baby bei sich haben. © Yilmaz

Der Freisinger Dönerladen-Besitzer Murat Yilmaz sorgt sich nach dem Erdbeben in Gaziantep um seine Angehörigen. Nachts kann er kaum noch schlafen.

Freising – Das ganze Ausmaß der Katastrophe hat er anfangs gar nicht begriffen. Als Murat Yilmaz (50) aus Freising am Montagmorgen auf sein Handy blickt, entdeckt er eine neue Nachricht in der WhatsApp-Gruppe seiner Familie. Verwandte aus der türkischen Stadt Antep berichten darin in dramatischen Worten, dass sie in der Nacht Opfer eines Erdbebens geworden sind. „Ehrlich gesagt habe ich gedacht, die übertreiben ein bisschen. Ich stamme ja auch aus der Region, da gibt es öfter mal kleine Beben“, berichtet er dem FT.

Doch dann schaltet er den Fernseher ein, sieht die zusammengebrochenen Hochhäuser, tote Menschen, verzweifelte Gesichter. „Da habe ich sofort realisiert, wie schlimm es ist.“

Sie sind in Sicherheit, und das ist gut und schlimm zugleich: Der Freisinger Döner-Besitzer Murat Yilmaz, seine Schwester Nazli Karagün (l.) sowie seine Töchter Aylin (r.) und Ceyda leiden mit ihren vielen Verwandten, die in Antep Opfer des verheerenden Erdbebens geworden sind. © Lehmann

Murat Yilmaz hat die Türkei vor fast 50 Jahren verlassen, als seine Eltern entschieden haben, nach Deutschland zu gehen. Ein kleines Kind war er damals, aber die Wurzeln sind stark. „Seine Heimat vergisst man nicht“, sagt er. Darum hat er seinen Döner-Laden in Freising auch Antepia genannt – als Hommage an seine Geburtsstadt, die er jährlich besucht, und in der er viel Verwandtschaft hat – etwa 40 Angehörige, um genau zu sein. Schwestern und Schwager, Nichten und Neffen, Onkel und Tanten. Einige von ihnen haben sich seit dem Erdbeben nicht mehr gemeldet. „Das ist das Allerschlimmste“, sagt er. „Die Ungewissheit.“

Sie blicken jeden Tag dem Tod ins Auge

Immerhin von seinen beiden Schwestern Hatice und xxx weiß er, dass sie leben. „Wir telefonieren jeden Tag 20 Mal“, berichtet Murat. So bekommt er am Montagvormittag quasi live mit, wie es für seine Angehörige noch mal richtig brenzlig wird. „Nach dem ersten Beben sind sie noch einmal zurück ins Haus, um Decken zu holen, frische Lebensmittel aus dem Kühlschrank, Mehl, um Brot zu backen, als das zweite Beben eingesetzt hat. Sie sind schnell rausgestürmt, ohne sich noch einmal umzudrehen.“

Dem Tod blickt Murats Familie in Antep ständig ins Auge. Immer wieder werden sie mit Leichen konfrontiert, die aus Trümmern gezogen werden. Tausende haben das Erdbeben nicht überlebt, Zehntausende sind verletzt. Für Murats Familie geht es jetzt ums Überleben. Eine Gruppe von 35 sind sie, darunter ein einjähriges Baby und mehrere Kleinkinder.

Ein Feuer im Park gegen die Eiseskälte: In Antep herrschen aktuell sogar tagsüber Minus-Grade. © Yilmaz

Ins Haus können sie nicht zurück, zu groß ist die Gefahr eines Einsturzes. Strom, Wasser, Gas gibt es nicht mehr. Tagsüber suchen sie Holz, das oft aus den Dächern zerstörter Häuser stammt, und machen sich im Park ein Feuer, um sich trotz klirrender Kälte zumindest etwas aufzuwärmen. Am Dienstag etwa hatte es tagsüber minus 6 Grad.

Er wäre gerne dort, um selbst zu helfen

Nachts schlafen sie zu siebt im Auto. „Es gibt zwar bestimmte Stätten, wo man übernachten kann – Turnhallen, Schulen, ein Stadion“, berichtet Murat. „Aber erstens sind die alle schon überfüllt, und zweitens kommt meine Familie dort gar nicht hin. Die Straßen sind kaputt, das Auto hat kaum noch Sprit, und die Tankstellen geben kein Benzin mehr aus.“

Auch Lebensmittel sind Mangelware. Drei Stunden lang standen Murats Angehörige beim Becker an. Erhalten haben sie am Ende drei dünne Tortilla-Brote. „Die waren nicht mal gebacken, sondern wurde in der Not nur aufgeheizt.“

Für Murat, der in seinem Geschäft jeden Tag zig Döner zubereitet, ist das besonders schlimm. An der Quelle zu sitzen und nicht helfen zu können. Nachts schläft er schlecht, liegt lange wach. Dann quälen ihn die Gedanken. „Auf der einen Seite bin ich heilfroh, dass wir in Deutschland sind, weil meine Frau und meine fünf Kinder in Sicherheit sind“, sagt er. „Auf der anderen Seite denke ich an meine Familie dort in der Eiseskälte. Ich wäre gerne dort, um zu helfen, um vielleicht auch selbst Menschenleben zu retten.“

Tatenlos bleibt Murat freilich nicht. Er hat alles gegeben, was seine Familie entbehren kann – Wolldecken, Kissen, Wintersachen. Er hat sie zu den Sammelplätzen in Moosburg und Neufahrn gebracht. Eigentlich wollte er in Freising selbst eine Sammelstätte für Sachspenden organisieren. „Doch inzwischen heißt es, dass die Lager voll sind, und es auch gar keine Lkw mehr gibt, um Transporte ins Erdbebengebiet zu organisieren.“

„Erst mal ist wichtig, dass alle durchkommen“

Der 50-Jährige ist froh, dass sich Hilfsorganisationen wie Navis aus Moosburg auf den Weg gemacht haben. Mit ihren Wasseraufbereitungsanlagen könnten die Spezial-Trupps aus dem Landkreis im Notstandsgebiet mit Sicherheit große Hilfe leisten. Er ahnt aber auch, welch Herkules-Aufgabe auf alle Helferinnen und Helfer zukommt. Allein Antep hat zwei Millionen Einwohner – Freising mal 40.

Murat bangt, hofft und betet, dass seine Angehörigen diese schlimme Katastrophe überleben. Was dann auf sie in der zerstörten Stadt wartet, will er sich jetzt noch gar nicht ausmalen. „Erst mal ist wichtig, dass sie irgendwie durchkommen“, sagt er mit traurigem Blick. Dann greift er zum Handy und tippt eine Nachricht an seine Familie in Antep. Drei Worte: „Alles wird besser.“