Sophienhospiz wird eröffnet: Das richtige Zuhause für das Lebensende - auch für die Freisinger

Teilen

Viel Grün, viel Licht: Das Sophienhospiz am Erdinger Sternweg soll nicht an ein Heim erinnern, sondern ein helles, freundliches Zuhause sein, in dem die Menschen und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Foto: Hospiz © haerdtlein-foto.de

Am Freitag wird das Sophienhospiz eingeweiht. Initiatorin Marianne Folger aus Freising blickt auf die Entstehungsgeschichte zurück.

Freising/Erding – Die ersten Gäste sind bereits im Februar eingezogen: Am Freitag, 9. September, wird das Sophienhospiz in Erding offiziell eingeweiht. Ohne die Familie Folger aus Freising wäre das nie möglich gewesen. Mit der Gründung der MWS-Hospiz-Stiftung im Jahr 2019 durch Marianne Folger, ihren Mann Werner und Tochter Sofia konnte die Finanzierung durch einen hohen einstelligen Millionenbetrag gesichert werden. Das FT sprach mit der Initiatorin, wie es zu dem außergewöhnlichen ehrenamtlichen Engagement kam.

Frau Folger, Sie engagieren sich seit knapp 20 Jahren in der ehrenamtlichen Hospizarbeit in Freising. Was war der Auslöser dafür?

Es war ein Fall in der eigenen Familie, dass ich mich ab Mitte der 1970er Jahre mehr mit dem Sterben auseinandergesetzt habe als vorher. Nachdem meine Tochter groß genug war, fand ich die Zeit, mich ehrenamtlich in der Hospizgruppe Freising einzubringen.

Mit der Gründung der MWS-Hospiz-Stiftung im Jahr 2019 durch Marianne Folger und ihrem Mann Werner (Bild) sowie Tochter Sofia konnte die Finanzierung des Hospizes durch einen hohen einstelligen Millionenbetrag gesichert werden. © Armin Forster

Was hat Sie bei der Sterbebegleitung besonders ergriffen?

Der Beistand von schwerkranken und sterbenden Menschen kann in vielen Einrichtungen vom Personal meist gar nicht gestemmt werden, obwohl die Pflegekräfte gerne mehr für sie tun würden. Oft müssen die Sterbenden im Doppelzimmer untergebracht werden. Es gibt viel zu wenig Hospizbetten im Umkreis. In ganz München lediglich 28 Stück. Beim Hospizverein Freising musste man oft auf die Landkreise Ingolstadt oder Vilsbiburg ausweichen, um den Menschen auf dem letzten Stück ihres Lebenswegs eine Hospizversorgung zu ermöglichen.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Ein Hospiz in der Heimat?

Ja, und es sollte ein richtig gutes Hospiz und ein richtiges Zuhause werden für den letzten Lebensabschnitt mit hellen freundlichen Räumen, guter Kost und hoher Aufenthaltsqualität. Das war mir und meiner Familie von Anfang an am allerwichtigsten.

Ein Grundstück in Erding wurde gefunden, wie ging es weiter?

Das war 2018. Wie hatten schon lange zusammen mit dem Freisinger Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher nach einem passenden Grundstück in Freising gesucht. Es war tatsächlich so, dass es wirklich kein Grundstück gab, das die Voraussetzungen für ein Hospiz geboten hätte. Die Stadt Erding konnte auf ein solches zurückgreifen, das sie von einem Bürger vererbt bekommen hatte. In Zusammenarbeit mit dem Hospizverein Erding und dem großartigen Engagement von Oberbürgerbürgermeister Max Gotz ging es mit der Erschließung des Grundstückes dann sehr schnell.

Warum haben Sie sich entschlossen, privat zu bauen?

Kommunen müssen ganz andere bürokratische Wege gehen. Wenn die öffentliche Hand ausschreibt, dann kann das dauern. So haben wird die MWS-Hospiz-Stiftung gegründet, denn so konnte der Bau schneller fertig gestellt werden und vor allem konnten wir unsere Vorstellung verwirklichen, nach den Grundprinzipien der Hospizbewegung zu handeln. Das heißt: Der Sterbende und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt des Handelns.

Das Sophienhospiz am Sternweg ist ja ein architektonisches Juwel.

Ja, wir hatten auch hier großes Glück. Ein befreundeter Architekt hat die Planungen übernommen, obwohl er bereits über 80 Jahre alt ist. Jedes Gästezimmer hat viel Licht und Zugang zu einer Terrasse, auf die man das Krankenbett schieben kann.

Was ist am Sophienhospiz noch besonders?

Wir haben eine Köchin, die jeden Tag frisch kocht mit Zutaten aus der Region. Fruchtsäfte bekommen wir über die Erdinger Firma Wolfra. Die kranken Menschen können sich bei uns sogar ein wenig erholen. Es ist sogar schon einmal vorgekommen, dass Gäste wieder nach Hause durften.

Maria Martin

Die Spendenkonten

Bankhaus Sperrer Freising IBAN DE45 7003 1000 0001 2377 00 BIC BHLSDEM1

Sparkasse Freising IBAN DE74 7005 1003 0000 0026 00 BIC BYLADEM1FSI

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.