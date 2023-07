Koch-Kooperation zwischen Bildungszentrums-Küche und Hotel Bayerischer Hof: Diözese serviert Erfolgs-Rezept ab

Von: Wolfgang Schnetz

Der hoffnungsvolle Start der Kooperation der Döpfner-Haus-Küche mit dem Hotel Bayerischer Hof wurde im März von Betriebsleiter Ralf Weihermüller (l.) und Hotelchef Marc Sielhöfer gefeiert (Archivfoto). Jetzt, nach nur wenigen Monaten, hat die Diözese den Schlussstrich gezogen. © Archiv: Lehmann

Die Koch-Kooperation zwischen der Küche des Bildungszentrums und dem Bayerischen Hof in Freising ist beendet: Die Erzdiözese zog einen Schlussstrich.

Freising – Es war ein innovatives Projekt, das seinesgleichen suchte: Das Küchenteam des Bildungszentrums, das während der Bauarbeiten am Domberg die verwaiste Küche des Hotels Bayerischer Hof bekocht. Das wurde seit März praktiziert (wir berichteten). Und zwar zur Freude aller: des Hotelchefs Marc Sielhöfer, des Küchenteams mit Betriebsleiter Ralf Weihermüller an der Spitze – und vor allem der Gäste. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Diözese machte dem Konzept einen Strich durch die Rechnung: Die Kooperation muss laut offizieller Mitteilung des Generalvikariats zum 27. Juli beendet werden. Betriebsleiter Ralf Weihermüller hat deshalb Konsequenzen gezogen: „Ich jedenfalls werde diese Unternehmung verlassen und ein Hotel in Unterschleißheim übernehmen.“

Hotelchef Marc Sielhöfer ist enttäuscht. Er schreibt an das Tagblatt: „Die Gäste waren sehr zufrieden, wir hatten ein ausgezeichnetes Verhältnis zu den Kollegen vom Kardinal-Döpfner-Haus und auch wieder Gäste im Restaurant. Das war die Kooperation, die ich mir gewünscht habe. Leider hat die Diözese entschieden, dass Ende Juli Schluss ist. Das bedauern wir sehr.“ Die Hoffnung, dass wegen des guten Gästezuspruchs und der sehr harmonischen Zusammenarbeit die Kooperation nach der Sommerpause fortgeführt wird, habe sich „nicht erfüllt“.

Betroffenheit beim Betriebsleiter

Betriebsleiter Ralf Weihermüller ist von der Situation betroffen. Insgesamt elf Mitarbeiter waren in der Küche beschäftigt: Acht davon versorgten das Restaurant des Bayerischen Hofs, drei bereiteten den Mittagstisch für das Domgymnasium zu. Wie es jetzt für die Beschäftigten weitergeht? Zu dieser Frage und dem Grund für das Aus der Kooperation müsse sich die Diözese äußern, so Weihermüller.

Die Stellungnahme

Auf FT-Anfrage nahm die Pressestelle der Erzdiözese wie folgt Stellung: „Der Vertrag für die Mittagsversorgung des Domgymnasiums lief bis zum Schuljahresende und wurde vonseiten der Erzdiözese aufgrund der laufenden Umgestaltungen und damit verbundener veränderter Anforderungen auf dem Domberg nicht mehr verlängert. Daher wurde auch die Kooperation mit dem Hotel Bayerischer Hof beendet.“ Zur Personalfrage schreibt die zuständige Redakteurin des Pressereferats: „Das Personal bleibt bei der Erzdiözese angestellt und wird entsprechend eingesetzt, unter anderem in Vorbereitung der anstehenden Landesausstellung und eines entsprechenden gastronomischen Angebots. Derzeit wird eine Wiederinbetriebnahme des zuletzt im Domhof mit einem entsprechenden gastronomischen Angebot eingesetzten Foodtrucks im Herbst geprüft.“

Die Zukunft

Wie es im Bayerischen Hof weitergeht, das steht noch in den Sternen. Dennoch ist Hotelchef Sielhöfer optimistisch: „Dass eine solche Kooperation so gut funktionieren kann, macht Mut. Und so hoffen Gäste und Mitarbeiter des Bayerischen Hofs, dass sich demnächst ein neuer gastronomischer Partner findet.“

Für das Domgymnasium indes, das bestätigte dem FT Direktor Manfred Röder, wurde seitens des Aufwandsträgers, dem Landratsamt also, die Mittagsversorgung bereits ausgeschrieben. Auch Röder bedauerte das Ende einer „optimalen Lösung“.